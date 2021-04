Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, khi trở thành thành phố (TP) biển đảo đầu tiên của cả nước và có quy hoạch mới, nhiều vận hội đã mở ra cho phát triển đô thị và du lịch Phú Quốc.

Nam đảo được chắp cánh

- Theo ông, việc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước và có quy hoạch mới, thị trường BĐS Phú Quốc sẽ diễn biến ra sao?

Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tổng diện tích điều chỉnh khoảng 674,53ha. Trong 8 vị trí thay đổi quy hoạch, có tới 6 điểm nằm tại Nam đảo, điều này thể hiện đây sẽ trở thành trung tâm thương mại, du lịch mới của đảo Ngọc.

Phú Quốc hiện tập trung phát triển đô thị về An Thới, bởi đây là 1 trong 2 phường trung tâm của Phú Quốc. Nơi đây tập trung nhiều thế mạnh như: tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông, dân cư hiện hữu và các thương hiệu quốc tế. Hiện Nam Phú Quốc đang được nhiều tập đoàn lớn, chẳng hạn như Sun Group đầu tư, phát triển bài bản, hình thành hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hấp dẫn du khách.

An Thới còn đang hình thành khu đại đô thị cao cấp đầu tiên của Phú Quốc. Việc tăng quy mô dân số cho thấy tầm nhìn thu hút và phát triển đô thị mạnh mẽ về hướng An Thới, biến nơi đây thành một đô thị trẻ trung, năng động, thu hút dân cư và lao động chất lượng cao, tạo tiền đề thúc đẩy An Thới trở thành tiêu biểu về kinh tế, du lịch của Phú Quốc.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chức năng cảng dầu khí thành cảng du lịch kết hợp hàng hóa sẽ giúp kết nối thuận tiện hơn. Du lịch Nam Phú Quốc sẽ có thêm hạng mục hạ tầng giao thông mới khi cảng được đầu tư, nhiều cơ hội đưa những siêu du thuyền cập cảng. Nhìn vào hình mẫu những điểm đến hàng đầu thế giới với các bến tàu, bến siêu du thuyền sầm uất, có thể thấy, điều chỉnh này là hợp lý và tạo ra nhiều cơ hội cho đảo Ngọc.

Ngoài ra, quy hoạch mới của Hòn Thơm có quy mô phát triển du lịch thương mại hơn 100ha, xây dựng tầng cao 27 tầng đối với công trình điểm nhấn, ngoài công viên chủ đề còn có thủy cung. Những điều này đưa Hòn Thơm trở thành hòn đảo du lịch, giải trí thương mại sầm uất trong khu vực. Nhìn vào Monaco - nơi có giá nhà ở cao nhất thế giới, có thể thấy tương lai du lịch đầy tươi sáng của Hòn Thơm.

- Từ quy hoạch và tầm nhìn mới, đâu là những cơ hội của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam?

Phú Quốc hiện mới bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển “vàng”. Đô thị hóa là quá trình tất yếu để sẵn sàng mọi nguồn lực đón đầu.

Theo kinh nghiệm của thế giới, thị trường BĐS của một quốc gia phát triển mạnh khi tỷ lệ đô thị hoá trên 40%, đó là giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ đô thị hóa ở Phú Quốc hiện chưa cao so với các thành phố lớn trên thế giới. Do đó, BĐS có nhiều cơ hội, khi thu nhập của người dân tăng, khả năng tiếp cận các sản phẩm địa ốc tốt hơn.

Đến nay, Phú Quốc có 326 dự án đầu tư, với tổng diện tích 10.945ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 354.700 tỷ đồng; trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group.

Chắc chắn khi có quy hoạch mới, cộng thêm tư duy phát triển như tôi phân tích ở trên, thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam sẽ được “chắp cánh”, tăng tốc phát triển nhanh và mạnh hơn, nhất là những khu vực mới như Nam đảo.

Cần gửi “vàng” đúng chỗ

- Vậy theo ông, BĐS Phú Quốc có cơ hội tăng giá bứt phá không?

Theo thời gian, giá BĐS sẽ tăng cao. Dẫu sao, Phú Quốc hiện nay vẫn tựa như một hòn ngọc vừa mới được khám phá và đang trong quá trình mãi giũa để trở nên sáng đẹp hơn. Do đó, thời điểm này nên đầu tư vào thị trường Phú Quốc để đón cơ hội tăng giá.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần biết tìm đúng nơi, gửi “vàng” đúng chỗ. Điểm đến đầu tư phải giàu tiềm năng du lịch, có dòng khách ổn định và tăng trưởng liên tục theo thời gian. Các dự án phải theo mô hình quần thể, hệ sinh thái để tạo sự liên kết, tối ưu hóa. Chủ đầu tư phải uy tín để tạo ra được những sản phẩm BĐS gắn với du lịch, nghỉ dưỡng quy mô, đẳng cấp…

Ví dụ, khi mua 1 BĐS trong một tổ hợp, hệ sinh thái, nhà đầu tư còn được thừa hưởng nhiều tài nguyên và công cụ do chủ đầu tư phát triển như vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng. Do đó sẽ tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng cho các BĐS tại đây.

Tôi cho rằng, bên cạnh việc điều chỉnh quy hoạch, cần tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách đột phá cho TP. Phú Quốc nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực thực sự. Có như vậy mới tạo điều kiện cho Phú Quốc phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và quốc tế; với các trụ cột chính: công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển.

Sự phát triển của các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đã làm thay đổi đáng kể diện mạo Phú Quốc. Tuy nhiên, Phú Quốc không nên đơn điệu và cũng không thể đơn điệu trong đường hướng phát triển để có vị trí xứng tầm, nếu chỉ tập trung vào du lịch, nghỉ dưỡng.

Bởi lẽ, Phú Quốc không chỉ là nơi đón khách du lịch, mà phải trở thành đô thị có cư dân sinh sống và làm việc lâu dài, có như vậy mới phát huy hết giá trị bền vững và tạo ra cơ hội cho Phú Quốc bứt phá.

- Xin cảm ơn ông!

Doãn Phong