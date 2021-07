Khánh Hòa muốn đón dòng khách nghỉ dưỡng biển dài ngày, ít di chuyển, các chơi golf tại các resort, khu du lịch ở bán đảo Cam Ranh. Khách quốc tế đi theo chương trình tour trọn gói, bằng máy bay thuê chuyến, ở ít ngày 7 ngày trở lên.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý về chủ trương xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin, bằng các chuyến bay charter (thuê chuyến) đến Khánh Hòa.

Tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa xây dựng phương án chi tiết, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức liên quan; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh trước khi hoàn thiện trình UBND tỉnh, hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện. Phương án này cần cập nhật các chỉ đạo mới nhất của Chính phủ và các bộ, ngành về việc thí điểm đón khách quốc tế.

Đồng thời, Khánh Hòa chỉ chỉ thí điểm trong phạm vi nhỏ, ít ảnh hưởng đến đến hoạt động kinh tế - xã hội địa phương và đời sống nhân dân.

Cam Ranh là bán đảo khá biệt lập có thể thí điểm đón khách quốc tế

Ngoài ra, phương án phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan; phân công nhiệm vụ rõ ràng và chỉ thực hiện tại thời điểm phù hợp với thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trước đó, Sở Du lịch Khánh Hòa có Công văn 1041 ngày 1/7/2021 xin phép được chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các sở, ngành, địa phương của tỉnh để xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin bằng các chuyến bay charter đến Khánh Hòa nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa khôi phục hoạt động du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch Khánh Hòa đề xuất ưu tiên nhóm khách nghỉ dưỡng biển, sử dụng dịch vụ du lịch khép kín tại các khu du lịch, chơi golf, ít di chuyển. Khách quốc tế có hộ chiếu vắc-xin là những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin với giấy chứng nhận kèm theo, có xét nghiệm PT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh,...

Dự kiến, giai đoạn 1, sẽ đón khách tới resort, khu nghỉ dưỡng bán đảo Cam Ranh. Tỉnh tập trung đón dòng khách Nga, Hàn Quốc và một số thị trường đã kiểm soát tốt dịch, có thỏa thuận song phương, được sự đồng ý của Bộ Y tế và cơ quan chức năng.

Khách sẽ đi theo chương trình trọn gói, do DN lữ hành tổ chức, thời gian lưu trú tối đa là 7 ngày bay trên chuyến bay charter. Du khách chỉ được tự do tham quan, tắm biển, di chuyển trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh và các khu vực an toàn theo quy định.

Giai đoạn 2, nếu triển khai thành công và rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, sẽ tiếp tục đề xuất chọn các khu lưu trú trên các đảo của Nha Trang, các khu nghỉ dưỡng như VInpearl trên đảo Hòn Tre, khu nghỉ dưỡng Merperle Resort & hotels,... đế tiếp tục đón khách quốc tế.

Khách Nga đặc biệt thích du lịch Cam Ranh, Nha Trang - Khánh Hòa

Đề xuất ban đầu của Sở Du lịch Khánh Hòa là dự kiến đón khách từ tháng 8. Tuy nhiên, theo chỉ đạo UBND tỉnh, phương án thí điểm cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Cơ quan này đang cùng các Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương có cơ sở lưu trú đón khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các khu nghỉ dưỡng và DN cung cấp dịch vụ,... phối hợp xây dựng quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã xây dựng Kế hoạch, quy trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang) từ tháng 10/2021 để xin ý kiến các Bộ, ngành. Việc thí điểm được chia làm hai giai đoạn. Dự kiến, Phú Quốc sẽ đón được 25.000 đến 40.000 khách du lịch quốc tế trong 6 tháng thí điểm.

Đối tượng khách quốc tế được ưu tiên lựa chọn trong giai đoạn thí điểm là các thị trường có tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Đức, Anh, Nga, Pháp.

Khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều văc xin phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Du khách cũng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

Đồng thời, đến Phú Quốc, khách phải đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành được công nhận là đủ điều kiện đón khách.

Ngọc Hà