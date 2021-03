Tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm khoảng 700 triệu USD sau 4 năm nắm quyền tại Nhà Trắng.

Theo số liệu do Bloomberg công bố ngày 17/3, tài sản ròng của cựu Tổng thống Donald Trump đã giảm từ 3 tỷ USD xuống 2,3 tỷ USD sau 4 năm ông tại nhiệm.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động của các sòng bạc và văn phòng cho thuê của ông Trump. Ngoài ra, hai cuộc luận tội trong nhiệm kỳ tổng thống cũng gây thiệt hại cho ông Trump.

Khoảng 75% thu nhập của cựu Tổng thống Trump đến từ bất động sản thương mại. Tuy nhiên, xu hướng làm việc tại nhà do dịch bệnh khiến các doanh nghiệp bấp bênh hơn, trong khi các công ty cũng hạn chế không gian làm việc.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Các thành phố lớn nơi ông Trump có nhiều bất động sản, như New York hay San Francisco, cũng là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giá trị bất động sản thương mại của ông Trump giảm hơn 25% kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Các hệ thống khu nghỉ dưỡng và khách sạn của ông Trump cũng bị tác động do quy định hạn chế đi lại khi dịch Covid-19 bùng phát, với doanh thu giảm 40% từ năm 2015-2020.

Uy tín và thương hiệu của cựu tổng thống cũng bị ảnh hưởng xấu sau vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 1. Ông Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn trong vụ việc này. Nhiều ngân hàng đã tuyên bố cắt quan hệ với ông Trump, trong đó có ngân hàng Deutsche Bank từng cho Tập đoàn Trump vay tiền.

Sau vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội, hiệp hội golf chuyên nghiệp của Mỹ đã phản đối tổ chức giải đấu thường niên tại câu lạc bộ golf của ông Trump. Nhiều công ty cũng dừng quan hệ với cựu Tổng thống Trump sau phiên tòa luận tội ông lần 2.

Doanh số bán sách của ông Trump cũng giảm mạnh khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc, với doanh thu giảm 87% trong 5 năm qua.

Hầu hết các tổng thống đều tăng tài sản ròng sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Các sự kiện xuất hiện trước công chúng, diễn thuyết, xuất bản sách và hợp đồng thương hiệu thường cho phép các cựu tổng thống kiếm thêm hàng triệu USD sau khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, danh tiếng và thương hiệu của ông Trump đã bị ảnh hưởng và ông có thể là một trong số ít cựu tổng thống có tài sản giảm sút sau khi mãn nhiệm.

Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump từ chối nhận mức lương 400.000 USD, nhưng kiếm được khoảng 1,6 tỷ USD từ năm 2016-2020. Phần lớn thu nhập của ông Trump tới từ những bất động sản nổi tiếng thuộc Tập đoàn Trump. Đây cũng là những nơi cựu tổng thống thường xuyên qua lại trong nhiệm kỳ, như khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, khách sạn Trump International ở Washington DC, sân golf ở Doral, Florida.

Theo danh sách Forbes 400 do tạp chí Forbes công bố, tính đến tháng 2/2021 - thời điểm ông Trump rời Nhà Trắng, tổng tài sản của cựu Tổng thống ước tính khoảng 2,5 tỷ USD, giảm so với 3,1 tỷ USD năm 2019. Năm 2020, Forbes ước tính ông Trump mất hơn 1 tỷ USD do đại dịch Covid-19.

Với khối tài sản này, ông Trump hiện xếp thứ 339 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, tụt 64 hạng so với năm 2019. Kể từ khi bắt đầu vào Nhà Trắng năm 2016, ông Trump đã tụt 77 hạng trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Năm 2016, thời điểm trước khi ông Trump đắc cử tổng thống, tài sản của ông là 3,7 tỷ USD.

(Theo Bloomberg / Dân Trí)