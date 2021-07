Nhiều HDV góp ý, thay vì các điều kiện “đánh đố”, chỉ cần có thẻ do Tổng cục Du lịch cấp là HDV được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, phía Hiệp hội cho rằng các quy định đó không gây khó dễ mà chỉ triển khai theo Luật.

Để nhận tiền, chỉ cần thẻ HDV được không

Trên các diễn đàn, không ít hướng dẫn viên du lịch (HDV) cho rằng, với yêu cầu có hợp đồng lao động hoặc là hội viên Hiệp hội HDV mới được nhận số tiền hỗ trợ 3,71 triệu đồng là khắt khe. Nên chăng, chỉ cần có thẻ HDV do Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cấp là được.

Một HDV chia sẻ, hơn 1 năm rưỡi qua, đội ngũ HDV đã tan tác, người thì chạy Grab, người bán hàng, người về trồng rau nuôi gà,... Họ vẫn ổn. Nay được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người nhưng với điều kiện “đánh đố” như vậy, thì khó mà được nhận. Khoản tiền đó coi như là để đóng góp vào quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19.

Ông Trương Anh Thương, một HDV tự do, tính toán, tổng số HDV đang hoạt động là trên 28.000 người (theo số liệu từ Tổng cục Du lịch). Đặt phép tính đơn giản: 28.000 x 3,71 triệu đồng = 105 tỷ đồng. Số tiền này chỉ tương đương khoảng 0,5% gói hỗ trợ 26.000 tỷ.

Liên quan đến quyền lợi nên các HDV đều quan tâm đến gói hỗ trợ của Chính phủ (ảnh minh họa)

“Vậy, có cần thiết yêu cầu HDV phải có hợp đồng hay thẻ hiệp hội không? Nếu đủ điều kiện theo Quyết định 23 của Chính phủ, nhiều nhất cũng chỉ 20% HDV đạt, tương đương 0,1% gói hỗ trợ”, ông Thương cho hay.

Do đó, vị HDV tự do này lập luận, đã là HDV có thẻ do Tổng cục Du lịch cấp thì đều được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. Bởi, thực tế, khi bỏ nghề, nhiều HDV đang phải oằn mình lo trang trải cuộc sống. “Đúng là không còn nước mắt để khóc. Số tiền này nhằm khích lệ các bạn ý và cũng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ theo tiêu chỉ ‘ko ai bị bỏ lại phía sau", ông Thương đề xuất.

Bản thân là một HDV tự do tiếng Trung, ông nói rằng nhiều người có ngoại ngữ như mình có thể chuyển đổi ngành nghề và có thu nhập ổn hơn HDV nội địa. Ông có thể không nhận tiền từ gói hỗ trợ, hoặc nếu có, cũng sẽ trích một phần ủng hộ quỹ vắc xin của Chính phủ. Tuy nhiên, vì liên quan đến quyền lợi nên tất cả các HDV đều quan tâm đến gói hỗ trợ này, dẫn đến tranh luận xôn xao các diễn đàn.

Không gây khó dễ

Trả lời PV. VietNamNet, một lãnh đạo Hội HDV Du lịch Việt Nam cho hay, các điều kiện tại Quyết định 23 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, trong đó có HDV, không hề gây khó dễ mà theo đúng quy định tại Luật Du lịch 2017.

Chẳng hạn, với yêu cầu HDV có hợp đồng lao động, luật quy định bất kỳ người lao động nào khi ký hợp đồng với các DN đều có hai bản; do đó, kể cả khi DN lữ hành đóng cửa thì HDV vẫn giữ một bản hợp đồng. Đây chính là văn bản mang tính chất pháp lý để cơ quan chức năng có cơ sở triển khai hỗ trợ cho HDV.

Theo ông, điều này có nghĩa là kể cả các hợp đồng ngắn ngày, hợp đồng theo tour đều được chấp thuận.

Theo ông Vũ Thế Bình, cần thông qua các hiệp hội, các DN để khẳng định là HDV đó được hỗ trợ đúng chỗ, đúng người (ảnh minh họa)

Với các HDV không còn hợp đồng lao động, hoặc gặp khó khăn trong việc xin lại hợp đồng, nếu muốn gia nhập hiệp hội hướng dẫn du lịch thời điểm này, ông khẳng định họ sẽ được chấp thuận bình thường sau khi đã hoàn tất thủ tục xin phép. Bởi, trong văn bản hướng dẫn triển khai làm hồ sơ nhận hỗ trợ, cũng không nhắc tới thời điểm gia nhập hội. Với HDV mà thẻ Hội viên hết hạn, có thể xin gia hạn bình thường.

“Tôi cũng nhận được nhiều cuộc gọi của HDV thắc mắc về điều kiện để được nhận hỗ trợ, nhưng trước tiên, mong các bạn đọc kỹ văn bản hướng dẫn thực hiện. Nếu có gì còn băn khoăn, có thể liên lạc với Sở quản lý hoặc Chi hội HDV tại các địa phương để được giải đáp.

Như tôi biết Sở VH-TT&DL Cần Thơ vừa có hướng dẫn, trong đó không đề cập đến thời điểm gia nhập hội của HDV mà chỉ cần thẻ còn hạn”, vị này lưu ý.

Tuy nhiên, bản thân ông cũng thừa nhận không nắm được thông tin: trong số hơn 28.000 HDV hiện nay trên toàn quốc, có bao nhiêu HDV là hội viên các hiệp hội hướng dẫn để được nhận hỗ trợ. Theo ông biết, tại Hội HDV Du lịch Việt Nam, con số này là 4.000 hội viên, Đà Nẵng khoảng 3.000 hội viên. Còn tại TP.HCM, chỉ có hơn 600 HDV là hội viên, Hà Nội 5.716 HDV nhưng không rõ bao nhiêu người là hội viên...

Hơn nữa, theo nguồn tin của người viết, nhiều Sở Du lịch/Sở VH-TT&DL các địa phương cũng đang lúng túng về cách hiểu các điều kiện để HDV được nhận số tiền 3,71 triệu đồng từ gói hỗ trợ của Chính phủ và đã có văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch giải đáp.

Trả lời báo chí, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng: “Cái khó ở đây là làm sao chúng ta xác định được hiện nay HDV đang làm gì, đang ở đâu; và họ có thể khẳng định rằng sự việc trợ cấp này, dù rất nhỏ bé, nhưng phù hợp. Cho nên, cần thông qua các hiệp hội, các doanh nghiệp để khẳng định là các lao động đó được hỗ trợ đúng chỗ, đúng người, để chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục được du lịch khi có điều kiện”.

Ngọc Hà