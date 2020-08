Với nhiều chiêu trò lừa đảo, những nữ giám đốc này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng.

Vẽ dự án ảo chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1984, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, những Thúy vẫn móc nối với Công ty bất động sản Eagle Land vẽ bản vẽ phân khu đất trên thành 29 lô đất diện tích từ 50m2 - 80m2 với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Quận 9" và tiến hành xây dựng hạ tầng trái phép, sau đó rao bán trên mạng Internet. Tổng cộng, Thúy đã nhận của 22 khách hàng trên với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Xác minh tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, UBND quận 9 được biết, cho đến nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Ngày 5-4-2019, UBND quận 9 ban hành Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này của Nguyễn Thị Diệu Thuý.

Bán dự án ‘ma’

Ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, sinh ngày 29/1/1980 tại tỉnh Long An, là Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên An Phát.

Bà Phúc từ năm 2018 đã bị khách tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím…

Những khách hàng mua đất của bà Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát cũng đã kiên trì kéo đến trụ sở Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM yêu cầu khởi tố bị can và bắt giữ bà này về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các khách hàng cũng đã kéo đến trụ sở Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát (218 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) và trụ sở Công an quận Thủ Đức tố cáo bà Phúc là chủ doanh nghiệp này có hành vi lừa đảo, bán đất “ma”.

Bán một căn hộ cho nhiều người

Ngày 27/2, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Việt kiều Mỹ) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH BĐS Nam Thị (Công ty Nam Thị).

Đây là công ty chủ đầu tư dự án chung cư La Bonita, địa chỉ số 6 – 8 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.

Sếp nữ cao tay vẽ dự án, lừa trăm tỷ

Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM cũng đã bắt giam ông Tô Văn Chí Tâm (chồng bà Vũ Bảo Trinh) và ông Hoàng Thái Anh, đại diện pháp luật Công ty Nam Thị.

Theo điều tra bước đầu, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư dự án chung cư La Bonita. Ông Hoàng Thái Anh là người đại diện pháp luật nhưng vợ chồng Tâm – Trinh mới là người điều hành chính. Bằng thủ đoạn thay đổi mã căn hộ tại chung cư La Bonita, vợ chồng Tâm – Minh đã lừa bán một căn hộ cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Giả mạo giám đốc công ty bất động sản

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (19 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải) về hành vi giả mạo giám đốc công ty bất động sản, lừa hàng tỉ đồng của khách hàng.

Theo khai nhận của Trang với công an, vì cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, người này đã tạo vẻ ngoài thành đạt, tự xưng là giám đốc Công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản có trụ sở tại Hà Nội. Để tăng thêm uy tín, Trang tạo dựng tài liệu, con dấu giả cho doanh nghiệp "ma" của mình.

Trang đã thuyết phục, lôi kéo được một số người quen biết tham gia đầu tư vào công ty "ma" của mình để được nhận khuyến mãi gồm tiền, ôtô và một số tài sản có giá trị khác. Từ tháng 4 đến tháng 7-2019, bà Hoàng Thị H. (trú phường Đề Thám, TP Thái Bình) nhiều lần trực tiếp đưa cho Trang số tiền tổng cộng hơn 2,8 tỉ đồng để Trang nộp tiền phí, nộp thuế đất, tiền xe… đầu tư vào bất động sản.

Bán đất không có thật

Tháng 11/2019, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Nhung đã tìm những người có nhu cầu bán đất với diện tích lớn bao gồm: đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm… để thỏa thuận mua bán rồi ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để tạo niềm tin.

Với những loại đất này, Nhung không chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng không được các cơ quan nhà nước cấp phép, phê duyệt. Sau đó, Nhung vẽ ra quy hoạch chi tiết 1/500… rồi tiến hành phân lô và cho quảng cáo để thu hút người dân.

Sau khi nhận tiền cọc từ khách hàng, Nhung cho ký hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, khi lấy được tiền của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẫn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ước tính số tiền bà Nhung chiếm đoạt của khách hàng vào khoảng 285,6 tỉ

Bảo Anh(Tổng hợp)