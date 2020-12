Trước khi bị bắt, ông Diệp Dũng là một doanh nhân nổi tiếng và quyền lực trong giới tài chính và bán lẻ ở TPHCM.

Trưa 16/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Saigon Co.op - vì liên quan đến việc tăng vốn điều lệ ở Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng bị bắt, khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từng là doanh nhân quyền lực lừng lẫy trong giới tài chính và bán lẻ ở TPHCM

Ông Diệp Dũng sinh năm 1968, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được giáo dục và học tập bài bản.

Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM nhưng ông không theo ngành y mà chọn con đường làm doanh nhân với vị trí thư ký, chủ nhiệm dự án kiêm trợ lý Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế xuất Tân Thuận.

Năm 1999, ông được Nhà nước cử đi tu nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính - Doanh nghiệp tại Mỹ. Sau đó trở về ông làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước, thành viên HĐQT Công ty CP Long Hậu giai đoạn 2002 - 2010.

Đến 3/2010, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) khi mới 42 tuổi. Đây cũng là mốc đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của ông.

Với khối tài sản cả chục nghìn tỷ đồng cùng hàng chục khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác của HFIC, ông Diệp Dũng là doanh nhân đầy quyền lực ở Sài Gòn. Ông Dũng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của HFIC tại HDBank.

Ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Tháng 9/2015, Đại hội thành viên bất thường của Saigon Co.op đã bầu ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ngoài ra, ông Diệp Dũng còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy TPHCM, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Mở TP.HCM.

Ông Dũng cũng là người đại diện phần vốn của Saigon Co.op tại một số doanh nghiệp như: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Saigon Co.op (Vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng), nơi Saigon Co.op sở hữu 97% vốn hay Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế (ISC) - chủ sở hữu lô đất vàng 8.300 m2 tại trung tâm Quận 3.

Liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng, ngày 27/7, Thanh tra TPHCM công bố Kết luận thanh tra số 11/KLTT-P5 về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ ra quá trình tăng vốn của Saigon Co.op có sai phạm và sai phạm này thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Trước đó, ngày 24/7, Thanh tra TPHCM có văn bản đề nghị Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tạm đình chỉ việc tiến hành Đại hội thành viên cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Saigon Co.op không chấp hành, vẫn tiến hành Đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động và nội dung kết luận thanh tra về công tác nhân sự, phương án huy động vốn, tăng vốn điều lệ, việc rút vốn của các Hợp tác xã thành viên... là vi phạm pháp luật thanh tra.

Ngày 27/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - Thành ủy viên; đồng thời đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Tháng 8/2020, ông Dũng nộp đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op với lý do chưa hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu Saigon Co.op được tổ chức giao phó, đặc biệt là đối với việc tăng vốn điều lệ, dẫn đến hàng loạt vấn đề không hay xảy ra vừa qua; chưa hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đoàn kết và lãnh đạo tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Saigon Co.op.

Tháng 9/2020, ông Dũng được điều động đến công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) - đơn vị cũ ông từng công tác.

