150 du khách trên 25 xe ô tô tự lái từ ngày 12/3 sẽ cùng nhau trải nghiệm những cung đường Tây Bắc tuyệt đẹp trong mùa hoa ban nở, được ngược dòng đắm mình trong chiều sâu của lịch sử - điểm khác biệt mà tour mới mang lại.

Khách cầm vô lăng, tự do trải nghiệm

Trao đổi với PV. VietNamNet, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc công ty du lịch Vietrantour, cho hay, do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp nên hiện nay, khách du lịch e ngại đi đoàn đông. Họ có xu hướng chia thành nhóm nhỏ, đi theo gia đình với số lượng khoảng dưới 30 người, chủ yếu tầm 15-20 người.

Khách cũng thích đi gần hơn là đi xa do chủ động được về thời gian, công việc. Do vậy, bà Huyền nói rằng gần đây các tour từ Hà Nội đi Hà Giang 3-4 ngày; tour Lâm Bình - Tuyên Quang 2 ngày; tour Ngọc Chiến - Tà Xùa (Sơn La) 3 ngày, đi bằng đường bộ, được rất nhiều khách lựa chọn.

Theo bà Huyền, là tour caravan nên du khách có thể tự lái xe, tuy pha chút mạo hiểm nhưng vô cùng lý thú. Nếu khách có nhu cầu, các đơn vị lữ hành sẽ hỗ trợ khách đặt phòng, khách sạn hay các dịch vụ khác như xe dẫn đường. Như vậy, khách có thể linh hoạt, tự do trải nghiệm khám phá, không bị bó buộc theo chương trình tour của phía lữ hành.

Đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam

"Nhờ thuê xe đi trước dẫn đoàn, có hướng dẫn viên hướng dẫn qua bộ đàm, khách được tự do trải nghiệm trên các cung đường mà không lo bị lạc, không lớ ngớ trong khâu hậu cần liên quan đến ăn, ngủ, điểm tham quan, check-in. Chưa kể, việc đi chơi mà đúng 'cạ' hoặc đi cùng gia đình bao giờ cũng khiến du khách thích thú hơn", bà Huyền nói.

Nắm bắt được nhu cầu của khách và nhằm mục đích mang lại những trải nghiệm khác biệt, đảm bảo an toàn cho khách trong thời điểm dịch bệnh và chung tay phát triển du lịch địa phương, du lịch bền vững,... là lý do chương trình du lịch mới "Vgreen Caravan Tây Bắc - mùa ban nở" ra đời. Sản phẩm do Hội Lữ hành Hà Nội (Vista Hà Nội), CLB Du lịch bền vững Vgreen phối hợp tổ chức.

Sau lễ ký kết hợp tác với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 6h sáng 12/3, 150 du khách sẽ xuất phát đi Tây Bắc với hành trình Bảo tàng Lịch sử - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tam Đường - Lai Châu - Điện Biên - Quỳnh Nhai - Sơn La - Hòa Bình.

Với hành trình 5 ngày 4 đêm, tổng đoàn có 25 xe, trong đó 2 xe 16 chỗ, 3 xe dẫn đường của Ban tổ chức, còn lại là xe cá nhân. Giá tour rất hợp lý, dao động từ 4,59-6,99 triệu đồng/người, tùy theo việc khách tự lái xe riêng hay đi xe do Ban tổ chức sắp xếp.

Du khách tham gia trải nghiệm tour caravan Tây Bắc trước giờ xuất phát (ảnh Thúy Hà)

Thấm đẫm câu chuyện lịch sử

Ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, Chủ tịch CLB Du lịch bền vững Vgreen, nhấn mạnh, tour trải nghiệm chương trình "Vgreen Caravan Tây Bắc - mùa ban nở" không đơn thuần chỉ là tour du lịch thông thường, mà đó còn là một câu chuyện về lịch sử.

Khách không chỉ tự lái xe - đảm bảo an toàn trong mùa dịch, mà còn được trải nghiệm chinh phục đường đèo Tây Bắc đẹp hùng vĩ, với chương trình tour khác biệt, đậm tính khám phá thiên nhiên, có chiều sâu lịch sử văn hóa.

Chẳng hạn, khách sẽ được chinh phục những cung đường đèo quanh co uốn lượn đẹp nhất miền Bắc: Đèo Khau Phạ, đèo Pha Đin và một đoạn đèo Ô Quy Hồ; chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vỹ của Tây Bắc hay săn mây ở Nậm Nghiệp và Pu Ta Leng; trải nghiệm cảm giác bay lượn trên không tại Tam Đường; du thuyền trên lòng hồ sông Đà (Quỳnh Nhai)...

Ngoài ra, theo Ban tổ chức, du khách sẽ được trải nghiệm một câu chuyện lịch sử tưởng khô cứng nhưng vô cùng sống động, xuyên suốt hành trình về cuộc sống của con người, từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đến Bảo tàng Điện Biên và Bảo tàng Văn hóa Mường Hòa Bình.

Từ tháng 3-4 hàng năm, Tây Bắc trắng trời hoa ban nở, là mùa của lễ hội của đồng bào dân tộc nơi đây

Các cô gái dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu chuẩn bị múa xòe mùa ngày Tết cơm mới. Ảnh Trần Thế Dũng

Du khách tham gia hành trình không chỉ được nhìn, ngắm, mà còn thực sự hoà mình vào cuộc sống hàng ngày của người dân vùng cao như làm nương rẫy, giã gạo, dệt vải, thưởng thức các món ăn dân tộc,... và không khí của âm nhạc, của lễ hội, các trò chơi dân gian.

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt là du khách sẽ ngược dòng lịch sử tham gia hoạt động trải nghiệm cuộc sống của người tiền sử tại hang Xóm Trại (Hòa Bình) - một trong những di tích quan trọng, tiêu biểu của văn hóa Hòa Bình; hay trải nghiệm hoạt động vận chuyển lương thực vào trận địa (trong chiến dịch Điện Biên Phủ) tại đèo Pha Đin (Điện Biên).

Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết, vì là sản phẩm du lịch bền vững dựa trên nền tảng giá trị lịch sử, văn hóa nên đòi hỏi hướng dẫn viên phải như những chuyên gia, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Tây Bắc.

Do đó, để triển khai chương trình này, Vista Hà Nội và Vgreen đã tổ chức tập huấn cho hơn 50 học viên từ các doanh nghiệp du lịch về phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch Tây Bắc.

Sau chuyến khởi hành đầu tiên này, có 4 chương trình tour tương tự kéo dài đến giữa tháng 6. Rút kinh nghiệm từ tour caravan Tây Bắc, tới đây, một chương trình tương tự sẽ được xây dựng và triển khai ở khu vực Đông Bắc, với hành trình dự kiến: Bảo tàng Lch sử - Bắc Giang - Lạng Sơn - Cao Bằng, bà Huyền chia sẻ.

Ngọc Hà