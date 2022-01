Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định: EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Truyền tải điện đảm bảo an toàn, đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng tiến độ

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức ngày 7/1/2022, ông Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt hoạt động của EVNNPT, tuy nhiên EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với sản lượng điện truyền tải đạt 200,86 tỷ kWh. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố năm 2021 đều thấp hơn so với kế hoạch, số sự cố lưới truyền tải năm 2021 giảm 36,5% so với năm 2020.

EVNNPT khởi công 42 dự án, đóng điện 43 dự án theo kế hoạch. Trong số các dự án khởi công năm 2021, có các dự án quan trọng như TBA 500kV Vân Phong, ĐD 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân... Trong số các dự án đóng điện năm 2021 có các dự án có vai trò hết sức quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, NLTT, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.

EVNNPT hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tập đoàn giao, thực hiện tiết kiệm 10% chi phí so với định mức, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Về ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN4.0 và thực hiện chủ đề năm 2021 về chuyển đổi số, EVNNPT đã triển khai thành công trạm biến áp số đầu tiên tại Việt Nam (TBA 220kV Thuỷ Nguyên) và đóng điện dự án trạm biến áp đầu tiên áp dụng mô hình thông tin công trình BIM (TBA 220kV Krông Ana), hoàn thành cập nhật dữ liệu thiết bị trên phần mềm PMIS và triển khai quy trình sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cho máy biến áp và máy cắt, chủ động thực hiện được các hệ thống điều khiển tích hợp trạm của các nhà sản xuất nổi tiếng như SIEMENS, ABB …

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD-ĐTXD

Bước sang năm 2022, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVNNPT yêu cầu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy hệ thống truyền tải điện, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao trên cung đoạn Trung - Bắc để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo cho khu vực miền Bắc.

Hoàn thiện, đẩy mạnh việc áp dụng bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM) cả về quy mô, chủng loại thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ chủ đề năm 2022 của Tập đoàn“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Với mục tiêu an toàn cho con người, thiết bị, linh hoạt trong xây dựng, triển khai kế hoạch, quản lý vận hành và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý vận hành trong lĩnh vực truyền tải điện; như Trung tâm điều khiển, TBA không người trực, TBA số, giám sát đường dây bằng thiết bị bay không người lái, ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh, giám sát nhiệt động đường dây, làm chủ công nghệ hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp, bản đồ GIS... Phấn đấu hoàn thành mục tiêu điều khiển từ xa và không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 220kV trong giai đoạn 2025-2030 và giữ vững vị trí trong Top 3 Công ty tuyền tải điện trong khu vực ASEAN giai đoạn 2022 - 2025.

Từng bước số hóa toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, từ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu thử nghiệm đưa vào sử dụng đến quyết toán dự án hoàn thành.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động trong giai đoạn phát triển mới của hệ thống điện với năng lượng xanh, công nghệ số và lưới điện thông minh. Với xu hướng các nguồn NLTT xâm nhập mạnh, đấu nối trực tiếp vào hệ thống điện phân phối, tốc độ tăng sản lượng điện truyền tải theo năm dự báo sẽ không cao như giai đoạn 2016 - 2020. Trong khi đó, thực tế lượng CBCNV năm 2021 của Tổng công ty không giảm so với năm 2020 (tăng thêm 9 người). Do đó, việc tính toán năng suất lao động theo sản lượng bộc lộ những nhược điểm nhất định và cần có nghiên cứu, thay đổi trong phương pháp xác định.

Chủ tịch HĐTV EVN - Dương Quang Thành đề nghị EVNNPT chủ động áp dụng các tiến bộ KHCN trong đào tạo, xây dựng môi trường thúc đẩy văn hóa học tập, khuyến khích người lao động tự học tập và phát triển năng lực cá nhân. Mặt khác, ứng dụng KHCN, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động SXKD phải đi đôi với việc mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép, chủ động tìm kiếm các công việc mới phù hợp với thế mạnh của đơn vị, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV, người lao động.

H.Nam