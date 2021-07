Khối tài sản siêu "khủng" của đại gia Liên Khui Thìn - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH EPCO - dần được hé lộ sau khi ông tố cáo trong thời gian ông thi hành án, một số người đã chiếm đoạt tài sản của ông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn (SN 1953, quê Khánh Hoà, ngụ quận 1, TP.HCM; nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty EPCO) tố cáo một số cá nhân, nhóm lợi ích lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù để chiếm đoạt tài sản của các công ty do ông bỏ vốn thành lập. Các công ty này gồm: Công ty TNHH Epco, Công ty TNHH An Khánh, Công ty TNHH Hồng Long...

Theo đơn tố cáo của ông Thìn, ông là người sáng lập, góp phần vốn lớn vào các công ty nói trên. Năm 1997, ông Thìn bị bắt giữ trong vụ án Minh Phụng Epco do đã cấu kết với một số người chiếm đoạt tiền nhà nước thông qua các hợp đồng vay ngân hàng. Ông Thìn đã dùng tiền này để mua nhiều bất động sản tại quận 2, quận 9 (hiện là TP Thủ Đức)... và không có khả năng trả nợ ngân hàng.

Ông Liên Khui Thìn (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Lúc bị khởi tố, bắt giữ ông Thìn là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Epco. Sau đó, ông Thìn bị tuyên án tử hình về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rồi được giảm án xuống chung thân và được ân xá vào dịp 2/9/2009.

Theo đơn của ông Thìn, lúc ông bị bắt giữ, có một số tài sản ông chưa kịp hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng hoặc sở hữu nên toà án không chấp nhận đưa vào để đảm bảo thi hành án. Do đó, ông cho rằng, một số cá nhân đã lợi dụng tính pháp lý của các tài sản chưa hoàn thiện, trong thời gian ông thụ án chiếm đoạt tài sản.

Ông Thìn có nêu rõ tên của những cá nhân trong đơn tố cáo và rõ từng tài sản mà ông cho rằng những người đó chiếm đoạt.

Theo đó, khối tài sản riêng của cá nhân ông Thìn và tài sản ông Thìn góp vốn tại các công ty (dưới dạng cổ phần) là rất lớn.

Trong đó, tài sản tại Công ty TNHH EPCO (ông Thìn góp 12,5% vốn) gồm: Cụm khách sạn, văn phòng tại 120-122 A, B, C đường Cách Mạng Tháng Tám, (quận 3, TP.HCM); nhà xưởng có diện tích 7.210 m2 và máy móc thiết bị tại 462H Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3, TP.HCM); quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại đường Lê Lợi - TP. Vũng Tàu có diện tích mặt bằng (DTMB) 10.060 m2; quyền sử dụng đất tại Võ Thị Sáu - TP. Vũng Tàu: 1.600 m2; quyền sử dụng đất tại phường An Phú (TP. Thủ Đức) và 9 biệt thự xây dựng phần thô: 9.997 m2.

Phần cổ phần và tài sản của ông Thìn tại Công ty TNHH TM Hồng Long (ông Thìn góp 75% vốn) gồm: căn nhà 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM): 445,5 m2; dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP. Thủ Đức): 107.456 m2; cụm kho Hồng Long 50.000 m2 tại KCN Sóng Thần (Bình Dương); đất mặt tiền đường Trường Sơn (đường vào sân bay Tân Sơn Nhất): 10.347 m2; căn nhà 61 A Tú Xương, quận 3, TP.HCM: 153,7m2; căn nhà 61 B Tú Xương, quận 3, TP.HCM: 160 m2; đất mặt tiền đường Lương Định Của (TP. Thủ Đức): 10.937 m2; đất khu Chí Linh (TP. Vũng Tàu): 20.000 m2; đất mua của công ty IMEXCO (TP. Vũng Tàu): 18.000 m2; nhà xưởng 1 ha tại 16 Phước Long (TP.Nha Trang); 5 biệt thự trên đường Xuân Thuỷ (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức).

Tài sản của ông Thìn tại Công ty An Khánh gồm: 5 biệt thự tại phường Thảo Điền; QSDĐ tại Chí Linh, P.11, Vũng Tàu có DTMB: 10.000 m2; QSDĐ tại KCN Sóng Thần 2, Bình Dương có DTMB: 27.000 m2; biệt thự Mai Lan (Long Toàn - TP. Bà Rịa).

Tài sản của ông Thìn tại Công ty Tây Sơn (ông Liên Khui Thìn góp 50% vốn); biệt thự 198 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM, DTKV: 1.704 m2; khu dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 3 ha.

Tài sản của ông Thìn tại Công ty Diên Khánh gồm: QSDĐ tại KCN Sóng Thần 1 (Bình Dương) có DTMB: 14.836 m2; QSDĐ tại khu Chí Linh (TP Vũng Tàu) có DTMB: 9.921 m2; văn phòng nhà kho A745 - A746 Võ Văn Ngân (nay là đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức) có DTMB: 40.202 m2; kho trung chuyển Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức): 1 ha; khu đất 24.119 m2 tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tài sản của ông Thìn tại Công ty Thanh Minh gồm: QSDĐ tại khu Chí Linh (phường, TP Vũng Tàu) có DTMB: 10.000 m2; biệt thự 1213 Thảo Điền (TP Thủ Đức).

Tài sản của ông Thìn tại Công ty Hồng Minh gồm: QSDĐ 6 lô đất tại Chí Linh (phường 11, TP Vũng Tàu) DTMB: 60.000 m2; mặt bằng tại 2/151 và 2/151A Hiệp Phú; 525A và 654E An Phú (TP Thủ Đức).

Tài sản của ông Thìn tại Công ty Diên Hùng, gồm: 4.849 m2 đất Bình Thắng (Thuận An, Bình Dương); khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) diện tích 55 ha.

Trong khi đó, khối tài sản riêng của cá nhân ông Thìn cũng rất lớn. Theo đó, ông Thìn sở hữu lô đất 6,2 ha tại phường An Phú (TP Thủ Đức), sau đó bị Lương Vĩnh Phúc và Bùi Liên Hiệp (cán bộ Cục Thi hành án TPHCM) tuỳ tiện cho chuyển nhượng 3 ha. Ông Lương Vĩnh Phúc và ông Bùi Liên Hiệp đã bị xử lý hình sự về hành vi trên nhưng phần đất chuyển nhượng trái phép không được hoàn trả cho ông Liên Khui Thìn. Diện tích còn lại khoảng 3,4 ha đang để trống.

Ngoài ra, ông Thìn còn sở hữu lô đất 3 ha tại số 26, 26A, 28 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức); lô đất tại thửa 151D, ấp An Điền, tờ bản đồ số 2, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay thuộc phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức); nhà xưởng 41A, đường 12 (phường Bình An, TP. Thủ Đức) có DTMB: 4.024 m2; lô đất 10.937 m2 tại đường Lương Đình Của (phường An Phú, TP. Thủ Đức) liên doanh với Công ty Tân Minh để xây dựng khu dân cư; hai thửa đất 52.892 m2 và 3477,5 m2 thuộc phường An Lợi Đông (TP. Thủ Đức).

Ông Thìn cho biết lý do ông tố cáo là muốn lấy lại tài sản để thi hành án cho nhà nước, hoàn thành trách nhiệm dân sự, không để tài sản lẽ ra thuộc về nhà nước bị thất thoát và tài sản cá nhân thuộc về ông bị chiếm đoạt.

Theo phán quyết của tòa, ông Thìn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường 1.051 tỷ đồng. Nhưng từ tháng 3/19997 đến 2/9/2009, ông Thìn mới thi hành được 569 tỷ đồng. Phần trách nhiệm dân sự còn phải liên đới bồi thường là 481 tỷ đồng từ lúc được đặc xá đến nay, ông Thìn không thể thực hiện được cho Nhà nước.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)