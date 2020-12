Vào hồi 19h30 ngày 15/12, luật gia, nhà nghiên cứu được nhiều người gọi thân mât với biệt danh “giáo sư’ Nguyễn Trần Bạt đã qua đời sau một cơn đột quỵ

Ông Nguyễn Trần Bạt nổi tiếng trong giới luật sư, tư vấn đầu tư, kinh doanh và nghiên cứu phát triển nhờ sự am tường về kiến thức nhiều lĩnh vực, có trải nghiệm thực tế kinh doanh và là nhà trí thức liên tục có các đề xuất cải cách phát triển, cũng như có những tư vấn đổi mới quản lý kinh tế…

Ông tế Nguyễn Trần Bạt sinh năm 1946, xuất thân trong một gia đình trí thức tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông bắt đầu sự nghiệp là một người lính, sau đó làm nghiên cứu tại Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. Nhưng giai đoạn để lại nhiều dấu ấn của ông chính là bước ra kinh doanh cùng với sự đổi mới của đất nước.

Nhà ngiên cứu, ‘giáo sư’ Nguyễn Trần Bạt

Năm 1987, ông Nguyễn Trần Bạt khởi xướng việc thành lập Văn phòng Xúc tiến các hoạt động sở hữu công nghiệp Việt Nam, tiền thân của Công ty Sở hữu Công nghiệp INVESTIP thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 1989, ông cùng với một số đồng nghiệp thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ (có tên giao dịch là InvestConsult Ltd).

Đây là công ty đầu tiên ở Việt Nam làm nhiệm vụ kết nối đầu tư nước ngoài. Khách hàng là những nhà đầu tư đến Việt Nam được tư vấn một cách đầy đủ từ luật pháp, đến các quy trình thực hiện một dự án, các phương án gỡ rối cho doanh nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Ông cũng là tác giả của rất nhiều bài báo, sách và các công trình nghiên cứu tập trung vào nội dung làm thế nào Việt Nam phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Trong đó nổi bật nhất là các cuốn sách như: Văn hóa và con người (2005), Cải cách và sự phát triển (2005), Suy tưởng (2005), Cội nguồn cảm hứng (2008), Đối thoại với tương lai (2010), Vượt qua những giới hạn (2013), Con người là tinh hoa của nhau (2014)…

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt cũng được nêu danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam và Barons Who's Who in Asia Pacific như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.

Nhờ sự am hiểu, những ngiên cứu xuất sắc và đóng góp phát triển mọi người vẫn thường gọi ông bằng cụm từ “Giáo sư Nguyễn Trần Bạt” dù ông không phải giáo sư.

PV