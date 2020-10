Dự án 15 tỷ USD đầy tham vọng ở biên giới Myanmar - Thái Lan bị cáo buộc là trung tâm hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, đứng sau dự án là một doanh nhân Trung Quốc đang bỏ trốn.

Dự án Yatai City có tổng số vốn lên tới 15 tỷ USD, mục tiêu của dự án này là biến khu vực biên giới Đông Nam Myanmar trở thành trung tâm dịch vụ giống như Singapore, theo các thông tin công khai.

Yatai City còn được biết tới với cái tên Đặc khu kinh tế Yatai Shwe. Nay, dự án này nằm trong tầm ngắm điều tra với nghi ngờ tổ chức hoạt động đánh bạc bất hợp pháp, theo Nikkei Asia.

Dự án 15 tỷ USD tại Myanmar



Kiến trúc sư của Yatai City là một doanh nhân người Trung Quốc có tên She Kailun, theo Caixin.

She là chủ tịch của tập đoàn Yatai International Holding Group, đồng thời là chủ tịch danh dự của nhiều phòng thương mại Trung Quốc ở các nước Đông Nam Á. Người đàn ông 38 tuổi cũng là doanh nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài tại khu vực Đông Nam Á.

Ngoài thông tin do tập đoàn công bố, miêu tả người đàn ông là một doanh nhân và nhà từ thiện, có rất ít thông tin khác về She.

Thế nhưng, theo điều tra mới đây của Caixin, dựa trên tài liệu của tòa án Trung Quốc, She có hồ sơ kinh doanh nhiều năm ở Trung Quốc. Người đàn ông này hiện sống lưu vong vì bị kết án tổ chức đánh bạc bất hợp pháp.

Chân dung She Kailun. Ảnh: Caixin.

Dự án Yatai City được khởi động từ năm 2017, chủ đầu tư là Yatai International có trụ sở ở Hong Kong. Dự án rộng 12.000 ha được đăng ký là tổ hợp công nghiệp và giải trí, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ bao gồm du lịch, thương mại, logistic, tài chính và công nghệ.

Tài liệu quảng bá của dự án mô tả Yatai City là một phần của dự án phát triển khu vực Hành lang kinh tế Trung Quốc - Thái Lan - Myanmar, thuộc sáng kiến Vành đai, Con đường của Bắc Kinh.

Nhưng thực tế, Yatai City không liên quan tới Vành đai, Con đường, cũng không nhận đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết.

Nhà chức trách Myanmar hiện đã mở cuộc điều tra cáo buộc hoạt động đánh bạc xuyên biên giới tại Yatai City, Nikkei Asia cho biết.

Thành phố cờ bạc



Theo báo cáo của Karen Peace Support Network, nhiều cơ sở đánh bạc trực tiếp và trực tuyến đã được vận hành tại Yatai City, với những lo ngại về hoạt động của các loại hình tội phạm.

Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã chỉ mặt Yatai City là nơi hỗ trợ lớn cho hoạt động đánh bạc xuyên biên giới bất hợp pháp tại Myanmar.

Một số nguồn tin cho biết Yatai City thực chất là trung tâm cờ bạc, tiếp nhận những công ty chuyển đến từ Philippines và Campuchia sau các chiến dịch trấn áp mạnh tay ở hai nước này. Một số trang đánh bạc trực tuyến dành riêng để phục vụ khách hàng từ Trung Quốc, theo Caixin.

Một nhà đầu tư Trung Quốc đổ hàng triệu USD vào xây dựng văn phòng, nhà ở tại Yatai City từ 2019 tiết lộ có "mọi hình thức" dịch vụ cờ bạc tại dự án này.

Trong khi đó, một công nhân cho biết nhiều công ty cờ bạc ở Yatai City cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến liên quan tới cờ bạc.

Từ tháng 10-12/2017, Yatai City đăng nhiều quảng cáo tuyển dụng trên Facebook, nhắm tới nhân viên phục vụ có thể nói tiếng Hoa, với tiền lương rất hứa hẹn. Một nguồn tin cho biết các vị trí tuyển dụng chủ yếu làm việc cho dịch vụ cờ bạc.

Danh sách các công ty do Yatai City công bố đầu năm 2020 cho thấy nhiều cái tên trùng với các công ty cờ bạc trụ sở ở Campuchia.

Tháng 8/2019, chính phủ Campuchia ban hành chính sách cấm cờ bạc trực tuyến. Động thái này khiến lượng lớn công ty cờ bạc ở Sihanoukville tìm kiếm địa điểm mới để đặt trụ sở, trong đó có nhiều công ty Trung Quốc.

Nhiều công ty cờ bạc ở Sihanoukville đã chuyển tới Yatai City. Ảnh: AP.

Thời điểm các công ty cờ bạc rời bỏ Campuchia cũng trùng với thời điểm Yatai City đẩy mạnh quảng bá để thu hút các doanh nghiệp tới đây lập trụ sở.

Vị trí của Yatai City cho phép người tới thăm dễ dàng di chuyển giữa Myanmar, Thái Lan và Campuchia. Đồng thời, dự án này không nằm trên đường biên giới với Trung Quốc, vì vậy nằm ngoài tầm với của Bắc Kinh.

Ngoài cờ bạc trực tuyến, Yatai City cũng có ít nhất 3 sòng bạc phục vụ khách hàng, truyền thông Myanmar cho biết. Tại Yatai City, một số khu vực được canh gác cẩn mật, chỉ khách đặc biệt mới có thể đi vào.

Luật pháp Myanmar mặc dù cho phép nhà đầu tư nước ngoài điều hành sòng bạc, tuy nhiên hoạt động này bị cấm ở một số khu vực nhất định, trong đó có khu vực nơi nhà đầu tư lập ra Yatai City.

Yatai City cũng được cho là ứng dụng công nghệ blockchain có tên Fincy cung cấp bởi một công ty trụ sở tại Singapore, cho phép người dùng liên lạc, trao đổi tiền tệ và giao dịch. Fincy đồng thời cho phép người dùng quản lý tài sản trực tuyến và cung cấp các dịch vụ giải trí khác.

Một chuyên gia về blockchain nói những dịch vụ kiểu như vậy tạo ra một kênh ngầm để chuyền tiền tới các hệ thống đánh bạc, trong khi vẫn che mắt được cơ quan giám sát giao dịch ngoại tệ.

Hồ sơ tại Singapore cho thấy BCB là công ty vận hành Fincy. Công ty này trùng tên với một công ty thuộc sở hữu của She.

Người đàn ông 4 tên



Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Myanmar cho thấy phần lớn cổ phần của Myanmar Yatai International thuộc sở hữu của She Zhi Jiang, một người Campuchia gốc Hoa.

Theo tài liệu quảng bá, người đứng đầu dự án Yatai City là She Kailun, một người Campuchia gốc Hoa.

Caixin cho biết cả hai cái tên đều thuộc về một người là Tang Kailun.

Tài liệu công bố năm 2018 bởi một tạp chí được hỗ trợ bởi Hiệp hội Doanh nhân người Hoa hải ngoại (CFOCE), She sinh ra ở Hồ Nam và chuyển tới Quảng Tây năm 1996.

Sau khi phát tài nhờ phát triển trò chơi trực tuyến, người này chuyển tới Manila để tiếp tục công việc kinh doanh.

Không có nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh của She ở Philippines. Tuy nhiên, tài liệu từ tòa án Trung Quốc cho thấy năm 2014, một người tên She Zhi Jiang đã bị tòa án Sơn Đông truy tố vì tổ chức đánh bạc bất hợp pháp ở Philippines, thu lợi bất chính gần 300 triệu USD.

Trong khi She lưu vong ở nước ngoài, 8 cộng sự của người này bị kết án từ 15-24 tháng tù giam. Ngày sinh và hình ảnh từ hồ sơ của tòa án cho thấy She Zhi Jiang và She Kailun là một.

Năm 2014, She đăng ký công ty Chong Hua General Enterprises ở Philippines. Năm 2014, một tờ báo địa phương đưa tin 154 lao động nước ngoài của Chong Hua bị nhà chức trách Philippines trục xuất vì tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép. Chong Hoa bị phạt 91.000 USD.

Hoạt động xây dựng tại Yatai City. Ảnh: ASEAN Today.

Tháng 1/2017, She được cấp quốc tịch Campuchia và đổi tên thành Tang Kriang Kai, hồ sơ của Campuchia cho thấy. Trong tháng đó, người này đăng ký thành lập Yatai International ở Hong Kong với số vốn chỉ là 13 USD.

Theo tài liệu chính thức, Yatai International đăng ký hoạt động ở Myanmar năm 2017, với số vốn 1,24 triệu USD. Cổ đông lớn nhất có tên She Zhi Jiang.

Tháng 9/2017, She thu hút sự chú ý tại Hội nghị Doanh nhân người Hoa thế giới tổ chức ở Yangon, Myanmar. Tại sự kiện này, She ký một thỏa thuận với nhà chức trách Myanmar về phát triển dự án Yatai City.

Yu Xinqi, lãnh đạo cộng đồng người Hoa ở Thái Lan, cho biết She đã thiết lập mạng lưới kết nối với nhiều doanh nhân người Hoa ở Hong Kong, bao gồm Chủ tịch CFOCE Zhong Baojia. She sử dụng những quan hệ này để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Thông tin công khai cho biết Yatai International có hợp đồng làm ăn với các công ty nhà nước Trung Quốc, gồm các tập đoàn China Railway 20 Bureau Group và China National Real Estate Development Group.

Trong thời gian này, She thu được nhiều danh hiệu danh dự trong cộng đồng người Hoa hải ngoại, thông qua các khoản tài trợ và từ thiện hào phóng.

Thế nhưng, bắt đầu xuất hiện hoài nghi về hoạt động kinh doanh trong quá khứ của She, cũng như nguồn vốn rót vào Yatai City. Một số lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc ở Philippines cáo buộc She thực hiện các hoạt động mờ ám, gây tổn hại cho hình ảnh doanh nhân Trung Quốc ở nước ngoài.

(Theo Zing)