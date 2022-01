FE Credit vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng FE Credit PLUS+ phiên bản mới với nhiều ưu đãi và tính năng vượt trội hướng đến đối tượng khách hàng lần đầu sử dụng thẻ.

Với nhịp sống hiện đại, thẻ tín dụng dần trở thành phương tiện thanh toán phổ biến được người Việt Nam ưa chuộng, đây là công cụ đắc lực giúp quản lý chi tiêu cá nhân, không chỉ thuận tiện trong việc dùng trước, trả sau mà còn tích hợp nhiều tiện tích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bắt kịp thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, các ngân hàng, công ty tài chính trong và ngoài nước không ngừng phát triển dịch vụ này, bằng việc ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới, tích hợp nhiều tính năng, những ưu đãi hấp dẫn…

Thẻ tín dụng FE Credit Plus+ phiên bản mới

Với vị thế dẫn đầu trong ngành tài chính tiêu dùng, FE Credit ngoài việc cung cấp các sản phẩm cho vay trả góp truyền thốngcòn đặc biệt chú trọng các loại hình tín dụng đa năng như thẻ tín dụng. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, FE Credit đã không ngừng nghiên cứu và lắng nghe nhu cầu từ thị trường để triển khai các dòng thẻ chuyên biệt, phù hợp với thói quen, sở thích của từng phân khúc khách hàng.

Mới đây, FE Credit vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng FE Credit Plus+ phiên bản mới với nhiều ưu đãi và tính năng vượt trội hướng đến đối tượng khách hàng lần đầu sử dụng thẻ như: thỏa thích mua sắm, tiện lợi rút tiền tại hơn 70 triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới, sử dụng thẻ ngay lập tức sau khi đăng ký và được phê duyệt online mà không cần chờ thẻ vật lý phát hành, miễn lãi đến 45 ngày, miễn phí duy trì thẻ trọn đời, và hàng ngàn ưu đãi giảm giá dành cho chủ thẻ.

An toàn, bảo mật được đặt lên hàng đầu

Để bảo vệ tốt nhất khách hàng, thẻ tín dụng FE Credit được sử dụng công nghệ chip theo tiêu chuẩn quốc tế EMV hiện đại, bảo mật cao bậc nhất hiện nay.

Chuẩn EMV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa cùng phát triển, có các tính năng mở nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên thông giữa thẻ chip EMV và thiết bị đầu cuối thanh toán tương thích (có khả năng vận hành liên thông ngang với mức liên thông hiện nay của dải từ), không phân biệt nhà sản xuất và địa điểm thực hiện giao dịch. Cho đến nay, EMV đã được chứng minh bởi tính an toàn, bảo mật và được chấp nhận như một tiêu chuẩn toàn cầu dành cho hoạt động thanh toán thẻ chip.

Đại diện FE Credit khẳng định: “Chúng tôi nỗ lực hết mình để cung cấp cho khách hàng một sản phẩm thẻ tín dụng với nhiều tính năng và tiện ích vượt trội, cạnh tranh so với thị trường, giải quyết nhu cầu mua sắm nhanh chóng. Song song đó, vấn đề an toàn và bảo mật thông tin khi khách hàng sử dụng thẻ cũng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để mỗi khách hàng đều cảm thấy an tâm khi sử dụng thẻ tín dụng FE Credit”.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng FE Credit cũng có thể thao tác mở, khóa thẻ tín dụng bằng ứng dụng FE Credit Mobile 24/7 mà không cần phải gọi hotline.

Hotline: 1900 6939

Tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, FE Credit vẫn đang duy trì vị thế thống lĩnh thị trường Việt Nam với hơn 45% thị phần vay tiêu dùng. FE Credit hiện đang cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng cá nhân như cho vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua hàng gia dụng, thẻ tín dụng và các giải pháp bảo hiểm. Đến nay, FE Credit đã phục vụ hơn 12 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 16.000 đối tác tại hơn 21.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

Xuân Thạch