Doanh thu các siêu thị tại Singapore tăng vọt khi lệnh phong tỏa được chính phủ nước này ban hành. Nhờ đó, 3 anh em nhà Lim kiếm bộn tiền khi đồng sở hữu chuỗi siêu thị lớn thứ ba tại quốc đảo này.

Ông trùm siêu thị Lim Hock Chee và hai anh em Lim Hock Eng và Lim Hock Leng, những người có tổng số cổ phần lên đến 57% ở chuỗi siêu thị lớn thứ ba của Singapore mang tên Sheng Siong, xếp sau NTUC Fairprice và Dairy Farm International.

Cổ phiếu của Sheng Siong tăng 39% kể từ hôm 19/3, giúp tổng giá trị khối tài sản của ba anh em họ Lim lần đầu tiên chạm mốc 1 tỷ USD.

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng mua sắm tại một siêu thị thuộc Sheng Siong. Ảnh: Forbes

Khi giá cổ phiếu đang tăng nhanh chóng, Hock Chee, người con trai thứ trong gia đình nhà Lim đã mua thêm cổ phần công ty hồi cuối tháng 3 để trở thành CEO điều hành chuỗi siêu thị cũng như là gương mặt đại diện của Sheng Siong trong thời gian tới đây.

Sheng Siong, chuỗi siêu thị lớn này sở hữu 61 cơ sở trải khắp quốc đảo. Dự đoán được nhu cầu tăng cao khi dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng toàn cầu, Sheng Siong đã nhanh chóng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và lưu trữ trong kho từ đầu tháng Hai năm nay.

Tổng doanh số của các siêu thị tại Singapore tăng 15,5% so với năm trước và 15,4% so với tháng 2 khi Singapore nâng cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra lên mức "màu cam", bằng mức cảnh báo với dịch SARS năm 2003.

Chuỗi siêu thị này khuyến nghị khách hàng của mình nên thực hiện mua hàng trên ứng dụng trực tuyến của Sheng Siong.

Juliana Cai- một nhà phân tích tại Ngân hàng RHB đã đưa ra một dự đoán cho rằng doanh thu của các siêu thị trong tháng 4 sẽ vẫn tăng mạnh ngay cả sau hôm 4/5 tới, khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực. Bà cho rằng dù người dân sẽ đổ xô đi ăn tiệm sau lệnh phong tỏa, nhu cầu mua hàng của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tăng cao sẽ duy trì sự ổn định cho các siêu thị.

Tuy nhiên, bà Cai cũng đưa ra cảnh báo về việc các siêu thị sẽ gặp khó khăn khi lệnh phong tỏa sẽ dẫn đến việc giá cả đầu vào cao hơn rất nhiều so với thông thường.

Chính CEO Hock Chee đã cảnh báo các cổ đông trong cuộc họp thường niên của công ty vào ngày 22/2 rằng COVID-19 “có thể phá vỡ chuỗi cung ứng và dẫn đến giá đầu vào cao hơn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của tập đoàn nếu các chi phí bổ sung này không thể chuyển sang cho khách hàng.”

Doanh thu của tập đoàn Sheng Siong năm 2019 đạt mức 737 triệu USD với thu nhập ròng lên đến 56 triệu USD. Trong khi lĩnh vực siêu thị chung tại Singapore chỉ tăng 0,3%, Sheng Siong đột phá với kỉ lục 11,3% trong doanh thu năm vừa qua.

Từ ba cậu bé sinh sống ở trang trại nuôi lợn trở thành ông trùm chuỗi siêu thị

Sheng Siong được thành lập năm 1985 bởi ba anh em họ Lim. Họ sinh sống và lớn lên tại một trang trại nuôi lợn ở một làng chài ở phía Đông Bắc Singapore- nơi ban đầu tập trung vào chăn nuôi gia cầm và lợn nhưng giờ là khu đô thị có cư dân sinh sống. Ba anh em nhà Lim bắt tay vào công việc kinh doanh siêu thị sau khi chính phủ Singapore loại bỏ các trang trại lợn vào những năm 1980.

Hình ảnh ba anh em nhà họ Lim. Ảnh: AsianOne

Khi doanh nghiệp gia đình này được lập nên, mọi vai trò và công việc được phân chia rõ ràng. Người anh cả Hock Eng, chủ tịch điều hành, giám sát việc mở cửa hàng mới; trong khi Hock Chee giám sát các quầy thực phẩm thịt. Em út Hock Leng là giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh thủy sản.

Hai người vợ của họ cũng tham gia buôn bán gia đình: vợ Hock Chee- bà Lee Moi Hong, là giám đốc và người đứng đầu quầy hàng khô. Bà giám sát việc đóng gói và phân phối mọi thứ, từ bánh quy đến bột đến thảo mộc Trung Quốc. Tan Bee Loo, vợ của Hock Eng, cũng là giám đốc giám sát bộ phận rau quả, xử lý mọi việc từ nhập khẩu, định giá đến kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc điều hành, hiện gia đình họ còn đang đào tạo các thế hệ tiếp theo: con gái của chủ tịch Hock Eng- Lin Ruiwen là giám đốc điều hành. Con trai của Hock Leng- Nigel Lin Junlin hiện đang là trợ lý cho người chú của mình- CEO Hock Chee.

Trong lần mở rộng thị trường đầu tiên của tập đoàn ở nước ngoài, Sheng Siong đã mở một cơ sở ở Trung Quốc vào năm 2017 và tiếp tục mở thêm một siêu thị khác vào năm 2019.

Ngoài Sheng Siong, gia đình họ Lim còn đang cho thấy tham vọng của họ trong các lĩnh vực khác. Thông qua Sheng Siong Holdings-một công ty con của tập đoàn đã xin giấy phép hoạt động ngân hàng điện tử với sự tham vấn của nhà sản xuất các thiết bị game trong giới tài phiệt Singapore- Min-Liang Tan.

(Theo Forbes/ Dân trí)