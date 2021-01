Ông Sheldon Adelson là người tạo nên đế chế sòng bạc lớn nhất thế giới, theo danh sách tỷ phú của Bloomberg, ông trùm sòng bạc sở hữu 33 tỷ USD, giàu thứ 38 tại Mỹ.

Theo tờ New York Times, tỷ phú Seldon Adelson qua đời đêm 11/1 (giờ địa phương) ở tuổi 87, do các biến chứng liên quan đến bệnh ung thư hạch. Khối tài sản của ông chủ yếu đến từ phần lớn cổ phần của ông tại Tập đoàn Las Vegas Sands, đế chế sòng bạc lớn nhất thế giới do ông thành lập.

Từ tuổi thơ nghèo khó...

Ông Sheldon Gary Adelson sinh ngày 4/8/1933 tại Dorchester, một thị trấn nghèo gần thành phố Boston-Mỹ. Cha của ông là người Do Thái có gốc từ Ukraine còn mẹ ông là người nhập cư Anh. Gia cảnh của gia đình Adelson lúc đó rất nghèo khi bố làm lái taxi còn mẹ mở tiệm đan len nhỏ.

Tỷ phú Seldon Adelson. (Ảnh: Nytimes)

Xuất thân khiêm tốn nên ngay từ nhỏ, Adelson đã có ý thức rất lớn trong việc kiếm tiền hỗ trợ gia đình. ông từng trải qua nhiều công việc để mưu sinh như bán báo dạo, sau đó bỏ học và trở thành cộng tác viên cho một tờ báo.

Năm 16 tuổi, Sheldon Gary Adelson vay 10.000 USD từ người chú để đầu tư kinh doanh máy bán kẹo tự động.

Sau khi gia nhập quân đội và giải ngũ, Adelson kinh doanh nhiều thứ từ dụng cụ nhà tắm đến bán keo xịt tẩy gương, kinh doanh dịch vụ du lịch… Do thiếu kinh nghiệm nên rất nhiều lần Adelson trắng tay nhưng ông cũng học hỏi được nhiều điều từ đó để xây dựng nên hàng loạt sự nghiệp thành công.

Sự nghiệp của Sheldon Gary Adelson bắt đầu vào năm 1979, khi ông và 4 đối tác bắt đầu tổ chức triển lãm thương mại máy tính ở Las Vegas có tên Comdex. Thời điểm đó, máy tính vẫn chưa phổ biến trong các hộ gia đình, triển lãm đã thu hút hàng ngàn đến tham quan, mua sắm. Những năm 1980 và 1990, đây là triển lãm máy tính hàng đầu của Mỹ và ông Adelson đã kiếm được 500 triệu USD từ việc bán lại Comdex.

...đến ông trùm sòng bạc

Sống và làm việc tại Las Vegas nên Adelson không thể bỏ qua mảng kinh doanh sòng bạc khi đã có lượng vốn khá lớn.

Năm 1989, ông Adelson mua lại khách sạn, sòng bạc Sands và một trung tâm hội nghị. Năm 1996, ông đã đập bỏ khách sạn Sands và ba năm sau xây lại khách sạn kiêm sòng bạc Resort Venetian trị giá 1,5 tỷ USD.

Ông Adelson và vợ, Miriam. (Ảnh: Getty Image)

Đến năm 2003, khách sạn này có tới 8.000 phòng và một sòng bạc có kích thước bằng hai sân bóng đá. Năm 2002, Adelson chính thức đặt chân vào "mỏ vàng" Macau khi bỏ ra gần 300 triệu USD để xây dựng một Casino Sands theo kiểu Las Vegas.

Năm 2007, ông Adelson mở tiếp các khách sạn kiêm sòng bạc lớn như Venetian Macau trị giá 2,4 tỷ USD. Đây là tòa nhà lớn thứ 7 thế giới, với một khu vui chơi được ví như thiên đường rộng gần bằng 10 sân bóng đá. Sau đó ông cho xây dựng thêm các khách sạn và sòng bạc ở Macau, Singapore, Pennsylvania và Las Vegas.

Ngoài danh hiệu ông trùm sòng bạc, Adelson còn được giới khởi nghiệp kính nể khi tính đến thời điểm hiện tại, ông đã tự tay xây dựng được khoảng 50 công ty kinh doanh khác nhau và trở thành một tỷ phú tự thân, nhà khởi nghiệp điển hình tại Mỹ.

Tỷ phú Adelson cũng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Năm 2008, ông chi gần 30 triệu USD ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống. Năm 2016, ông chi 20 triệu USD ủng hộ chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Trong năm 2020, ông Adelson và vợ đã đóng góp 218 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, trong đó có hơn 90 triệu USD ủng hộ ông Trump.

Ông Adelson trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Sandra, vào thập niên 1970 và ly hôn năm 1988. Họ nhận nuôi 3 người con: Mitchell, Gary và Shelley. Sau đó ông kết hôn với bác sĩ chuyên cai nghiện ma túy Miriam và có hai con trai, Adam và Matan.

Bên cạnh đó, ông Adelson và vợ đã đóng góp hàng trăm triệu USD cho nghiên cứu y tế, giáo dục và các hoạt động từ thiện khác ở Mỹ và Israel.

(Theo Nytimes / Bloomberg / VTC News)