Hành lý xách tay của bạn thường là nơi bạn đóng gói những thứ có giá trị và quan trọng nhất — hoặc có thể là mọi thứ bạn mang trên chuyến đi, nếu bạn không thích gửi vali lằng nhằng. Nhưng có một số thứ không bao giờ nên mang theo trong chiếc túi đó. Dưới đây là danh sách số dụng cụ đó.

Đồ ăn nhẹ có mùi

Tất cả chúng ta đều luôn có suy nghĩ và ý định về việc đóng gói đồ ăn nhẹ lành mạnh và rẻ tiền trong túi xách tay. Nhưng hãy cân nhắc một chút cho những người còn lại, cũng như những vật dụng khác trong túi của bạn. Chiếc túi sẽ luôn chỉ có một không gian hạn chế, bây giờ còn phải dành cho bim bim hay gói xôi ăn dở của bạn, chắc chắn sẽ chẳng thoải mái chút nào. Vì vậy, đừng để lại bất kỳ loại thực phẩm bốc mùi nào trong túi, vừa tốn diện tích vừa gây khó chịu cho bạn và người xung quanh. Bất cứ thứ gì có mùi tanh, hắc, nồng hoặc hăng đều có thể làm phiền các hành khách khác — ngay cả khi nó vẫn còn trong ba lô của bạn trên cả chuyến bay.

Các mặt hàng hoạt động bằng pin

Đóng gói bàn chải đánh răng điện hoặc dao cạo râu của bạn trong hành lý? Hãy đảm bảo rằng bạn đã tháo pin ra hoặc để công tắc của mặt hàng ở vị trí “tắt”. Các thiết bị chạy bằng pin có thể dễ dàng bật lại sau quá trình chen lấn, đuổi chạy để kịp giờ máy bay, do đó có thể thu hút sự chú ý của bộ phận an ninh (chưa kể đến việc tiêu hao pin trước khi bạn đến nơi và được sử dụng). Vì vậy, bạn nên đi theo phương án an toàn và và đóng gói pin của bạn riêng biệt với các vật dụng sử dụng pin.

Vũ khí

Bạn nghĩ rằng không nên đóng gói vũ khí mang theo người là điều hiển nhiên, nhưng dựa trên số lượng súng, dao và chất nổ mà TSA (Quản lý An ninh Hàng không Hoa Kỳ) tịch thu, có vẻ như tất cả chúng ta đều cần được nhắc nhở. Vào năm 2019, TSA đã tịch thu 4.432 khẩu súng tại các sân bay của Hoa Kỳ, cũng như dao, máy cắt hộp và lựu đạn. Đừng quên các vật dụng tự vệ như súng điện, dao nhỏ và chùy cũng được tính vào vũ khí. Những thứ này không được phép mang trong cabin, vì vậy hãy nhớ kiểm tra kỹ ví của bạn hoặc ba lô hiếm khi sử dụng để đảm bảo bạn không quên bất cứ thứ gì trong đó trước khi bay.

Chất lỏng trên 1 lít

Bạn có thể nghĩ rằng bây giờ ai cũng biết quy định về chất lỏng lên máy bay, nhưng những thùng rác đầy chai nước và dầu gội đầu quá khổ ở mỗi trạm kiểm soát lại kể một câu chuyện khác nhau. Bất cứ thứ gì ở dạng lỏng, bình xịt hoặc gel đều phải từ 100ml trở xuống. Đầu tư vào một số chai cỡ du lịch có thể tái sử dụng và cho đồ vệ sinh cá nhân yêu thích của bạn vào hộp đựng được hàng không phê duyệt trước khi đóng gói hành lý của bạn.

Các loại thịt, pho mát và sô cô la

Đóng gói một khối pho mát, một khối sô cô la, hoặc một tảng thịt xông khói là một điều không được khuyến khích xuất hiện trong túi xách tay của bạn. Nói cách khác, hãy để nó tránh xa khỏi hành lý của bạn. Một số máy chụp X-quang không thể phân biệt được đâu là bánh pho mát và chất nổ dẻo. (Chúng có mật độ tương tự nhau.) Vì vậy, nếu bạn mang theo một trong những vật dụng này, hãy chuẩn bị tinh thần phải bới tung hành lý lên để tìm đó.

Thiết bị thể thao

Khi nghi ngờ, hãy kiểm tra. Nếu bạn không chắc chắn về việc liệu bạn có thể mang theo thứ gì đó trong hành lý của mình hay không, tốt nhất bạn nên đặt nó vào hành lý ký gửi thay vì bị chậm trễ tại điểm an ninh. Ví dụ, hầu hết các thiết bị thể thao không được phép mang theo trong hành lý xách tay vì nó có thể được sử dụng như một vũ khí. Ví dụ về các mặt hàng bị cấm bao gồm gậy bóng chày, gậy chơi gôn, gậy hồ bơi, gậy trượt tuyết và gậy khúc côn cầu. Tuy nhiên, bạn có thể mang theo những vật dụng nhỏ hơn như bóng chày và bóng rổ.

Vũ khí trơ

Chỉ vì vũ khí của bạn không hoạt động không có nghĩa là bạn có thể mang chúng lên máy bay. Có vẻ như nhiều người trong chúng ta thích mang theo những món đồ thú vị như mìn Claymore bản sao, lựu đạn trơ, chất nổ mô phỏng và những vật dụng không hoạt động khác sau kỳ nghỉ. Thật không may, mọi bộ phận an ninh không có trách nhiệm phải nghe những lời giải thích của bạn về những món đồ này có phải là hàng thật hay không. Vậy nên, đừng vì một chút hứng thú mà phải bỏ lỡ chuyến bay của mình.

