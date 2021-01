Những tỷ phú Việt như Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thị Phương Thảo nhận tin vui đón Tết với số tiền nghìn tỷ.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thắng lớn

Kết thúc năm tài chính 2020, Tập đoàn Masan hoàn thành kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2019 và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty đạt 1.234 tỷ đồng trong năm 2020.

Doanh thu của Masan tăng mạnh do việc hợp nhất hệ thống bán lẻ VinCommerce từ đầu năm. Tuy nhiên, do chuỗi siêu thị này vẫn còn lỗ nên lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt, VinCommerce lần đầu có EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) dương trong quý IV/2020.

Masan cho biết doanh thu trên mỗi m2 của hệ thống siêu thị mini VinMart+ tăng trưởng 11% trong năm 2020. VinMart+ được xác định là động lực tăng trưởng chính của VinCommerce trong tương lai khi hệ thống siêu thị mini được mở rộng. Còn mô hình siêu thị VinMart sẽ được tái định vị.

Tỷ phú Việt đón tin vui nghìn tỷ

Với ngành hàng tiêu dùng, công ty con Masan Consumer Holdings (MCH) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 22% trong quý IV, đạt 7.612 tỷ và 27% cả năm 2020, đạt 23.971 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên MCH đạt doanh thu 1 tỷ USD.

“Năm 2021, Masan đặt mục tiêu chuyển đổi VinCommerce từ điểm mua sắm thuần túy trở thành nền tảng phục vụ các nhu cầu thiết yếu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chiếm hơn 50% chi tiêu tiêu dùng bao gồm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống, các sản phẩm, dịch vụ tài chính, và các dịch vụ giá trị gia tăng. Đây chính là đích đến khi Masan quyết định mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ”, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nói về tầm nhìn của năm nay.

Cái “bắt tay” lịch sử trong những ngày cuối năm 2019 giữa Vinmart và Masan là một “phép cộng” đẹp giữa các doanh nghiệp Việt với nhau. Sự kết hợp giữa VinGroup và Masan kỳ vọng mang tới cho người tiêu dùng những phong cách mua sắm mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đúng với sứ mệnh mà Masan vẫn theo đuổi là phụng sự người tiêu dùng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thêm nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với kết quả kinh doanh xác lập kỷ lục ở nhiều chỉ tiêu. Doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý IV/2020 đạt 21.512 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao lớn với các sản phẩm bàn giao chủ yếu của 4 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Symphony.

Cùng đó, doanh thu tài chính cũng tăng vọt từ 1.388 tỷ đồng cùng kỳ lên 10.175 tỷ đồng trong quý IV/2020 do công ty ghi nhận hơn 9.680 tỷ đồng thu nhập chuyển nhượng từ các khoản đầu tư.

Bên cạnh Vinhomes, Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) cũng ghi nhận tăng trưởng khởi sắc trong quý IV/2020 nhờ việc Việt Nam vẫn kiểm soát tốt dịch Covid-19 và duy trì tăng trưởng GDP dương.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail trong quý IV đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 84,8% so với quý trước.

Trong đó, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi từ quý III với doanh thu đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 2,3% so với quý trước. Doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 1.347,7% so với quý trước, chủ yếu đến từ việc bàn giao 2 dự án nhà phố thương mại lớn là Mỹ Tho và Bạc Liêu.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2020 của Vincom Retail đạt 975 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 70,3% so với quý trước.

Các tỷ phú Việt đón nhận tin vui

Hồ Hùng Anh đón Tết bội thu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) của tỷ phú USD Hồ Hùng Anh vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 nghìn tỷ, tăng 23,1% so với năm 2019.

Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh cả nước phải gồng mình chống dịch và các ngân hàng cũng phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khoảng thời gian khó khăn vì đại dịch Covid-19. Giúp Techcombank chiếm top 3 các ngân hàng lợi nhuận cao nhất 2020, vượt 2 tên tuổi quốc doanh lớn là BIDV và Agribank.

Một điểm đáng ghi nhận là tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm mạnh xuống mức 0,5% (trên dư nợ cho vay), so với mức 1,3% hồi đầu năm và Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong hệ thống NHTM.

Theo Forbes, tính tới hết 27/1 cho dù thị trường giảm chung và cổ phiếu TCB cũng giảm theo và mất khoảng 7-8% trong 3 phiên nhưng ông Hồ Hùng Anh vẫn có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu có giá trị 1,9 tỷ USD.

FPT của ông Trương Gia Bình báo lãi

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và kết quả kinh doanh 2020.

Theo đó, Hội đồng Quản trị FPT đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Vượt bão Covid-19 thành công, FPT tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ, với các điểm sáng tới từ mảng chuyển đổi số và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) tại thị trường toàn cầu, bên cạnh khối viễn thông duy trì tăng trưởng bền vững.

Năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là kết quả của việc FPT nhanh chóng thích nghi với những bất ổn của nền kinh tế, chuyển đổi mọi hoạt động từ “thời bình sang thời chiến”; đề cao việc bảo toàn sức khỏe tài chính doanh nghiệp, đảm bảo dòng tiền ổn định, cắt giảm hoạt động không mang lại doanh thu hay hiệu quả trong ngắn hạn và đặc biệt tập trung đầu tư cho công nghệ lõi.

Shark Hưng mua dự án của Cường đô la

HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) ban hành nghị quyết về việc thông qua đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án khu chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư. Tổng giá trị đầu tư khoảng trên 485 tỷ đồng.

Cường đô la bán dự án cho Shark Hưng

Công ty cổ phần C-Holdings do ông Nguyễn Quốc Cường làm Chủ tịch HĐQT và bà Đàm Thu Trang làm Phó Chủ tịch HĐQT. Thành lập từ năm 2018, C-Holdings hiện đang là chủ đầu tư của dự án chung cư cao cấp C-Sky View, với kỳ vọng tạo ra một khu đô thị đáng sống bậc nhất thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trước đó, C-Holdings và Cen Land ký kết hợp tác đầu tư dự án C-Sky View. Theo đó, Cen Land từ vai trò là đơn vị phát triển kinh doanh chính thức trở thành nhà đầu tư dự án C-Sky View.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu CRE theo hình thức khớp lệnh trên sàn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên 2,471 triệu cổ phiếu, chiếm 2,574%. Thời gian thực hiện từ ngày 11/01 đến 21/01.

Đại gia ngân hàng vui đón nghìn tỷ

Những ngày trước Tết, nhiều ngân hàng cũng báo lãi cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của nhà bà Nguyễn Thị Nga cũng ghi nhận kết quả kinh doanh 2020 ấn tượng với lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019; tỷ lệ ROE là 11,06%; tỷ lệ thu thuần ngoài lãi trên tổng thu thuần đạt 33,2%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của SeABank chỉ ở mức 1,86%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HDB) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hoàn thành vượt kế hoạch trong năm 2020 với lợi nhuận trước thuế 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019. Nợ xấu ở mức thấp, 0,93%.

HDBank của bà Thảo ghi nhận từ dịch vụ tăng 51,8% so với cùng kỳ 2019. Mảng kinh doanh bảo hiểm ngay sau khi được tái khởi động đã đạt kết quả rất tích cực. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 20,6% và 1,7%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) của nhà ông Trần Hùng Huy cũng báo lãi trước thuế gần 9.600 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 27,7% so với năm 2019. Nhiều mảng kinh doanh có tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong năm qua: lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 121% đạt 166 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 13,5 lần đạt 732 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 60% đạt 687 tỷ đồng. Nợ xấu cuối năm 2020 tại ACB là 1.840 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,6%.

