Người đàn ông này đang phải chịu một khoản nợ lớn dù trước đây từng có khối tài sản kếch xù.

Năm 2015, người đàn ông này từng giàu thứ tư châu Á, nhưng bây giờ "gió đã đổi chiều" khi ông lâm vào cảnh nợ nần.

Có thời điểm tài sản của ông Pan SuTong (sống ở Hong Kong, Trung Quốc) lên đến 27 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu của công ty lao dốc khiến tài sản "bốc hơi", ông đã không còn trong top 500 người giàu nhất thế giới.

Ban đầu, ông Pan kinh doanh, sản xuất đồ điện tử sau khi chuyển từ California, Mỹ về Hong Kong. Năm 2008, ông chuyển sang đầu tư bất động sản và đã thu được nhiều tiền, "phất" lên từ đó.

Thời điểm đó, ông đổi tên công ty điện tử thành Goldin Properties Holdings và mua thêm công ty khác là Goldin Financial. Đến năm 2017, Goldin Properties đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán và Pan sở hữu cổ phần kiểm soát trong cả hai công ty.

Sự sụp đổ của Goldin Financial có thể bắt nguồn từ chiến lược chia tách quyền sở hữu tài sản giữa công ty và lợi ích cá nhân của Pan.

Từ năm 2011 đến năm 2020, Pan và Goldin Financial đã mua một khu thương mại và hai khu chung cư. Trong đó, ông sở hữu 40% cổ phần còn Goldin Financial sở hữu 60% cổ phần.

Năm 2018, ông muốn toàn quyền sở hữu một bất động sản và phần nhiều cổ phần của một bất động sản khác ở khu Cửu Long, Hong Kong. Ông bán cổ phần trong 2 bất động sản còn lại cho Goldin Financial trong đó có 40% cổ phần ở Goldin Financial Global Centre và một mảnh đất đắt đỏ gần sân bay Kai Tak cũ.

Ông trở thành người bảo lãnh khoản vay 927 triệu USD nhưng không được 4 ngân hàng cho vay. Dự án Kai Tak bị hoãn lại. Cuối năm 2019, công ty Goldin Financial từng chịu bán lỗ khu đất ở sân bay Kai Tak.

Thậm chí tháng 7/2020, các chủ nợ đã đòi công ty phải trả 438 triệu USD. Nhóm đầu tư sở hữu cổ phiếu hơn 870 triệu USD dọa tịch thu văn phòng để thế chấp nếu không thanh toán nợ.

Giai đoạn từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2020, ông Pan và công ty Goldin gánh khoản nợ 4,9 tỷ USD vì đầu tư vào 4 bất động sản ở Hong Kong.

Hiện, ít nhất 1 tỷ USD vẫn là nợ tồn đọng.

Trước đó, Goldin Financial vay 1,1 tỷ USD từ CK Asset Holdings do tỷ phú Ly Ka Shing bảo lãnh cũng không thấm tháp vào đâu so với khoản nợ.

(Theo Dân Việt)