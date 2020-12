Ông chủ của địa ốc Khang Giang là cái tên mới nhất trong loạt đại gia bất động sản bị bắt, truy nã trong thời gian gần đây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2020, mặc dù thị trường bất động sản rơi vào cảnh đìu hiu do đại dịch, song không ít nhà đầu tư vẫn bị lừa đảo tiền tỷ bởi những "bánh vẽ", dự án ảo của những người mang danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc của các công ty bất động sản.

Truy nã "ông chủ" địa ốc Khang Gia

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư Khang Gia (Ảnh: Công Quang)

Công an TP.HCM vừa quyết định truy nã ông Trịnh Minh Thanh - Giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Khang Gia.

Chung cư này do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (viết tắt Công ty địa ốc Khang Gia, trụ sở đặt tại Quận 10) làm chủ đầu tư. Công ty địa ốc Khang Gia do Trịnh Minh Thanh làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Cơ quan công an xác định, tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Quận 8), Công ty địa ốc Khang Gia đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên để chiếm đoạt số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi bán căn hộ số 10, tầng 7 cho bà Lê Thị Xuân Hà, công ty này lại tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải để chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an còn tiếp nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo Công ty địa ốc Khang Gia về hành vi bán một căn hộ cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Xác minh tại Chi cục Thuế Quận 10, Công an TP.HCM phát hiện Công ty địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Truy nã Giám đốc bán dự án "ảo", chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã bị can Nguyễn Đức Tâm (36 tuổi, quê Hòa Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Tâm là Giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land (viết tắt Công ty Đức Tâm Land) có trụ sở trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 (TP.HCM).

Công an TPHCM truy nã Nguyễn Đức Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Hoàng Thuận)

Theo điều tra ban đầu, Công ty Đức Tâm Land của Tâm đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty, đồng thời là chủ lô đất ở Đồng Nai thỏa thuận về việc ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng.

Biết rõ khu đất chưa đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, song Tâm vẫn cho lập bảng vẽ phân lô khu đất và đặt tên dự án là "Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai" rồi tiến hành rao bán.

Tổng cộng Nguyễn Đức Tâm cùng các cá nhân khác tại Công ty Đức Tâm Land đã ký hợp đồng, chiếm đoạt của 10 khách hàng với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Truy tìm Chủ tịch BĐS "ôm" tiền bỏ trốn

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Lê Thế G. cùng nhiều người khác tố cáo ông Hùynh Tấn Lộc (sinh năm 1986, quê Hậu Giang) có dấu hiệu lừa đảo.

Ông Hùynh Tấn Lộc là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Hùynh Gia, nay đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc B.I.G..

Theo đơn tố cáo, cuối năm 2018, ông G. và nhiều người khác ký hợp đồng mua đất nền của dự án Hùynh Gia City ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo thỏa thuận, ông Lộc cam kết sẽ giao tài sản, giấy tờ liên quan trong vòng 10 đến 12 tháng.

Tuy nhiên đến nay, mặc dù nhiều khách hàng đã đặt cọc yêu cầu công ty thực hiện theo nội dung cam kết trong hợp đồng đã ký kết và giao đất nhưng ông Lộc không thực hiện, trốn tránh.

Nhận thấy ông Lộc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông G. cùng nhiều khách hàng khác nộp đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Qua xác minh, hiện ông Hùynh Tấn Lộc đã không có mặt ở địa phương. Tại quận Phú Nhuận, quận 7 và Gò Vấp cũng không có Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc B.I.G. hoạt động.

Bắt Giám đốc công ty bất động sản "vẽ" hàng loạt dự án

Có cùng chiêu thức lừa đảo như Đức Tâm Land, trước đó, Đỗ Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai (Donahouse land, địa chỉ A3H6, KP4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) - cũng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Sơn Tùng bị bắt giữ cùng các tài liệu tang vật vào trưa 27/8 (Ảnh: Khoa Nam)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, ông Tùng đã "vẽ" ra các dự án Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3 tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Tuy nhiên, các dự án này đều không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và đều nằm trên đất nông nghiệp.

Mặc dù vậy, ông Tùng vẫn tổ chức rao bán dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho hàng trăm khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Nữ giám đốc lừa bán 2.000 m2 chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971), Giám đốc Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua quảng cáo trên báo, ông N.V.H. (ngụ quận 1) đến Công ty Sài Gòn Phú Nhuận tìm hiểu thông tin. Tại đây, ông được tư vấn rằng bà Hương là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000 m2 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau đó, bà Hương cung cấp bản photo giấy chứng nhận chuyển nhượng viết tay với nội dung ông T.V.V. là chủ sở hữu và đã chuyển nhượng lô đất trên cho bà Hương. Ngoài ra, bà Hương còn cung cấp bản vẽ, sơ đồ hiện trạng phân lô và bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Tiếp đến, bà Hương dẫn ông H. đến một khu đất trống tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) để xem hiện trạng thực tế lô đất.

Từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2015, ông H. đã ký các hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất và đặt cọc tổng cộng 4,86 tỷ đồng. Theo hợp đồng, trong vòng 6 tháng công ty này phải sang tên lô đất cho vợ chồng ông H. Nhưng quá thời hạn hợp đồng và bị trì hoãn nhiều lần nên ông H. làm đơn tố cáo bà Hương lên Công an TP.HCM.

Sau khi xác minh, công an ghi nhận Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chủ sở hữu lô đất nói trên là ông T.V.V.. Công ty Sài Gòn Phú Nhuận hoặc bà Hương không có đăng ký chuyển nhượng bất kỳ diện tích đất nào trong phần đất của ông V.. Đồng thời, bản thân ông V. cho biết không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Bắt Giám đốc công ty bất động sản hoạt động theo kiểu "Alibaba"

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Chính (SN 1988), Giám đốc công ty bất động sản Rồng Đất có trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Cũng với chiêu thức như địa ốc Alibaba năm ngoái, sau khi đặt cọc 1 tỷ đồng để mua một khu đất của bà L. (sinh năm 1961, ngụ TP Biên Hòa) với giá 65 tỷ đồng, ông Chính đã cho phân lô bán nền với phương thức dùng chính số tiền thu được của khách hàng để trả cho chủ đất.

Các khách hàng bị lừa mua đất "ma" căng băng rôn đòi lại tiền tại dự án của Công ty BĐS Rồng Đất (Ảnh: Khoa Nam)

Tuy nhiên, sau khi có hàng trăm khách hàng bỏ tiền ra mua nền với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, công ty BĐS Rồng Đất lại không bàn giao nền đất hay "sổ đỏ" như đã cam kết.

Quá bức xúc, nhiều khách hàng đã kéo đến công ty để gây áp lực thì mới phát hiện đã bị sập bẫy của ông Chính vì ông này hoàn toàn không phải là chủ sở hữu của lô đất nhưng công ty Rồng Đất vẫn phân lô, tách thửa và rao bán. Vụ mua bán của ông Chính với chủ đất là bà L. cũng đã bị hủy.

(Theo Dân Trí)