Con gái của đại gia Đặng Thành Tâm, Đặng Văn Thành, Bầu Đức, Bầu Thuỵ xuất hiện với vai trò mới ở các công ty.

Con gái của Chủ tịch Đặng Thành Tâm

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) có sự xuất hiện của ái nữ nhà Chủ tịch Đặng Thành Tâm trong ban lãnh đạo. Theo đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái lớn của ông Tâm, được bầu vào HĐQT mới nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Quỳnh Anh hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo và là Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT của CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT) - một công ty liên kết của KBC.

Bà Quỳnh Anh đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu KBC và nắm gần 21 triệu cổ phiếu KBC đại diện cho CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo. Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (1991) từng được biết đến là “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” hồi năm 2014 khi mua 10 triệu cổ phiếu KBC vào thời điểm đó.

KBC của ông Đặng Thành Tâm đặt kế hoạch tham vọng cho năm 2022 với doanh thu tăng gấp 2,2 lần lên 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 4,7 lần so với 2021 lên 4.500 tỷ đồng.

Con gái chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung

PNJ vừa công bố báo cáo quản trị công ty năm 2021. Bà Dung có 3 người con gái là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà, cả ba đều có cổ phần tại công ty. Trong đó, Trần Phương Ngọc Hà là con gái út nhưng lại nắm giữ cổ phần lớn nhất với 9,2 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 4,04% vốn điều lệ.

Ái nữ của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung

Hai chị gái của Ngọc Hà là Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ 5,77 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,53% và Trần Phương Ngọc Giao nắm 7,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,19% vốn điều lệ PNJ.

Nắm số cổ phần khiêm tốn hơn nhưng Trần Phương Ngọc Thảo - con gái cả của bà Cao Thị Ngọc Dung - lại là người duy nhất có mặt trong Hội đồng quản trị PNJ. Cô hiện là Thành viên HĐQT (tham gia từ tháng 6/2020).

Tại ngày 31/12/2021, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, nắm giữ 6,38 triệu cổ phiếu PNJ tương ứng chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Con gái bầu Thụy

Mới 21 tuổi, nhưng con gái lớn Nguyễn Ngọc Mỹ Anh của bầu Thụy gây xôn xao dư luận khi giữ vị trí CEO của Thaispace - công ty mới thành lập - với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. Với thành tích học tập đáng nể, cô hứa hẹn sẽ là một một nữ CEO tài năng mới.

Con gái lớn Nguyễn Ngọc Mỹ Anh của bầu Thụy

Tổng vốn điều lệ dự kiến của Thaispace là 26.688 tỷ đồng. Giá trị góp vốn dự kiến của Thaiholdings là 1.334,4 tỷ đồng, tương ứng với 5% tổng mức vốn điều lệ của Thaispace. Công ty này cũng dự kiến huy động vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ với kế hoạch IPO trong năm 2022 nếu đủ điều kiện.

Mục tiêu thành lập Công ty Cổ phần Thaispace là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ. Thaiholdings cũng giao Ban Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ Thaispace xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, ngày 28/12, Thaiholdings đã thông qua nghị quyết của HĐQT về việc đồng ý đề xuất dự án cảng vũ trụ du lịch tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 30.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của Thaigroup và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022-2026.

Con gái bầu Đức

Hồi trung tuần tháng 8, Đoàn Hoàng Anh - con gái của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - lần đầu tiên đã hiện diện tại Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn mang tên của cô, trên cương vị cổ đông.

Từ không sở hữu bất kỳ cổ phần nào ở công ty, ái nữ của bầu Đức đã chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG và chính thức nắm cổ phần ở tập đoàn do bố cô sáng lập, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ nắm giữ đạt 0,43% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai.

Chỉ một tháng sau đó, Hoàng Anh tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 27/9-30/9 và nâng gấp đôi sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 0,86%.

Cộng cả hai đợt mua vào cổ phiếu, ước tính số tiền mà ái nữ bầu Đức phải chi khoảng 40-41 tỷ đồng nhằm sở hữu thành công 8 triệu cổ phiếu HAG.

Với hai lần mua vào HAG tổng cộng là 8 triệu cổ phiếu, giá vốn hơn 41,5 tỷ đồng nhưng số cổ phiếu này đến 22/12 đã có giá trị gấp gần 3 lần, lên mức 116 tỷ đồng. Tức bà Đoàn Hoàng Anh lãi tổng cộng 74,5 tỷ đồng. Một cú lướt sóng lãi hơn 3 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Con gái ông Đặng Văn Thành

Đặng Huỳnh Ức My

Là con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc, Đặng Huỳnh Ức My còn được biết đến với tên gọi "công chúa mía đường" vì đang sở hữu tài sản “khủng” trong ngành này.

Sau khi theo học ngành Quản trị kinh doanh và tài chính ở Đại học Preston, New Zealand, Đặng Huỳnh Ức My trở về và nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường. Ức My cũng đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường.

Năm 2006, khi chỉ mới 25 tuổi, Ức My đã từng nắm giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Thành Thành Công. Đến tháng 7/2009, Ức My trở thành nữ tổng giám đốc trẻ nhất trong tập đoàn. Khi đó cô mới 28 tuổi.

Tháng 8/2021, Đặng Huỳnh Ức My được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà.

Bảo Anh