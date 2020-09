Họ đều là những người trẻ tham vọng hoài bão lớn, đứng ra khởi nghiệp nhưng thương trường khốc liệt đành phải rời bỏ cuộc chơi.

Mới đây, một nguồn tin cho biết nhà sáng lập Soya Garden - Hoàng Anh Tuấn đã rời ghế CEO, sau khi công ty tiếp tục đón nhận những thông tin và kết quả tài chính không khả quan.

Hoàng Anh Tuấn từng nổi danh với tham vọng xây dựng chuỗi đậu nành hữu cơ thương hiệu Soya Garden. Tuấn từng đặt ra tham vọng, mục tiêu ngắn hạn đạt mốc 100 cửa hàng trong năm 2019. Nối tiếp theo đó sẽ là kế hoạch cho 500 cửa hàng vào năm 2021 đồng thời đặt chân đến những thị trường khác trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...

Soya Garden gọi vốn thành công 15 tỷ đồng từ Shark Nguyễn Ngọc Thủy thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2017, với số vốn đầu tư thực tế lên đến 20 tỷ đồng.

Nhà sáng lập Hoàng Anh Tuấn rời ghế CEO Soya Garden

Sau gói đầu tư 20 tỷ vào năm 2018, đến đầu năm 2019, Tập đoàn Egroup của Shark Nguyễn Ngọc Thủy đã nâng mức đầu tư thành 45 tỷ cho Soya Garden. Gần đây vào cuối tháng 4/2019, tập đoàn Egroup tiếp tục công bố đầu tư thêm 55 tỷ, nâng tổng mức đầu tư lên 100 tỷ đồng, biến Soya Garden trở thành thương vụ đầu tư lớn nhất Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay.

Tháng 5/2020, Soyga Garden đã phải cho đóng loạt cửa hàng do khó khăn vì dịch Covid-19 bùng phát. Khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Giống như tất cả các chuỗi F&B, Soya Garden cũng bị tác hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nếu xét thêm khía cạnh là người mới ở thị trường cùng hầu hết cửa hàng đều ở vị trí đắc địa, tổn thương của chúng tôi còn sâu sắc hơn người khác."

Cũng tham vọng trong lĩnh vực gây dựng chuỗi F&B, Đào Chi Anh rời Kafe. Năm 2013, Đào Chi Anh sáng lập KAfe Group, công ty khai thác và phát triển 4 nhãn hiệu The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box.

Giữa tháng 10/2015, Đào Chi Anh là cái tên gây sốt trong cộng đồng start-up Việt khi start-up của cô huy động thành công 5,5 triệu USD ngay trong vòng đầu tiên của quá trình gọi vốn từ các quỹ đầu tư tại London và Hồng Kông.

Đến tháng 6/2016, dư luận xôn xao về việc The Kafe bị đối tác tố chây ỳ công nợ và chiếm dụng vốn kinh doanh đến hàng tỷ đồng. Trước những lời bàn tán trái chiều, CEO của The KAfe khẳng định sự việc do 2 bên không thống nhất được số tiền, chứ không phải khó khăn về tài chính.

Rời vị trí CEO của công ty do mình sáng lập, bên cạnh những lời động viên cô gái trẻ cũng nhận được không ít lời chỉ trích, phán xét. Trong một bài viết trên mạng xã hội sau này, Đào Chi Anh thừa nhận: “Trở thành doanh nhân hay CEO, bạn phải chường khuôn mặt mình cho mọi người phán xét. Từ các nhà đầu tư, khách hàng rồi cả nhân viên nữa. Cả những người trên mạng xã hội cũng sẽ nhanh chóng bàn luận, xem bạn như một kẻ thất bại dù chỉ thấy đôi chút khả năng giảm sút xuất hiện”.

Một cái tên khác, Khôi Nguyễn rời ghế CEO WeFit vào tháng 2/2020. Wefit được Khôi Nguyễn thành lập vào tháng 9/2016, với mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành Fitness Việt Nam. Trong giới startup Việt Nam, Nguyễn Khôi với ứng dụng WeFit được xem như người tiên phong trong việc đưa công nghệ vào lĩnh vực healthy và fitness (sức khỏe và thể hình).

Khôi Nguyễn, nhà sáng lập và cựu CEO của Wefit

Đầu năm 2019, WeFit (với tên công ty đăng ký là CTCP Công nghệ Onaclover) công bố gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital. Tháng 7/2019, vốn đăng ký của Onaclover tăng từ 1,66 tỷ đồng tăng lên 27,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 26 tỷ đồng là vốn đầu tư nước ngoài từ WeLife Holding PTE.LTD của Singapore, chiếm 94% cổ phần.

Tuy nhiên, sau nhiều khủng hoảng liên tiếp, Công ty Cổ phần Công nghệ Onaclover, đã đưa ra công bố thay đổi chức danh Tổng Giám đốc vào ngày 2/2/2020.

Ông Nguyễn Xuân Trường - đồng sáng lập Ahamove, rời vị trí CEO Ahamove từ ngày 1/4/2019, sau 3,5 năm điều hành startup giao hàng.

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1984, gia nhập AhaMove - ứng dụng giao hàng theo nhu cầu do Giao Hàng Nhanh thành lập vào năm 2015. Ông Trường từng làm giảng viên tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và học MBA ở trường Đại học Missouri (Mỹ).

Trước khi đến với Ahamove, ông Trường từng có thời gian làm việc tại sàn thương mại điện tử Adayroi của Vingroup và tham gia một vài dự án khởi nghiệp khác.

AhaMove là ứng dụng giao hàng theo nhu cầu với mạng lưới 40.000 tài xế, trong đó có 15.000 lái xe thường xuyên và 50.000 khách hàng, trong đó có nhiều thương hiệu lớn. Ahamove là một trong những cái tên lớn trên thị trường giao hàng công nghệ tại Việt Nam.

Nói về những thất bại của startup, bà Lê Diệp Kiều Trang, nhà sáng lập quỹ đầu tư Alabaster, sau khi rót vốn, nhà đầu tư sẽ đưa ra KPI cho startup. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư và startup có tầm nhìn khác nhau, thậm chí đôi khi nhà đầu tư có tiếng nói lớn hơn startup, điều đó có thể dẫn đến việc thay đổi “vận mệnh” của một công ty.

“Vì vậy, thất bại của một startup đôi khi không phải chỉ là lỗi của người khởi nghiệp mà có thể là thất bại về tầm nhìn của cả nhà đầu tư”, bà Trang nói.

Thư Kỳ