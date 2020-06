Trong tháng 5/2020, EVN đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV.

Cấp điện đầy đủ, hỗ trợ giảm tiền điện

Theo báo cáo ngày 9/6/2020 của Tập điện Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2020 đạt 21,58 tỷ kWh (trung bình 696,1 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 790,6 triệu kWh (ngày 22/5) và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 37.809 MW (ngày 21/5). Lũy kế 5 tháng năm 2020 đạt 97,41 tỷ kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 53,13 tỷ kWh, chiếm 54,55% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 27,98 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 28,73%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2020 đạt 17,045 tỷ kWh, giảm 4,19% so với cùng kỳ tháng 5/2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 83,41 tỷ kWh, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo của EVN, tình hình thủy văn trong tháng 5/2020 có mưa lớn tại một số khu vực nhưng lượng nước về các hồ chứa vẫn ở mức thấp, chỉ bằng 30 - 60% trung bình nhiều năm, do mưa xảy ra chủ yếu ở vùng hạ lưu các hồ chứa. Tổng sản lượng thủy điện theo nước về các hồ thủy điện trên toàn hệ thống trong tháng 5 là 2,23 tỷ kWh, thấp hơn 0,84 tỷ kWh so với kế hoạch năm. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 9,48 tỷ kWh, thấp hơn 3,26 tỷ kWh so với kế hoạch năm.

Về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, EVN cho biết, tính đến hết 31/5/2020 đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho 26,6 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm là 3.533,3 tỷ đồng.

Nỗ lực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng

Theo EVN, tháng 6/2020, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 739 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.740 MW.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6 năm 2020, tình hình khô hạn tiếp tục xảy ra ở tất cả các khu vực trong cả nước. Trong đó: Khu vực phía Bắc chuẩn bị vào mùa lũ (từ 15/6) nhưng lượng nước về vẫn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25-70%, riêng lưu vực sông Đà thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 41%; Khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bbộ tình hình khô hạn tiếp tục xảy ra gay gắt, lượng nước về thiếu hụt từ 40-70%; Khu vực miền Nam thiếu hụt khoảng 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Do đó, mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6/2020 là: Khai thác các nhà máy thủy điện đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương và mức nước giới hạn các hồ thủy điện; khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và khí theo khả năng cấp nhiên liệu. Nâng cao độ khả dụng các nhà máy điện.

Các Tổng Công ty Phát điện và các Công ty Nhiệt điện tiếp tục bám sát yêu cầu các đơn vị cấp than của TKV và TCT Đông Bắc đảm bảo cấp than đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam.

Ngoài ra, trong tháng 6/2020, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô, đồng thời chỉ đạo các Tổng Công ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, xử lý kịp thời sự cố, tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.

Tuy nhiên, để giảm bớt những khó khăn trong cung ứng điện, giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện (đặc biệt trong thời gian nắng nóng khi nhiệt độ ≥ 36 độ C các công ty Điện lực không thực hiện cắt điện để sửa chữa), Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng sử dụng điện, chính quyền và nhân dân các địa phương và khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với nhiều biện pháp như: tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở 26 độ C trở lên và sử dụng kết hợp với quạt, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn, lưu ý không để tình trạng đèn đường, đèn chiếu sáng công cộng bật khi trời sáng…

(Nguồn EVN)