Những câu chuyện đáng buồn của con nhà đại gia như cá độ, dính vào xã hội đen, đi xe sang gây tai nạn giao thông chết người,...

Con trai cá độ, dính vào xã hội đen

Trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO của Công ty cổ phần Đại Nam vừa công khai một sự thật đau lòng. Theo lời bà Hằng, con trai bà đã âm thầm chơi cá độ đá banh, vay tiền bạn bè của mẹ và dính vào xã hội đen.

Trong dòng trạng thái trên Facebook, bà Hằng chia sẻ, con trai đang đi làm cho bà ở một công ty xử lý nước thải. Khi biết sự thật về con, bà đã rất sốc. "Tôi rất sốc khi viết những dòng này, bởi vì với một người mẹ như tôi, không để con thiếu thốn hay thua người ta một điều gì, nếu không nói là quá hạnh phúc hơn người. Nhưng cuộc đời thì quả thực khó nói!" - Bà Hằng viết.

Theo đó, bà đã tìm hiểu và được biết, con trai đã bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ. Khi chơi không có tiền chung, thì số tiền đó được nhân lên thành 200% lãi mỗi tháng, và cứ thế mà nhân lên.

"Tôi muốn nói một điều, tôi không bạc nhược tâm hồn và nhu nhược khi chiều chuộng con. Tôi đã nhìn thấy bao gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng li tán, sống chui nhủi trốn tránh nợ nần, và làm con mồi để người ta chăn dắt".

Bà Hằng cũng đưa ảnh con trai lên để cảnh báo.

Con trai đại gia có biệt thự dát vàng bị bắt

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cha con Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (20 tuổi) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Con trai đại gia biệt thự dát vàng bị bắt. (Ảnh:Laodong.vn)

Theo thông tin ban đầu, ông Thiện cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 9 - 12%/tháng. Khi người vay không có tiền trả nợ thì ông Thiện ép họ phải bán các tài sản cho mình. Tiền có được từ cho vay nặng lãi, ông Thiện đầu tư vào việc kinh doanh, mua đất đai... Phong có vai trò giúp sức cho ông Thiện.

Nhiều năm gần đây, ông Thiện được biết đến như đại gia với tên gọi là Thiện Soi khi sở hữu 2 căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông ở mặt tiền QL51, xã Tân Hải. Trong 2 căn biệt thự có nhiều đồ nội thất ốp vàng 24K và luôn sáng đèn vào ban đêm.

Con đại gia ngành thép say rượu lái Lexus đâm chết người

Ngày 30/8, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Linh chính là người điều khiển xe ô tô Lexus BKS 15A-356.69 gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vào rạng sáng 19/8, khiến một nữ công an phường tử vong.

Qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy, công an xác định tài xế Linh âm tính với ma túy nhưng nồng độ cồn đo được ở mức 0,593mg/l khí thở, mức vượt khung cao nhất về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100.

Được biết, Linh là con trai thứ hai của một đại gia ngành thép, sở hữu Công ty TNHH thương mại T.H - nhà phân phối chính cho các nhà máy thép Việt - Úc; Việt - Đức; Việt - Mỹ.

Con đại gia Lê Ân lấy trộm 250 lượng vàng

Trong một bài báo năm 2015, đại gia Lê Ân tâm sự: Tôi có cả thảy 6 đứa con với người vợ cả Lê Ngọc Lan. Nhưng số của tui không có phước được gần con cái và được chúng nó báo hiếu.

Bà Lan sau khi ly dị với tôi, tung hoành ngang dọc, đi lấy chồng khác, là một cán bộ về hưu. Hai người dẫn nhau lên Đà Lạt lập nghiệp, mở nhiều dự án trên đó, bằng chính tiền của tôi. Tôi biết tin này, tôi hận quá, thiếu điều tức muốn ói ra máu... Tiền của, nhà cửa, tôi chấp nhận để cho bà lấy hết là để bà nuôi mấy đứa con của tôi chứ đâu phải để nuôi trai?

Đại gia Lê Ân

Tôi mới làm đơn kháng cáo, gửi lên toà án tối cao, chống lại việc toà phân chia tài sản bất hợp lý. Toà kháng nghị huỷ bỏ bản án, phân chia tài sản trở lại. Tôi thấy mình thắng rồi, tôi không nói gì nữa, tạm quên, lo tập trung công việc.

Lúc này, tiền nhiều quá nên tôi mới kêu đứa con gái thứ 3 đến nói một chuyện bí mật: “Má của con thì bỏ ba, tài sản lấy hết rồi nhưng ba thấy bà còn lung tung lắm, mở tiệm này, tiệm kia, quen thằng này, thằng nọ. Ba thấy không ổn, lo sợ một thời gian nữa, tụi con không còn tiền xài, đói rách.

Ba sắp về Nha Trang làm ăn lớn. Ba đã bí mật, đem một số vàng về nhà 408 Cách Mạng Tháng 8, chôn ở đó. Con phải hứa danh dự với ba là con không được cho mẹ con biết, chỉ một mình con biết thôi. Nếu má con khánh tận, con có quyền lấy số vàng này ra mà lo cho bản thân”.

Tôi chôn thành 3 lớp, tổng cộng khoảng 250 lượng vàng. Tôi còn cẩn thận dặn con: “Sau này con cứ đào từng lớp, xài hết lớp này, rồi mới tới lớp khác”.

Đại gia Lê Ân tâm sự, ông không dám về căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng 8, vì sợ cậu con cả “quý tử” này đánh.

Lo cho tương lai con gái xong, tôi túi bụi vô những chuyện làm ăn, quên bẵng số vàng đó đi. Một thời gian sau, tôi mới biết là đứa con gái mình cưng nhứt, nó đã tiết lộ cho má nó, đào lấy hết mấy trăm lượng vàng đó.

Tôi tức quá, mới vác đơn đi kiện. Có nhiều lý do khó nói, tôi chỉ ghi trong đơn số vàng bị mất là số lẻ. Công an mời bà Lan, con gái tôi lên xuống nhiều lần, trong 3 năm trời, không có kết quả gì, vì số vàng đó đã đi “theo ông, theo bà” từ đời nào rồi.

Bảo Anh(Tổng hợp)