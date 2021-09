Tỷ phú Colin Huang, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoudou, là người mất nhiều tài sản nhất trong năm nay.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Huang đã giảm hơn 27 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty ông lao dốc trong bối cảnh Trung Quốc mạnh tay đàn áp các gã khổng lồ internet. Đây là mức sụt giảm về tài sản lớn nhất trong 500 thành viên tỷ phú của chỉ số này. Thậm chí mức giảm này còn lớn hơn nhiều so với con số gần 16 tỷ USD mà Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Evergrande Hui Ka Yan đang vật lộn để trả nợ.

Bloomberg cho rằng đây là ví dụ rõ ràng nhất về những ảnh hưởng đối với tầng lớp tỷ phú khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "thịnh vượng chung" và kiềm chế các doanh nghiệp tư nhân của nước này.

Tài sản của tỷ phú Colin Huang, người sáng lập Pinduoudou, đã bốc hơi 27 tỷ USD trong năm nay (Ảnh: Bloomberg).

Cổ phiếu của Pindoudou đã lao dốc trong năm nay, mức giảm còn nhiều hơn cả những "ông lớn" khác như Alibaba hay Tencent.

Kenny Ng - chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Sun Hung Kai ở Hồng Kông - cho biết, Pindoudou dễ bị tổn thương hơn so với các công ty kỳ cựu trong ngành với nhiều mô hình lợi nhuận như Alibaba và Tencent. Đây là lý do chính khiến cổ phiếu của Pindoudou giảm mạnh hơn so với các công ty công nghệ khác.

Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của Pindoudou đã giảm 44% trong năm nay, nhiều hơn so với mức giảm 33% của cổ phiếu Alibaba tại Mỹ. Cổ phiếu của Tencent tại thị trường Hồng Kông cũng "bốc hơi" 20% trong năm nay.

Tỷ phú Huang, hiện nắm giữ 28% cổ phần tại Pindoudou. Ông thành lập công ty vào năm 2015 và nhanh chóng đưa công ty trở thành gã khổng lồ thương mại điện tử tại Trung Quốc với mô hình bán buôn. Lượng người dùng hàng năm tại nền tảng này đã tăng lên 788 triệu người vào tháng 12/2020, vượt qua cả con số 779 người dùng trên các thị trường trực tuyến của Alibaba.

Giá trị vốn hóa của công ty từng đạt mức đỉnh ở 178 tỷ USD trước khi giảm xuống còn khoảng 125 tỷ USD. Tháng trước công ty đã công bố lợi nhuận ròng hàng quý đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng.

Ông Huang đã rút lui khỏi vị trí Giám đốc điều hành vào năm ngoái và từ chức Chủ tịch công ty hồi tháng 3 năm nay.

Tỷ phú Colin Huang từng vượt qua tỷ phú Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, với mức sụt giảm 27 tỷ USD trong năm qua, giá trị tài sản ròng của ông hiện còn khoảng 35 tỷ USD, theo chỉ số theo dõi tỷ phú của Bloomberg.

Pindoudou hiện là một trong những gã khổng lồ công nghệ cam kết chia sẻ lợi nhuận hiện tại và trong tương lai cho các dự án từ thiện trong bối cảnh ông Tập Cận Bình đang vận động thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc. Tháng trước, tập đoàn này cho biết họ đã phân bổ 1,5 tỷ USD lợi nhuận để giúp phát triển nông nghiệp trong nước. Năm ngoái, tỷ phú Huang cùng nhóm sáng lập của Pindoudou cũng đã trao 2,4 tỷ USD cổ phiếu công ty cho một quỹ từ thiện.

Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, trong số 10 tỷ phú có giá trị tài sản ròng giảm mạnh nhất, có 6 tỷ phú đến từ Trung Quốc, bao gồm ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan mất 18 tỷ USD, ông Hui - nhà phát triển bất động sản Evergrande vỡ nợ, ông chủ Tencent - Pony Ma mất hơn 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều bất ngờ, tỷ phú Jack Ma - đồng sáng lập của Alibaba - lại thu về thêm 6,9 tỷ USD trong năm nay.

(Theo Bloomberg/ Dân Trí)