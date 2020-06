Ở tuổi 29, Vũ Tiến Đạt đã từng làm marketing cho KeiKo Việt Nam, Zenda Việt Nam, Giám đốc điều hành của công ty cổ phần Marketing Brand Việt, Thời trang Coeus và hiện là Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương hiệu ZCapital.

Chia sẻ của CEO Vũ Tiến Đạt về việc gây dựng Zcapital- kênh tài chính đầu tư sinh lời không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, còn tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng các chiến lược kinh doanh, tài chính và marketing.

Vũ Tiến Đạt: “Tôi luôn đánh giá rất cao các Startup Việt”

- Xin chào anh, từng giữ chức vụ chủ chốt tại các công ty lớn, điều gì khiến anh quyết định rời bỏ các vị trí này và xây dựng ZCapital hỗ trợ start-up?

Tôi luôn đánh giá cao các start-up Việt, các bạn luôn có một sức sáng tạo không giới hạn, năng động, nắm bắt rất nhanh các xu thế, muốn nền kinh tế phát triển thì rất cần những bạn trẻ dám nghĩ dám làm như vậy. Tuy nhiên, theo khảo sát của CB Insights (một tổ chức chuyên nghiên cứu dữ liệu đầu tư mạo hiểm) thì có đến 90% start-up thất bại không lâu sau khi khởi động, trong đó có tới 49% là do start-up làm những thứ mà thị trường không cần; 29% do thiếu vốn; 22% do sử dụng sai người...

Xuất phát điểm của tôi cũng là một người đi lên từ “hai bàn tay trắng”, trải qua quá trình làm việc tại nhiều vị trí khác nhau từ những công ty start-up nhỏ đến các công ty, tập đoàn lớn, tôi cũng thấu hiểu được sự khó khăn nhất là trong vấn đề gọi vốn, định hướng và thẩm định tính khả thi của dự án.

ZCapital thành lập với mục tiêu trở thành một kênh tài chính đầu tư lợi nhuận ổn định, lâu dài cho mọi đối tượng khách hàng, đồng thời giữ vị trí song hành cùng các start-up Việt hỗ trợ về vốn và xây dựng các chiến lược quan trọng của doanh nghiệp.

- Thành lập ZCapital, nguồn cảm hứng nào khiến anh nghĩ đến mô hình “đầu tư quỹ mở”?

Từ lâu tôi đã ấn tượng với mô hình ngân hàng cộng đồng Grameen Bank (GB) tại Bangladesh - Một trong những tổ chức tín dụng phát triển thành công mô hình quản lý tín dụng chính sách cho người nghèo. Ngân hàng GB cho vay không cần có tài sản đảm bảo, thủ tục vay vốn rất đơn giản và thuận lợi, tuy nhiên GB lại có một cơ chế kiểm tra rất chặt chẽ, giúp cho những người cần vốn có thể tiếp cận được nguồn vốn một cách dễ dàng và có thể sử dụng nguồn tiền đó đúng mục đích và có hiệu quả.

Giám đốc ZCapital Vũ Tiến Đạt: “Tôi luôn lấy yếu tố con người làm trung tâm”

- Cũng là một kênh tài chính đầu tư, ZCapital tiềm năng như thế nào đối với các nhà đầu tư?

Nói đến “nhà đầu tư” mọi người sẽ nghĩ đến những triệu phú có nguồn vốn khủng, nhưng ZCapital lại hướng đến một kênh đầu tư phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng kể cả với dân văn phòng, các bà mẹ bỉm sữa, hay sinh viên... Chúng tôi muốn xây dựng một nguồn thu nhập ổn định thứ 2 cho các khách hàng chỉ với số vốn nhỏ. Sự rõ ràng, minh bạch là điều mà chúng tôi luôn cam kết. Thông qua chính sách phân bổ nguồn vốn, các nhà đầu tư có thể kiểm soát được nguồn tiền một cách công khai.

Tôi cũng có thể công khai một số dự án như Green Lion nằm trong Top các dự án trọng điểm của ZCapital, một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới rộng khắp cả nước cùng các Tour du lịch cao cấp, Green Lion cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước chất lượng dịch vụ 5 sao.

Dự án Green Lion - Đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải và du lịch khắp cả nước

Với dự án nhà hàng 1983 (1983 Restaurant), 288 (288 Restaurant) chúng tôi nhắm đến thị trường Thái Nguyên - nơi mà thu nhập bình quân theo đầu người đạt 77,7 triệu đồng, cao hơn 19,2 triệu đồng so với mức trung bình cả nước. 1983 Restaurant, 288 Restaurant là nhà hàng cao cấp, với các món ăn hấp dẫn, không gian ẩm thực ấm cúng, đầu bếp chuyên nghiệp. ZCapital thẩm định đây là dự án đầu tư đầy tiềm năng với mức lợi nhuận cao và vô cùng ổn định. Các hạng mục Zcapital đầu tư vào đều được sàng lọc kỹ và được phân tích chọn lọc cẩn thận trước khi đi tới quyết định đầu tư.

Tương lai, ZCapital quyết định lấn sân sang các lĩnh vực trọng điểm khác như bất động sản, xăng dầu,... và cũng đang sánh bước cùng các dự án của các start-up mà tôi đánh giá là các bạn rất giỏi, những dự án này đều đã đang nằm trong quá trình hoàn thiện và sẽ được triển khai vào năm 2021. Năm 2023 Zcapital sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Đến năm 2030, ZCapital đặt mục tiêu nằm trong Top 3 công ty tài chính đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

- ZCapital kiến tạo sân chơi cho các start-up trẻ, tiềm năng của sân chơi này như thế nào?

Lấy yếu tố con người làm trung tâm. ZCapital sẽ đầu tư mà “không cần điều kiện”, hỗ trợ những cá nhân có lý tưởng, có sự quyết tâm và có sự nhạy bén. Không chỉ dừng lại ở nguồn vốn, ZCapital còn giúp các doanh nghiệp xây dựng 3 chiến lược vô cùng quan trọng đó là chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính và chiến lược marketing.

Các nhà đầu tư quan tâm liên hệ hotline: (+84) 948 116 786 hoặc truy cập tại website http://zcapital.vn/

Ngọc Minh