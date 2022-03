EVNSPC đã chuẩn bị kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện mùa khô, nắng nóng cho cả năm 2022.

Lên kịch bản cung cấp điện mùa khô 2022

Thời tiết các tỉnh thành phía Nam bắt đầu bước vào cao điểm mùa khô, những ngày đầu tháng 3, khu vực nhiều tỉnh phía Nam thời tiết chuyển sang oi bức, nắng nóng, nhiệt độ lên cao từ 36-37 độ C. Theo dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến tháng 4, có thể lên tới 39, thậm chí 40 độ C .

Tại khu vực miền Nam (kéo dài từ Ninh Thuận đến Cà Mau), do đặc thù thời tiết nắng nóng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán cho đến nay, đồng thời mức phụ tải sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đang có chiều hướng phục hồi, khởi sắc, nên ngay từ tháng 1, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã lên kịch bản nhằm đảm bảo cung cấp điện trong tình huống nắng nóng kéo dài và phụ tải tăng đột biến.

Cụ thể, EVNSPC đã rà soát, cập nhật danh sách khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, với mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh trở lên trong năm nay để có kịch bản đảm bảo cấp điện; Báo cáo với UBND các tỉnh/thành phố trên địa bàn cung cấp điện tăng cường sự hoạt động, chỉ đạo của Ban điều hành cung cấp điện địa phương; Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án cung cấp điện trong tình huống mất cân đối cung cầu trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện đã trình UBND các tỉnh/thành phố phê duyệt;

EVNSPC cũng triển khai các công trình đường dây 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại; Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;…

EVNSPC triển khai nhiều công trình đường dây 110kV để đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2022.

Theo EVNSPC, từ sau giãn cách, mọi hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đang dần thích ứng với điều kiện bình thường mới, kinh tế, xã hội đang dần hồi phục trở lại, mức tiêu thụ điện đang có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Qua theo dõi phụ tải, riêng trong tháng 2 sản lượng điện ghi nhận là 5,461 tỷ kWh, tăng 17,13% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế từ đầu năm tháng đầu năm, sản lượng nhận trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam thuộc địa bàn EVNSPC cung cấp điện đạt mức 11,84 tỉ kWh, tăng gần 9% so cùng kỳ năm 2021.

Dự báo trong tháng 3 này nắng nóng, nhiệt độ toàn khu vực có khả năng tiếp tục tăng cao, các địa phương phía Nam trở lại họat động bình thường ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời là thời điểm bắt đầu mùa khô, hạn mặn; do đó nhiều khả năng phụ tải sẽ tăng nhanh.

Trước tình hình đó, EVNSPC chuẩn bị kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện mùa khô, nắng nóng cho cả năm 2022. Trong đó, để đảm bảo an toàn hệ thống điện, EVNSPC tiếp tục thực hiện việc huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà tại các tỉnh trên địa bàn khu vực miền Nam theo lệnh của Điều độ hệ thống quốc gia (A0) và nhu cầu phụ tải tại chổ.

Ngoài ra, EVNSPC còn cảnh báo người dân sử dụng điện hợp lý, hiệu quả, thường xuyên chú ý kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, nhà máy, phân xưởng,… nhằm đảm bảo an toàn cho sử dụng điện và phòng ngừa hỏa hoạn, cháy nỗ có thể xảy ra.

Điện lực An Giang tăng cường chăm sóc khách hàng mùa nắng nóng

Tại An Giang, khi tất cả các hoạt động kinh tế phục hồi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến… đang gia tăng công suất hoạt động để đảm bảo yêu cầu sản xuất hàng hóa của đơn vị.

Để phục vụ tốt cho công tác chăm sóc khách hàng, đặc biệt là công tác cung cấp điện, ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện khi bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, Công ty Điện lực An Giang đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo cung cấp điện và giải quyết khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện.

Các đơn vị điện lực 21 tỉnh phía Nam thường xuyên kiểm tra, bảo trì để phòng ngừa sự cố lưới điện có thể xảy ra.

Cụ thể, đơn vị lập phương án để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng; lên kế hoạch kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp để kịp thời phát hiện và xử lý những khiếm khuyết có thể dẫn đến sự cố làm gián đoạn quá trình cung cấp điện; ưu tiên cấp điện cho những khách hàng trọng điểm, quan trọng trong những trường hợp mất điện đột xuất; thực hiện nghiêm quy trình ngừng cung cấp điện và thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đúng quy định; tăng cường kiểm soát công tác ghi chỉ số đảm bảo ghi đúng kỳ, ghi đủ, phúc tra kiểm tra các trường hợp tăng giảm trên 30% trước khi phát hành hóa đơn tiền điện đảm bảo khách quan và đúng với nhu cầu sử dụng điện thực tế sử dụng điện của khách hàng.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích khách hàng cài đặt, sử dụng App CSKH EVNSPC và Zalo CSKH EVNSPC để có thể nhận các tin nhắn từ TTCSKH về thông báo lịch ghi chỉ số, lượng điện năng tiêu thụ, tiền điện hàng tháng, đặc biệt là lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Theo đại diện công ty, nếu có thắc mắc về hóa đơn tăng cao bất thường, khách hàng có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng EVNSPC 19001006 hoặc 19009000 để được hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.

Minh Hùng