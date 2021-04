Lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 24/4 đến ngày 31/7/2021.

Đây là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức để kích cầu du lịch, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến du khách trong nước và quốc tế; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, những đổi thay, chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động du lịch tại TP Sầm Sơn.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động như: chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021; giải vô địch Cầu mây Quốc gia, giải bóng bàn, cầu lông, Quần vợt hè Sầm Sơn; lễ hội thả diều; diễu hành mô tô phân khối lớn, lễ hội Carnival đường phố và các chương trình nghệ thuật được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần…

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc du lịch đã được TP Sầm Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng

Các quy định được gắn trên khắp bãi biển cùng với đường dây nóng để du khách có thể phản ánh bất cứ cái gì

Các ki ốt đã sẵn sàng đón du khách

Ông Thi cho biết, việc tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là sự kiện văn hóa rất quan trọng của tỉnh cũng như của ngành du lịch Thanh Hóa. Do đó phải chuẩn bị tốt các phương án cụ thể về lễ tân - hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, phương án về cấp điện, nước, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt Phó chủ tịch tỉnh lưu ý về công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để các hoạt động trong sự kiện diễn ra an toàn.

Theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn, trong năm 2020 vừa qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế về du lịch của thành phố.

Tính trong năm lượng khách TP Sầm Sơn đón được 3.250.000 lượt khách, bằng 65,65% so với năm 2019, đạt 57,52% kế hoạch đề ra. Phục vụ 5.900.000 ngày khách, bằng 60,51 % so với năm 2019, đạt 40,96%. Doanh thu ước đạt: 2.960 tỷ đồng, bằng 64,63% so với năm 2019, đạt 58,59% kế hoạch đề ra.

Năm 2021, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được 4.600.000 lượt khách; Phục vụ được 9.850.000 ngày khách; Doanh thu du lịch đạt: 3.360 tỷ đồng.

Lê Dương