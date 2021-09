Quỹ Cascade Investment của tỷ phú Bill Gates sẽ chi 2,21 tỷ USD tiền mặt để tăng cổ phần đang nắm giữ tại Four Seasons Holdings từ 47,5% lên 71,3%.

Theo Reuters, quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates - Cascade Investment sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn khách sạn Four Seasons sau khi đạt được thỏa thuận mua lại cổ phần tại đây từ Talal Kingdom Holding, công ty của Hoàng tử Arab Saudi Alwaleed bin Talal với giá 2,21 tỷ USD.

Như vậy, Cascade sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Four Seasons lên 71,3%.

Thỏa thuận này dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2022, mang lại cho Cascade quyền kiểm soát tập đoàn khách sạn danh tiếng có giá trị lên tới 10 tỷ USD. Thương vụ được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Kingdom Holding cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn để đầu tư trong tương lai và thanh toán một phần dư nợ.

Cascade đầu tư lần đầu vào Four Seasons năm 1997.

Được thành lập vào năm 1960, Four Seasons hiện quản lý 121 khách sạn và resort cùng với hơn 50 dự án đang được xây dựng. Tình hình kinh doanh của tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo một nguồn tin thân cận, Four Seasons có khoản nợ khoảng 850 triệu USD.

Tỷ phú Bill Gates là nhà đầu tư mát tay trong nhiều lĩnh vực. Theo Forbes, ông là người sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất nước Mỹ, trải dài suốt 18 bang. Trong đó, bất động sản lớn nhất của ông nằm tại bang Louisiana (khoảng 279 triệu m2 đất).

Bên cạnh bất động sản, quỹ đầu tư của Bill Gates còn đầu tư vào công ty an toàn thực phẩm Ecolab, hãng bán lẻ ô tô đã qua sử dụng Vroom và dự án đường sắt quốc gia Canada.

