Sản phẩm đùi ếch đông lạnh, bưởi bị phát hiện vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đều bị thu hồi trên thị trường hoặc tiêu huỷ.

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS) vừa có văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật về việc cảnh báo của EU đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 9/2021.

Trong tháng 9/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được hai cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cảnh báo số 2021.4784 ngày 02/9/2021 với sản phẩm đùi ếch đông lạnh do chứa chất cấm nitrofurans (furazolidone) mức dư lượng 17 µg/kg-ppb. Lô hàng số G2100406 đóng gói bởi Maison GrandJean tương ứng với lô hàng số MP00755 của nhà cung cấp (SABAROT). Nhà sản xuất là Công ty TNHH Thương mại và chế biến thực phẩm Ngọc Hà, địa chỉ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Do mức độ rủi do được đánh giá là nghiệm trọng, nên tại Pháp đã thu hồi sản phẩm trên thị trường, tại Thụy Sỹ sử dụng biện pháp tiêu huỷ sản phẩm.

Sản phẩm đùi ếch đông lạnh bị EU cảnh báo về an toàn thực phẩm (ảnh minh hoạ)

Cảnh báo số 2021.4761 ngày 6/9/2021 với sản phẩm là bưởi, Na Uy thu hồi sản phẩm trên thị trường; lô hàng số 32/1; khối lượng 7,1 kg.

Nhà sản xuất là “Nguyen Truc Thuy”, địa chỉ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Mối nguy do chứa chất cấm propargite 0,23 ppm và fenobucarb 0,032 ppm, mức dư lượng cho phép theo Chỉ thị số 91/414/EEC cho hai chất trên ở mức 0,01 ppm; mức độ rủi ro là không xác định.

Theo thông báo của Văn phòng SPS Việt Nam, Nitrofurans là một nhóm thuốc thường được sử dụng làm thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng vi sinh vật, thành phần cấu trúc xác định là một vòng furan với nhóm nitro. Theo quy định của EU số 37/2010 ngày 22/12/2009, hoạt chất Nitrofurans (bao gồm furazolidone) là chất cấm không được phép sử dụng, có mức dư lượng tối đa (MRLs) bằng không.

Propargite là thuốc trừ sâu thường được sử dụng để trừ nhện, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020 của Bộ NN-PTNT đã cấp phép trên 10 thương phẩm. Theo quy định của EU số 2018/832 ngày 0/6/2018 ở mức dư lượng (MRLs) từ 0,01-4 ppm tùy theo từng loại sản phẩm, riêng đối với cam quy định ở mức cao nhất 4 ppm.

Fenobucarb là thuốc trừ sâu thường được sử dụng để diệt rầy nâu, sâu quốn lá, đục thân,... theo Thông tư số 10 của Bộ NN-PTNT đã cấp phép trên 60 thương phẩm. Theo quy định tại chỉ thị số 91/414/EEC, mức dư lượng tối đa trên sản phẩm này là 0,01 ppm.

Trên cơ sở đó, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ nghiêm túc các quy định của thị trường nhập khẩu, đảm bảo không bị cảnh báo vi phạm, tránh ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Đối với các sản phẩm thuỷ sản cần kiểm soát, quản lý và sử dụng đúng quy định về chất lượng thức ăn chăn nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản và kiểm soát chặt chẽ các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình sơ chế, chế biến;

Đối với các sản phẩm trái cây cần kiểm soát, quản lý và sử dụng đúng quy định về hoá chất bảo vệ thực vật, kiểm soát chặt chẽ các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình sơ chế, đóng gói.

T.A