Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, từ ngày 28/2/2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - EVS ra mắt hệ thống giao dịch chứng khoán mới cùng với hai nền tảng giao dịch trực tuyến là EVS Web Trading và EVS Mobile Trading.

Hệ thống giao dịch là trung tâm của mọi nền tảng chứng khoán trực tuyến, đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng của mọi công ty chứng khoán. EVS đã không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ, mang đến cho khách hàng những dịch vụ trực tuyến hiện đại và chuyên nghiệp. Thời gian vừa qua, EVS tập trung nghiên cứu, đầu tư dự án công nghệ trọng điểm và thành công ra mắt hệ thống giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới từ ngày 28/2/2022.

Theo đại diện EVS, với các sản phẩm được thiết kế chuyên biệt, khách hàng sẽ có những trải nghiệm mới khi sử dụng hai nền tảng: EVS Web Trading và EVS Mobile Trading.

EVS sử dụng phần mềm Flex do Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) cung cấp để phát triển hệ thống giao dịch mới. Đại diện công ty cho biết lý do đưa ra lựa chọn này là bởi Flex được thiết kế dựa trên kiến trúc nền tảng tài chính (financial framework) với các tham số linh hoạt. Điều này đặc biệt phù hợp với định hướng chiến lược của công ty lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính minh bạch.

Flex hiện đã được triển khai thành công tại trên 20 công ty chứng khoán và được đánh giá là một trong những phần mềm chứng khoán tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Hệ thống giao dịch mới tích hợp nhiều tính năng nổi bật như: chuyên biệt hóa tiểu khoản dành cho giao dịch Cash và Margin; tích hợp bảng giá chứng khoán và biểu đồ phân tích kỹ thuật dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp; cá nhân hóa danh mục chứng khoán theo dõi để phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng. Đặc biệt, Flex rất phù hợp với khách hàng làm việc tại văn phòng không có nhiều thời gian để theo dõi sát sao diễn biến thị trường chứng khoán.

Đây là lần đầu tiên EVS ra mắt EVS Mobile Trading - Ứng dụng chuyên biệt về đầu tư chứng khoán trên smartphone nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thêm một kênh giao dịch tiện lợi, dễ dàng tham gia đầu tư mọi nơi, mọi lúc. Ra mắt sau nhiều công ty chứng khoán khác, lợi thế của EVS là sự nghiên cứu tìm hiểu kỹ về nhu cầu của khách hàng, rút kinh nghiệm từ những ứng dụng đã có trên thị trường để lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp nhất. Mặt khác, ứng dụng trực tuyến cũng mở ra hệ sinh thái sản phẩm - tiện ích chứng khoán, tạo cơ hội để EVS tiếp cận tới số đông tập khách hàng trên thị trường.

Với bộ nhận diện thương hiệu mới ra mắt đầu năm 2022, EVS đã đồng bộ trên thiết kế giao diện của EVS Mobile Trading. Ứng dụng với phong cách tối giản, trẻ trung và hiện đại, đón đầu xu hướng của năm với lựa chọn tông màu tím chủ đạo. EVS cũng triển khai những hoạt động nghiên cứu, khảo sát nhu cầu khách hàng xuyên suốt quá trình phát triển ứng dụng nhằm hướng đến một thiết kế thông minh, thuận tiện và định hướng nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 18/2/2022, Hội đồng quản trị EVS đã có những quyết định chiến lược đối với sự phát triển của công ty. Một trong số đó là tăng quy mô vốn điều lệ công ty lên gấp đôi đạt gần 2.112 tỷ đồng, EVS đã thể hiện rõ tham vọng trong việc mở rộng quy mô kinh doanh và tiếp cận với tất cả tập khách hàng. Với sự ra mắt của EVS Mobile Trading, EVS tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, đón đầu xu hướng mới để phát triển các sản phẩm dịch vụ tiện ích gia tăng giá trị cho khách hàng, hướng tới mục tiêu trở thành một trong Top10 công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam.

Doãn Phong