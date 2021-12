Giữa những thanh âm rộn rã của mùa lễ hội cuối năm, ốc đảo xanh Đại Lải với không gian lung linh và chuỗi hoạt động giải trí bất tận đang chờ đón các bạn trẻ đến khám phá.

Chill giữa không gian rực rỡ sắc màu Giáng sinh

Mùa lễ hội này, còn gì tuyệt vời hơn khi cả team được cùng nhau xách ba lô lên và “đi trốn” ở một nơi xa? Nằm cách Hà Nội 45km, Flamingo Đại Lải Resort là điểm đến hoàn hảo thu hút Gen Z đến “quẩy” và “chill” thả ga.

Cả khu nghỉ dưỡng được décor lộng lẫy mùa lễ hội với điểm nhấn là cây thông Noel khổng lồ

Mùa lễ hội 2021, Flamingo Đại Lải Resort như được thay tấm áo mới, khoác lên mình diện mạo lung linh cho một mùa Giáng sinh an lành. Sắc đỏ xen giữa màu xanh của cỏ cây làm không gian trở nên lãng mạn, cuốn hút tới lạ kỳ.

Giữa không gian rực rỡ sắc màu, bất cứ góc nào ở miền xanh Đại Lải cũng trở thành background cho những tấm hình triệu like

“Quẩy” hết mình tại ốc đảo niềm vui

Không chỉ gây ấn tượng với décor “đẹp xỉu”, resort này còn đốn tim giới trẻ bởi những điểm check-in đẹp mê ly nằm đan xen trong khuôn viên rộng hơn 1,2 triệu m2.

Được mệnh danh là Vương quốc của hoa hồng, tình yêu và nghệ thuật, Flamingo Đại Lải Resort tạo nên sức hút mãnh liệt cho những bức ảnh “đẹp quên lối về”. Nơi đây, những nàng thơ được xúng xính váy hoa, cùng nhau thỏa sức “sống ảo” ở những điểm check-in độc đáo như con đường Thơ, bến Hoàng hôn, đường Hàn Quốc, đồi An Nhiên, Thảo nguyên xanh hay không gian nghệ thuật Art in the Forest...

Không gian nghệ thuật Art in the Forest luôn tạo cảm hứng cho những nàng thơ

Đến miền xanh Đại Lải mùa Giáng sinh này, du khách được đắm chìm vào không gian lễ hội rộn ràng với hàng loạt hoạt động ngoài trời hấp dẫn.

Với những “người chơi hệ nước”, Câu lạc bộ Bãi biển là điểm hẹn hò cực xịn sò qua những hoạt động hấp dẫn như chèo thuyền kayak, xe đạp nước…

Bên cạnh đó, nhóm “cạ cứng” còn có cơ hội thắp lửa tình bạn bằng đại tiệc thịnh soạn mang đậm phong cách Âu, chỉ từ 800.000 VNĐ++/khách để được thỏa thích tận hưởng những món ăn đặc trưng của mùa Giáng sinh và năm mới.

Cùng thăng hoa vị giác, nâng ly và hòa nhịp rộn ràng với Gala Giáng sinh, countdown sôi động tại ốc đảo xanh Đại Lải

Chỉ từ 1.600.000 VNĐ++/người để cùng tận hưởng mùa lễ hội náo nhiệt tại Flamingo Đại Lải Resort vào đêm Giáng sinh 24/12 hay giao thừa Tết Dương lịch 31/12 với những đặc quyền hấp dẫn như nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại biệt thự 5 sao, thưởng thức đại tiệc phong cách Âu, tham gia tiệc Canapé đếm ngược đón năm mới gồm mocktail/champagne, sôi động với Gala Giáng sinh/countdown cùng những hoạt động thú vị như gameshow, chương trình ca nhạc đặc sắc….

Sau hơn 10 năm hoạt động, Flamingo Đại Lải Resort được ví như một ốc đảo xanh trong lành với hệ sinh thái nghỉ dưỡng tích hợp ‘all-in-one’, nơi đây là điểm đến hoàn hảo cho kỳ nghỉ cuối năm.

Flamingo Đại Lải Resort Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Liên hệ để được tư vấn các gói ưu đãi nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi mùa lễ hội: Hotline: 098 600 9393 | 086 810 9393 Email: sales@flamingogroup.vn Website: flamingoresorts.vn

Xuân Thạch