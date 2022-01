Tiếp tục thành tựu đạt được trong năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam đề ra kế hoạch cho năm 2022 là tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nỗ lực vượt khó, vận hành vững vàng

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào chiều ngày 13/1, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVNSPC cho biết, năm 2021, miền Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi dịch Covid-19, hoạt động của EVNSPC cũng chịu tác động rất lớn do dịch bệnh, nhưng đơn vị này đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất và đời sống người dân tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam.



EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện cho 326 điểm cách ly tập trung; 416 cơ sở y tế, bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 1.204 trạm, chốt kiểm soát dịch; giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền 1.203 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Năm 2021, EVNSPC cũng đã ứng dụng hiệu quả các giải pháp họp trực tuyến, làm việc từ xa, văn phòng không giấy tờ, chữ ký số, cung cấp dịch vụ trực tuyến, giao dịch điện tử, chăm sóc khách hàng đa phương tiện.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương nỗ lực và thành tích đạt được của EVNSPC đạt được trong năm 2021

Hoàn thành 100% kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2021

Đặc biệt, đại diện EVNSPC cho biết, thực hiện chủ đề của năm 2021 “chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, EVNSPC đã hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2021 và đạt trên 92% so với kế hoạch EVN giao đến hết năm 2022.

Hiện nay, các hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã được ứng dụng triệt để trên nền tảng di động thống nhất như: Digital Office, BI-EVNSPC; EVNSPC Home; Kiểm tra chất lượng điện năng; Kiểm tra lưới điện; Quản lý an toàn; Ứng dụng Nhánh rẽ khách hàng để cảnh báo mất điện phục vụ sửa chữa điện...

EVNSPC cũng đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT và thiết lập hạ tầng tự động hóa trong vận hành, điều khiển lưới điện. 100% số lượng trạm biến áp 110kV của Tổng công ty đã vận hành theo chế độ không người trực. 100% các gói thầu được thực hiện các hình thức đấu thầu rộng rãi và đánh giá, chấm điểm qua mạng. Toàn bộ các dự án lưới điện từ 110 kV được áp dụng phần mềm quản lý tiến độ tiên tiến; triển khai giám sát nhà thầu, nhân lực, trang thiết bị ra, vào tại công trường qua hệ thống camera thông minh...

Lãnh đạo EVN trao tặng bức tranh ghi nhận đóng góp của EVNSPC vào thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bên cạnh đó, EVNSPC cũng đã triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng với nhiều trải nghiệm tiện ích để thích ứng linh hoạt với bối cảnh dịch bệnh và điều kiện bình thường mới.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho các tập thể của EVNSPC đạt thành tích xuất sắc năm 2021.

81 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội trong năm 2021

Năm 2021 được coi là năm đặc biệt với EVNSPC trong hoạt động an sinh xã hội. EVNSPC đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội lên đến 81 tỷ đồng. Thực tế, trong đợt đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 diễn ra nặng nề tại các tỉnh phía Nam, EVNSPC là một trong những tổng công ty điện lực lớn đi đầu trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Cụ thể, EVNSPC đã chi 65 tỷ đồng để tài trợ mua hệ thống oxy, máy thở, trang thiết bị, vật tư y tế và hỗ trợ luôn máy tính, máy in cho các đơn vị phòng chống dịch tuyến đầu tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, EVNSPC đã tài trợ xây dựng 245 căn nhà tình nghĩa, tình thương tại 21 tỉnh thành trên địa bàn cung cấp điện với tổng mức hỗ trợ lên đến 12,25 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng cờ thi đua của EVN cho các tập thể của EVNSPC đạt thành tích xuất sắc năm 2021

2022: Tiếp tục “mục tiêu kép”

Theo EVNSPC, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu tiên hồi phục sau đại dịch Covid-19. Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, EVNSPC tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Theo đó, EVNSPC đề ra các mục tiêu cụ thể như: nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19; Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án theo đúng tiến độ được duyệt; Thực hiện các nhiệm vụ được giao để vận hành thị trường điện theo lộ trình được tập đoàn chỉ đạo và phê duyệt.

Bên cạnh đó, các mục tiêu khác cũng được đơn vị này chú trọng như: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động.

EVNSPC cũng đề ra các chỉ tiêu kế hoạch rất cụ thể, bao gồm: Điện sản xuất thực hiện 85 triệu kWh tăng 4,9% so với ước thực hiện năm 2021; Điện thương phẩm 81 tỷ 790 triệu kWh, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2021; Tiết kiệm điện 2% sản lượng điện thương phẩm; Giá bán điện bình quân thực hiện cao hơn kế hoạch EVN giao.

Các mục tiêu cụ thể khác bao gồm: tỷ lệ điện dùng để phân phối điện 3,82%; suất sự cố 110 kV, đối với SSC thoáng qua đường dây 110 kV là 0,794 vụ/100km/năm, SSC kéo dài đường dây 110 kV là 0,794 vụ/100km/năm, SSC trạm biến áp 110 kV là 0,150 vụ/TBA/năm; độ tin cậy cung cấp điện MAIFI 2,21 lần, SAIDI 277 phút, SAIFI 2,62 lần; năng suất lao động theo điện thương phẩm 3,96 triệu kWh/LĐ; theo khách hàng là 459 khách hàng/LĐ; về đầu tư xây dựng dự kiến đầu tư khoảng 11.159 tỷ đồng.

Thanh Ngọc