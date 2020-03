Trước những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 đến nền kinh tế toàn cầu, tỉ phú Jack Ma và Mukesh Ambani đều lần lượt đánh mất vị trí giàu nhất Châu Á.

Theo Forbes, tính đến ngày 21.3, người giàu nhất Châu Á đang là Ma Huateng - Chủ tịch Tencent Holdings.

Theo Forbes, ba người giàu nhất Châu Á hiện đang là Ma Huateng (40,8 tỉ USD), Jack Ma (38,9 tỉ USD) và Mukesh Ambani (38,3 tỉ USD). Ảnh: ST

Kể từ năm 2018, ông chủ tập đoàn Reliance Industries - tỉ phú Mukesh Ambani đã soán ngôi người giàu nhất Châu Á của Jack Ma. Tuy nhiên, tài sản liên tục bốc hơi khiến ông Mukesh phải trả lại vị trí này cho Jack Ma vào hôm 11.3.

Nguyên nhân chính là bởi thị trường chứng khoán và dầu mỏ toàn cầu đã trải qua một ngày lao đao hôm 9.3 do những lo ngại ngày càng tăng về tác động của dịch bệnh khiến giá dầu đã giảm hơn 20%.

Giá dầu đã lao dốc xuống mức thấp kỷ lục trong 29 năm do Saudi Arabia và Nga tuyên bố tăng sản lượng trong cuộc đấu tranh giành thị phần.

Cuộc chiến giá dầu giữa Nga và khối OPEC - hai nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới không tìm được tiếng nói chung trong việc cắt giảm sản lượng để tăng giá dầu khiến chứng khoán có phiên giảm sốc. Điều này khiến cho cổ phiếu Reliance Industries của tỉ phú Ambani sụt giảm 12%, đây là mức sâu nhất kể từ năm 2009.

Tuy nhiên theo South China Morning Post, tình hình làm ăn của Jack Ma cũng không diễn ra thuận lợi khi giá cổ phiếu của Alibaba sụt giảm 19% kể từ giữa tháng 2. Do đó, tài sản của Jack Ma bay hơi 6,9 tỉ USD.

Chỉ riêng trong ngày 16.3, tài sản Jack Ma lao dốc tới 2,5 tỉ USD khi chỉ số Dow Jones rơi tự do trên Sàn giao dịch New York (Mỹ). Cổ phiếu của Alibaba được niêm yết ở cả New York và Hong Kong.

Người giàu nhất Châu Á hiện là Ma Huateng là Chủ tịch Tencent Holdings – gã khổng lồ internet sở hữu ứng dụng tin nhắn được sử dụng rộng rãi nhất Trung Quốc với hơn 1 tỉ người dùng WeChat.

Dù vươn lên vị trí giàu nhất Châu Á, tài sản của Ma huateng cũng giống Jack Ma và Mukesh Ambani khi bốc hơi 5,5 tỉ USD do giá cổ phiếu Tencent sụt giảm 13% kể từ ngày 19.2. Chỉ số Hang Seng Index của Hong Kong lao dốc khoảng 17,5% kể từ giữa tháng 2.

Vài năm gần đây, Ma Huateng và ông chủ Alibaba Jack Ma liên tục thay nhau giữ vị trí tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Khác với tính cách sôi nổi, hay nói của ông chủ Alibaba, ông Ma Huateng là người trầm tính, thận trọng và ít nói.

(Theo Forbes/ Lao động)