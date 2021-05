Chia sẻ về công tác phòng dịch trong ngành du lịch, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm đạt chuẩn phục vụ du lịch và điểm tham quan, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch bệnh; phương án cách ly tạm thời, xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm trong hoạt động du lịch và trong cộng đồng dân cư có liên quan; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, sức khỏe của du khách, người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. "Đối với các cơ sở lưu trú du lịch được chọn làm điểm cách ly, Sở cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thực hiện cách ly y tế tập trung tại các cơ sở lưu trú có trả phí; tuyệt đối không chủ quan, lơ là và báo ngay cho các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đơn vị chặt chẽ và an toàn trong ngành du lịch nói riêng và TPHCM nói chung", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói.