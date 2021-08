Đại gia lan đột biến bị bắt, ông chủ “siêu doanh nghiệp” 500.000 tỷ đồng tiết lộ về số tiền góp vốn, đại gia kín tiếng đội bóng Than Quảng Ninh là những thông tin chú ý tuần qua.

"Đại gia" lan đột biến khét tiếng bị bắt

Ngày 27/8, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. C03 cũng ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có Bùi Hữu Giang (đại gia lan đột biến).

Trước khi bị liên đới đến vụ án này, Bùi Hữu Giang được biết đến là một "đại gia" đất mỏ có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản than hơn chục năm nay. Trong đó, bị can này có cơ ngơi đồ sộ với căn biệt phủ hoành tráng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cùng nhiều xe sang.

"Đại gia lan đột biến" bị khởi tố, bắt tạm giam trong đường dây khai thác, buôn bán hàng triệu tấn than lậu

Đầu năm 2021, anh em Bùi Hữu Giang nổi tiếng trên cộng đồng mạng với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng. Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Gần đây, Bùi Hữu Giang gây xôn xao giới chơi lan và truyền thông vì tổ chức giao dịch lan đột biến giữa nhà vườn tại Mạo Khê, Quảng Ninh với nhà vườn tại Hải Phòng. Số tiền 250 tỷ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá.

Hùng "xoăn": Đại gia tiếng tăm ngành khoáng sản - xăng dầu

Mới đây, Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Than Quảng Ninh - đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh - thông báo tạm dừng hoạt động để chờ tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng. "Ông bầu" đứng sau CLB này là Phạm Thanh Hùng - vị đại gia vẫn được giới mộ điệu đất mỏ gọi với cái tên trìu mến: Hùng "xoăn".

Theo trang chủ của CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao tại Quảng Ninh. Cha ông Hùng là người người đoạt chức vô địch giải cờ tướng miền Bắc năm 1969, còn các anh chị em cũng tham gia hoạt động thể thao trong lĩnh vực bóng bàn, cờ vua.

Bản thân ông Hùng cũng có tình yêu và mối quan tâm đặc biệt với bóng đá. Khi còn trẻ, vị doanh nhân sinh năm 1964 đã đi bộ hàng chục km để xem bóng đá.

Ông Phạm Thanh Hùng

Ngoài ra, ông Hùng còn là doanh nhân có tiếng trong giới đại gia khoáng sản và xăng dầu, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang (Hà Giang Gold Corp).

Ông Hùng "xoăn" thành lập Hà Giang Gold Corp từ năm 2009, cơ cấu cổ đông của công ty gồm CTCP Cơ điện Việt Nam, CTCP Công nghiệp mỏ xây dựng Đông Bắc (Đông Bắc CMI), CTCP Đầu tư thương mại và kỹ thuật Khoáng sản Việt Lào, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Vận Thiên, và Công ty TNHH Vĩnh Đạt.

Trong đó, Đông Bắc CMI - đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực xăng dầu - là cổ đông lớn nhất tại Hà Giang Gold Corp với tỉ lệ sở hữu 35% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 6/2008, do vợ chồng doanh nhân Phạm Thanh Hùng - Lương Thị Thảo nắm tỷ lệ sở hữu chi phối.

Theo dữ liệu của Viettimes, 4 năm trở lại đây, doanh thu của Đông Bắc CMI có xu hướng giảm. Doanh nghiệp báo lỗ liên tiếp trong hai năm 2016, 2017, lần lượt là -16,9 và -18,7 tỷ đồng. Năm 2019, công ty này ghi nhận doanh thu 12,22 tỷ đồng và lãi vỏn vẹn 68 triệu đồng.

Ông chủ “siêu doanh nghiệp” 500.000 tỷ đồng tiết lộ về số tiền góp vốn

Ngày 27/8, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, Sáng lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 500.000 tỉ đồng, tiếp tục có buổi họp báo giới thiệu về Sàn thương mại điện tử cộng đồng USG.

Liên quan tới việc góp vốn 500.000 tỉ đồng như đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết có nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM về tiến độ góp vốn và công ty cũng đang chuẩn bị để góp vốn.

"Chúng tôi sẽ góp vốn bằng công nghệ gồm phần mềm công nghệ, ứng dụng công nghệ và cố gắng làm sao để kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề, để một doanh nghiệp phát triển tốt thì còn phụ thuộc vào tiềm lực tài chính và may mắn sàn thương mại điện tử của công ty phát triển tốt và có khác biệt với các sàn khác" - ông Nguyễn Vũ Quốc Anh giải thích.

Tuy nhiên, ông chủ 35 tuổi của " siêu doanh nghiệp " vẫn không tiết lộ con số vốn góp tới thời điểm này là bao nhiêu và thời điểm nào sẽ góp đủ vốn 500.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Việt ủng hộ chống dịch

Những ngày vừa qua bà Phương Hằng liên tục livestream chia sẻ về cuộc sống của bản thân, cũng như những dự án mà Đại Nam đang triển khai để giúp đỡ cho bà nghèo trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, vợ chồng bà Phương Hằng chính thức nhập 50.000 bình oxy đặt ở Đại Nam sẵn sàng phục vụ miễn phí cho những người dân nghèo.

Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng "lò vôi"

Tập đoàn Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM với mong muốn trao tặng 30 xe cứu thương và 25 xe tiêm vắc xin cơ động cùng 500.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để hỗ trợ thành phố chống dịch.

30 xe cứu thương hiệu IVECO của Italy với tiêu chuẩn châu Âu cao cấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay, có giá trị 36 tỷ đồng. Ngoài những trang thiết bị đầy đủ của một xe cứu thương, mỗi xe còn được lắp đặt bộ khử khuẩn và làm sạch với áp lực âm để chuyên dùng cấp cứu và chuyển viện đối với bệnh nhân Covid-19 trở nặng.

Shark Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Sunhouse, vừa thông báo tiên phong đóng góp 800 triệu đồng, tương đương lương tháng cho 100 tình nguyện viên tham gia chương trình "ATM F0" do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Theo Shark Phú, những "bệnh nhân F0" hoàn toàn có thể quay trở lại bệnh viện để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ chống dịch. Bởi hơn ai hết, họ là người đã trải qua, đã thấu hiểu và cảm nhận "cuộc chiến" đó khốc liệt thế nào. Hiện nay, chương trình đang thí điểm tại TP.HCM với hơn 500 F0 đăng ký sau 5 ngày phát động.

Con gái bà Trương Thị Lệ Khanh được bổ nhiệm làm Giám đốc

HĐQT Thuỷ sản Vĩnh Hoàn (VHC) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm bà Lê Ngọc Tiên làm Giám đốc khối Chiến lược Công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Được biết, bà Lê Ngọc Tiên là con gái Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh.

Hiện, bà Khanh cũng là cổ đông lớn nhất tại Vĩnh Hoàn với tỷ lệ sở hữu lên đến 43,16% vốn, tương đương hơn 79 triệu cổ phần. Trong khi đó, bà Tiên không nắm bất kỳ cổ phần nào tại VHC.

Năm 2021, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.600 tỷ đồng, lượt tăng 22%; ngược lại lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm ngoái.

Về kế hoạch đầu tư, Vĩnh Hoàn dự chi dành 1.300 tỷ đồng, trong đó 700 tỷ đồng xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, trại giống Vĩnh Hoàn và sở hữu đất cho khu liên hợp nông nghiệp thuỷ sản công nghệ cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng chi 200 tỷ đồng để cải tạo nhà máy tại Thanh Bình và Thực phẩm Vĩnh Phước, số tiền 400 tỷ đồng còn lại cho các khoản đầu tư khác.

Bảo Anh (Tổng hợp)