Số tiền mà các cá nhân và các bên liên quan cho công ty nhà Cường Đôla vay lên đến 1.258 tỷ đồng.

Mới đây, Quốc Cường Gia Lai (QCG) do bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) làm Chủ tịch đã có báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020.

Theo báo cáo vừa được công bố cho thấy, trong quý này, tổng doanh thu của QCG đạt 119,4 triệu đồng, giảm 261,5 triệu đồng so cới cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh thu trong kỳ giảm hơn so với cùng kỳ năm trước là do công ty cắt giảm kinh doanh hàng hóa, chỉ tập trung vào thủy điện, cao su và bất động sản.

Doanh thu giảm kéo theo chí phí quý 1/2020 giảm so với quý 1/2019, mức giảm là 289,7 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế của QCG đạt 31,37 tỷ đồng, tăng 514% so với quý 1/2019. Nguyên nhân là do doanh thu tài chính tăng mạnh làm lợi nhuận trong kỳ này tăng hơn kỳ trước.

Cùng với báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính mới công bố cũng cho thấy, tính đến hết ngày 31/3/2020, QCG phải trả các bên liên quan, số tiền lên đến 1.258 tỷ đồng, trong đó, các cá nhân chiếm đến gần 390 tỷ đồng, đến từ các thành viên trong nhà doanh nhân Cường Đôla.

Trong số các cá nhân cho công ty vay nợ, đứng đầu phải kể đển bà Như Loan. Bà Loan đã cho Quốc Cường Gia Lai mượn số tiền lên đến hơn 141 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Huyền My - con gái bà Loan cũng cho doanh nghiệp này mượn hơn 15 tỷ đồng, trong khi đó, chồng Huyền My là ông Lầu Đức Duy cũng cho công ty mượn số tiền lên đến gần 137 tỷ đồng. Ông Duy là cá nhân cho QCG vay số tiền lớn thứ 2 sau bà Loan.

Ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc QCG cho vay gần 42 tỷ đồng. Công ty nhà Cường Đôla mượn của con gái ông Hà là Lại Thị Hoàng Yến là gần 52 tỷ đồng.

Bên cạnh các cá nhân, doanh nghiệp này còn mượn tiền của các bên liên quan khác như Công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc 423 tỷ đồng, Công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Land 193 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Nhà Phạm Gia (có cổ đông lớn là bà Hoàng Yến, bà Huyền My) 153 tỷ đồng, Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (Tổng giám đốc là ông Nguyễn Quốc Cường) 72,5 tỷ đồng và Công ty TNHHTMXD ĐTPT Nhà Hưng Thịnh 25,6 tỷ đồng.

Năm 2019, QCG đạt 858 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17%, nhưng lợi nhuận gộp giảm 49,7%, xuống còn hơn 119 tỷ đồng do giá vốn tăng nhanh hơn.

Doanh thu tài chính không biến động lớn, nhưng chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi (chủ yếu chi phí lãi vay tăng 70%). Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác 57 tỷ đồng, gấp 3 lân so với năm 2018, nên lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, giảm 19,8%.

Tại thời điểm 31/12/2019, tiền và tương đương tiền của QCG là hơn 16 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính và khoản phải thu cũng giảm mạnh, trong đó khoản phải thu chỉ hơn 454,5 tỷ đồng, giảm hơn 59%.



