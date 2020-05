Những thông tin đáng chú ý: cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia HĐQT Lộc Trời, ông Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang lại vào danh sách tỷ phú, các 'thiếu gia' nhà bầu Hiển, Hòa Phát, VPBank,... lộ diện và ra tay.

Cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia HĐQT Lộc Trời

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua những kế hoạch quan trọng cho thời gian tới. Đáng chú ý, bộ máy điều hành của LTG tiếp tục có nhân tố mới, Công ty tiến hành bầu mới 2 Thành viên HĐQT.

Trong đó, ông Philipp Rosler - nguyên Phó Thủ tướng Đức - ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Ông, Philipp Rosler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng, sinh sống tại Đức. Năm 2009, ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức. Giai đoạn 2011-2014, ông trở thành Phó Thủ tướng Đức.

Cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia lãnh đạo công ty Việt

Hiện tại, ông Rosler đang nắm vị trí thành viên HĐQT của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới và nay được chính Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn mời vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập của LTG. "Tôi muốn đóng góp để đem lại lợi ích cho LTG và cả Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng là nông nghiệp. Việt Nam đang có cơ hội rất lớn khi đã ký được các hiệp định thương mại tự do", ông Rosler chia sẻ.

Trước đó năm 2019, LTG cũng đã mời được Chủ tịch Nutifood Trần Thanh Hải và ông Mark Peacook vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Gây nhiều chú ý, LTG còn đề cử ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) tham gia đảm nhiệm vị trí Quan sát viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang lại vào danh sách tỷ phú

Danh sách tỷ phú đô la của Forbes ngày hôm nay cập nhật Việt Nam có thêm 2 tỷ phú là ông Nguyễn Đăng Quang (chủ tịch Tập đoàn Masan) và ông Trần Đình Long (chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát) với giá trị tài sản chạm mốc 1 tỷ USD.

Hai tỷ phú Việt lọt vào danh sách xếp hạng của Forbes

Như vậy Việt Nam hiện nay có 6 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (giá trị tài sản 6 tỷ USD, xếp thứ 311 người giàu nhất thế giới), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO CTCP Hàng không Vietjet, Phó Chủ tịch HDBank (giá trị tài sản 2,3 tỷ USD), ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (giá trị tài sản 1,5 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương (giá trị tài sản 1,2 tỷ USD).

Ông Trần Đình Long lần đầu tiên lọt top tỷ phú USD của Forbes vào tháng 3/2018, như vậy phải sau 2 năm "vua thép" mới quay trở lại đường đua sau khi cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát đã tăng 72,7% từ đáy (từ 15.800 đồng/cp lên 27.300 đồng/cp vào hôm nay 22/5).

CTCP Masan, công ty do ông Quang làm Chủ tịch hiện nắm giữ 365 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 22.643 tỷ đồng. Vợ ông Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến đang nắm giữ hơn 42,4 triệu cổ phiếu MSN, tương đương gần 2.630 tỷ đồng.

Sếp ACB đăng ký mua hàng trăm nghìn cổ phiếu

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Từ Tiến Phát, Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu ACB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5-23/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Từ Tiến Phát đang sở hữu 37.000 cổ phiếu ACB.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/5, giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 22.500 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, ông Phát sẽ phải bỏ ra khoảng 6,7 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc ngân hàng ACB, đã mua được 350.000 cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 19/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, TGĐ ACB sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu ACB.

Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 19/5 của cổ phiếu ACB, ông Toàn có thể đã bỏ ra gần 7,8 tỷ đồng để mua thành công 350.000 cổ phiếu ACB.

Các 'thiếu gia' nhà bầu Hiển, Hòa Phát, VPBank lộ diện và ra tay

Gây sốt nhất có lẽ là Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của bầu Hiển, sinh năm 1995. Trong khoảng thời gian từ 15/1 đến 3/2/2020, ông Đỗ Vinh Quang mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Trong khoảng thời gian đó, thị giá cổ phiếu SHB dao động quanh mức 7.500 đồng/cp (trước điều chỉnh), số tiền mà ông Quang chi ra khoảng 270 tỷ đồng.

Con trai ông Trần Đình Long là ông Trần Vũ Minh cũng cho thấy sự "mát tay" trong đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát. Giữa tháng 3, khi các nhà đầu tư nước ngoài bán hàng triệu cổ phiếu Hòa Phát, ông Trần Vũ Minh đã mua vào 20 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Con tỷ phú nổi danh sau những thương vụ làm ăn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Giang - con trai ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc ngân hàng. Theo đó, ông Giang đã mua được 10 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu. Ước tính, ông Giang đã bỏ ra 190 tỷ đến 240 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. Trước đó, ông Nguyễn Đức Giang chưa sở hữu cổ phiếu nào của VPBank.

Truy tố 12 bị can trong vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Theo nội dung cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn 1.672 tỉ đồng.

Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.

Ông chủ Món Huế bị tố lừa nhà đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, đơn vị này đã nhận được đơn tố giác của các Công ty MF Holdings Inc (MF), Gifed Wisdom Limited (Gifed), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe), Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest).

4 công ty nói trên đã cùng tố giác ông Huy Nhật - Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác nêu trên. Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Bảo Anh