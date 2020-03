Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị xác định giữ vai trò chính trong việc gây thất thoát hơn 1.500 tỷ của ngân hàng nhưng đã mất nên được đình chỉ điều tra. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố con trai ông Hà và 11 người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , Cty CP chăn nuôi Bình Hà, Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Các bị can gồm Trần Lục Lang – nguyên Chủ tịch Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietbank); Đoàn Ánh Sáng – nguyên Phó tổng GĐ BIDV; Kiều Đình Hòa – nguyên GĐ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh – nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Trần Duy Tùng – con trai cố Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà…

Theo điều tra, từ năm 2008 đến 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Lợi dụng chức vụ và của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp "sân sau" của mình.

Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập Cty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng làm chủ) và Cty CP chăn nuôi Bình Hà (do ông Hà nhờ 3 cá nhân đứng tên thành lập). Cựu Chủ tịch BIDV đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cho Bình Hà và Trung Dũng dù cả 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Được cho vay, 2 doanh nghiệp trên đã chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân đồng thời tiếp tục gian dối chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để được tiếp tục giải ngân. Đến nay, cả Bình Hà và Trung Dũng đều bị thua lỗ, phải dừng hoạt động. Cơ quan điều tra xác định, việc cho vay nói trên gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỷ đồng gồm hơn 683 tỷ đồng tại Bình Hà và hơn 864 tỷ đồng tại Trung Dũng.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Bình Hà, Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại hơn 15.48 tỷ đồng của BIDV.

Con trai ông Hà tức bị can Trần Duy Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho BIDV.

Các bị can khác là lãnh đạo, nhân viên của BIDV bị xác định có nhiều sai phạm trong thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty nói trên, có vai trò đồng phạm với ông Trần Bắc Hà.

Quá trình điều tra vụ án, ông Trần Bắc Hà đã tử vong vào tháng 7/2019 tại trại tạm giam T771 Bộ Quốc phòng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Hà.

Ngoài ra, do hết thời hạn nên CQĐT Bộ Công an đã tách hồ sơ để điều tra xử lý sau với một số cá nhân khác.

