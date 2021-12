“Hai năm qua là khoảng thời gian đặc biệt: đáng quên nếu nhìn từ những tổn thất, nhưng cũng đáng nhớ ở tình người, sự sẻ chia”, ông Nguyễn Anh Thi - Tổng Giám đốc Diageo Việt Nam (DVL) nói về hành trình đồng hành cùng cộng đồng chống dịch.

Ông Nguyễn Anh Thi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diageo Việt Nam (DVL)

Những nỗ lực bền bỉ

- Hai năm vừa qua là thời gian đầy thử thách cho cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động tại Việt Nam khá lâu, đã bao giờ DVL gặp phải tình thế khó khăn như vậy chưa, thưa ông?

Có thể nói chưa bao giờ các doanh nghiệp gặp khó khăn như 2 năm vừa rồi, nhất là với những công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn cũng như thực phẩm và đồ uống (F&B). DVL cũng không phải là ngoại lê khi trong nhiều tháng, thị trường trầm lắng, quán xá đóng cửa hàng loạt theo quy định giãn cách của chính phủ…

Rất may là công ty chúng tôi có nền tảng vững mạnh, và kịp thời, chủ động thay đổi phương thức hoạt động, tích cực ứng phó. Nhờ vậy, đến nay chúng tôi đã an toàn vượt qua làn sóng Covid-19 thứ tư rất khốc liệt ở Việt Nam và đang dần phục hồi, phát triển trong trạng thái bình thường mới.

- Diageo nổi tiếng với tinh thần tích cực: “Không ngừng tiến bước”. Tinh thần này có được giữ vững trong thời gian qua không, thưa ông?

Đây đúng là tinh thần mà Diageo giữ vững trong suốt thời gian dài hoạt động của mình - tất nhiên bao gồm cả thời điểm trước, trong và sau dại dịch.

Trong đại dịch, DVL vẫn không ngừng tiến bước bằng những nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ nhân viên của công ty, tìm phương thức hoạt động an toàn để duy trì hoạt động, chủ động lập kế hoạch sẵn sàng ứng phó với đại dịch Covid-19 để có thể chăm sóc tốt nhất và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên và gia đình trong thời gian dịch bệnh, hạn chế tác động không mong muốn của đại dịch. Tại DVL, sức khỏe và an toàn của toàn thể nhân viên và gia đình của họ luôn được đặt ưu tiên hàng đầu.

Và hơn nữa, Diageo còn nỗ lực để có nhiều sáng kiến bảo vệ khách hàng, cộng đồng, như: chương trình “Clean Serve by Diageo” cho mạng lưới quán bar và club toàn quốc, ủng hộ quỹ vắc xin, và đặc biệt là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp nhập khẩu thiết bị y tế gồm 50 máy thở, 8.000 máy đo nồng độ oxy trong máu để chi viện cho tuyến đầu chống dịch.

- Ông có thể nói rõ hơn về những sáng kiến của DVL mà ông cho là có tác động lớn nhất đến cộng đồng?

Trong 2 năm qua, bất chấp những khó khăn thách thức của thị trường, DVL luôn nhiệt thành đóng góp cho cuộc chiến chung chống lại đại dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân viên, khách hàng và cả cộng đồng.

Thứ nhất, DVL là một trong những doanh nghiệp tiên phong đóng góp cho quỹ vắc xin vào thời điểm tháng 3/2021, khi lượng vắc xin về Việt Nam còn rất hạn chế. Với khoản đóng góp này, DVL mong muốn góp sức cùng Chính phủ mua vắc xin cho người dân, giúp hàng chục ngàn cán bộ tuyến đầu chống dịch tại các cơ sở y tế, bệnh viện và các trung tâm cách ly tập trung tại Việt Nam được tiêm chủng miễn phí, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, góp phần gia tăng sự an toàn và sức khỏe cho cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Thứ hai, DVL tích cực nâng cao nhận thức phòng dịch của nhân viên, đối tác và khách hàng thông qua tuyên truyền, giáo dục. Chúng tôi phát triển và ứng dụng nhiều sáng kiến để bảo vệ sức khỏe các bên, như gói hỗ trợ y tế khẩn cấp 5 trong 1 dành cho nhân viên và người nhà, cung cấp bộ kit sát khuẩn và hướng dẫn vệ sinh cho 315 đối tác toàn quốc trong chiến dịch “Clean Serve by Diageo”, trao tặng Bộ Y tế 18.600 chai nước rửa tay…

Thứ ba, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các thành phố đang là tâm dịch của cả nước, DVL đã quyết định trực tiếp nhập khẩu thiết bị y tế trị giá hơn 3 tỉ đồng, để kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế tại TP.HCM, Hà Nội và Ninh Thuận. Các thiết bị này là rất cần thiết nhằm giảm tải áp lục lên hệ thống y tế đang quá tải tại các thành phố lơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số lượng ca chuyển biến nặng và tăng số lượng ca khỏi bệnh.

Các thiết bị y tế gồm máy tạo oxy và máy đo nồng độ oxy trong máu trị giá hơn 3 tỉ đồng được DVL trao tặng các cơ sở y tế tại TP.HCM, Hà Nội và Ninh Thuận

Tiếp tục biến “nguy” thành “cơ”

- Vì sao trong lúc khó khăn nhất, DVL vẫn dành ngân sách hỗ trợ cộng đồng - những việc có vẻ không mang đến lợi ích tài chính?

Với sản phẩm là đồ uống, kênh tiêu thụ chủ yếu ở các nhà hàng, khách sạn cao cấp, DVL thuộc một trong những nhóm ngành thiệt hại nặng nhất vì Covid-19. Không tránh khỏi sụt giảm doanh thu trong bối cảnh khó khăn này, nhưng chúng tôi luôn cho rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm trước khó khăn của cộng đồng, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua.

Khi tất cả các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, thuộc mọi lĩnh vực, đồng lòng góp công góp của cho nhiệm vụ chung, thì khó khăn đến mấy cũng sẽ khắc phục được. Bản thân chúng tôi khi thực hiện những dự án hỗ trợ khó khăn cũng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân khác nữa. Càng vào thời điểm khó khăn lại càng quý hơn sự đồng hành, góp sức của cả cộng đồng.

Còn nói về lợi ích của DVL, thì phải nhìn xa hơn một chút. Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài thì phải gắn kết với cộng đồng, chỉ khi cộng đồng an toàn, ổn định, doanh nghiệp mới có môi trường kinh doanh tốt, phồn thịnh vững bền.

- DVL đã thực sự đồng hành cùng với cộng đồng trong thời gian qua, còn kế hoạch phát triển sắp tới như thế nào, thưa ông?

Hiện tại, chúng tôi đang từng bước khôi phục lại hệ thống kinh doanh, chuỗi cung ứng, các đối tác cũng mở lại quán bar, nhà hàng theo tiến độ nới lỏng giãn cách của từng địa phương.

Nỗ lực biến “nguy” thành “cơ” lúc khó khăn đã mở ra cho DVL những phương thức kinh doanh hiện đại, giúp phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn hơn trong cuộc sống bình thường mới.

Doãn Phong