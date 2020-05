Ông Dũng "lò vôi" cho biết sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện.

Cách đây ít ngày, trên trang facebook cá nhân của đại gia Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" có thông tin về việc ông sẽ rời khỏi thương trường và bán số tài sản ông đã gây dựng suốt 40 năm qua để làm thiện nguyện.

Cụ thể, vị doanh nhân này cho hay, "hôm nay là ngày Rằm tháng 4 năm 2020, là ngày Lễ Phật Đản, cũng là ngày Huỳnh Uy Dũng rời khỏi thương trường.

Rất vui mừng cho đất nước chúng ta về cơ bản đã vượt qua mùa dịch nên Thủ tướng Chính phủ đã cho Khu du lịch mở cửa trở lại và cũng là tuần đầu tiên Vợ mình làm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam, bà xã mình đã quyết định miễn phí vé cổng cho Khu du lịch Đại Nam và bà xã mình vẫn tiếp bước theo ý nguyện trước đây của mình là dùng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam vào các công tác vì cộng đồng của Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Còn riêng mình, tuổi đã ngoài 60, nhân ngày Phật Đản hôm nay, mình đã thắp hương cáo phó với trời phật về quyết định của hai vợ chồng mình: Mình sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản mình đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người.

Bắt đầu từ ngày mai, ngày 08 tháng 05 năm 2020, trên thương trường sẽ bắng một Huỳnh Uy Dũng mà trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, niềm hạnh phúc".

Ông Huỳnh Uy Dũng

Như vậy, nếu theo những thông tin mà ông Dũng viết, bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, biệt danh Hằng Canada) sẽ chính thức tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, trên website chính thức của Công ty Cổ Phần Đại Nam vẫn thông tin ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Bà Hằng và ông Dũng tổ chức lễ cưới vào ngày 08/06/2010. Lễ cưới chính thức được diễn ra tại Thành Đại Nam. Đám cưới quy mô, hoành tráng và vô cùng xa xỉ khiến ai cũng phải thán phục.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Theo chia sẻ của ông Dũng, chính nhờ có bà Nguyễn Phương Hằng trợ giúp trong việc kinh doanh mà đại gia Dũng đã tháo gỡ được 3 điều: "Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam.

Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự".

Hiện Đại Nam do ông Dũng và bà Hằng điều hành hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Bất động sản (Khu đô thị trung tâm hành chánh huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng thần 2, Khu nhà ở Sóng thần 2 và Sóng thần 2 mở rộng, khu đô thị thương mại dịch vụ sóng thần, khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2), Du lich (Khu du lịch Đại Nam) và Khu công nghiệp (Khu công nghiệp Sóng thần 2 và 3).

