Flamingo Cát Bà, ngôi nhà thứ hai với khung cảnh biển - trời - cây xanh bao quanh, song hành cùng hệ thống tổ hợp tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng suốt bốn mùa trong năm.

Không chỉ là tài sản thể hiện đẳng cấp và gu hưởng thụ cá nhân, ngôi nhà thứ hai (second homes) còn mang lại giá trị kép, vừa nghỉ dưỡng, vừa có khả năng cho thuê sinh lời trong thời gian không sử dụng. Theo báo cáo của Savills tại 8 thị trường lớn Âu - Mỹ, lợi suất cho thuê lại second homes có thể lên đến 6,4%/năm.

Với sức hấp dẫn đặc biệt, second homes đang ngày càng mở rộng, cả về thị trường lẫn loại hình sản phẩm. Tại miền Bắc, Cát Bà được biết đến là điểm đến mới thu hút giới nhà giàu về sở hữu ngôi nhà thứ hai, nhờ lợi thế về thiên nhiên, vị trí địa lý và dòng sản phẩm độc đáo “biệt thự xanh” đến từ quần thể nghỉ dưỡng 5 sao mặt tiền biển Flamingo Cát Bà.

Cát Bà - “thiên đường” second homes miền Bắc

Được ví như viên ngọc quý của vịnh Bắc bộ, Cát Bà vẫn giữ được vẻ hoang sơ và hệ sinh thái hài hòa hiếm có. Nhờ địa thế rừng trên biển độc đáo, “đảo ngọc” mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thi vị, sảng khoái suốt bốn mùa trong năm với những vạt nắng dịu nhẹ được điều hòa bởi rừng nguyên sinh và những làn gió biển mát rượi miên man khắp vùng vịnh. Năm 2018, bãi biển Cát Cò 2 thuộc quần đảo Cát Bà được vinh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á (theo bình chọn của chuyên trang Thrillist), đưa tên tuổi “đảo ngọc” đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Thiên nhiên đẹp thuần khiết cùng hạ tầng hoàn thiện, Cát Bà là điểm đến lý tưởng cho ngôi nhà thứ hai

Sở hữu nhiều lợi thế về tiềm năng thiên nhiên, những năm gần đây Cát Bà cũng được ưu ái đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Theo Đề án "Phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030" của UBND thành phố Hải Phòng, định hướng xây dựng Cát Bà theo mô hình đảo sinh thái, thông minh, không có khí thải của phương tiện cơ giới, trở thành khu du lịch quốc gia.

Giới chuyên gia nhận định, tiềm năng phát triển ngành du lịch nghỉ dưỡng ở Cát Bà rất lớn, trong khi quỹ đất trên đảo là giới hạn. Ngoài ra, do thị trường không phát triển ồ ạt, các sản phẩm nghỉ dưỡng có thể sở hữu như second homes là hữu hạn, mang lại những trải nghiệm riêng biệt cho chủ nhân, khác với những thị trường du lịch sầm uất. Flamingo Cát Bà là dự án hiếm hoi tại đây có sản phẩm second homes 5 sao đã đi vào vận hành.

Flamingo Cát Bà, biệt thự xanh bên vịnh ngọc

Được thiết kế vừa vặn cho cả hai mục tiêu cho thuê sinh lời và hưởng thụ, những căn biệt thự Flamingo Cát Bà là lựa chọn xứng đáng được cân nhắc cho một ngôi nhà thứ hai bên vịnh biển. Dự án được thiết kế tựa như ba cánh rừng lớn ngập tràn sắc xanh, đem đến một không gian nghỉ dưỡng hòa quyện với thiên nhiên và tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh Lan Hạ xinh đẹp.

Flamingo Cát Bà với kiến trúc xanh đặc trưng như hòa vào thiên nhiên “đảo ngọc”

Các căn biệt thự trên cao được bao quanh bởi thiên nhiên trong lành với những hàng cây xanh mướt, đại ngàn hoa khoe sắc cùng làn gió biển tươi mát, mang đến sự thư thái đúng nghĩa từ thể chất đến tinh thần. Bên cạnh đó, chủ sở hữu biệt thự vẫn được hưởng sự tiện nghi tối đa từ hệ thống tổ hợp tiện ích hiện đại như gym, spa, tắm khoáng nóng Onsen, bể bơi bốn mùa, khu vui chơi thể thao ngoài trời, trung tâm giải trí trong nhà, trung tâm hội nghị, ẩm thực, Sky Bar…

Ngôi nhà bình yên cho cả gia đình có những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng

Về khía cạnh đầu tư, với tiềm năng thu hút khách du lịch của “đảo ngọc”, khả năng cho thuê lại biệt thự trên cao Flamingo Cát Bà là rất lớn. Đặc biệt, tháng 5/2021, dự án đã nhận được giải "Travelers’ Choice" từ Tripadvisor, chuyên trang về du lịch hàng đầu thế giới hiện nay.

Sau khi các quốc gia mở cửa trở lại, hứa hẹn một lượng du khách quốc tế đến với Việt Nam và lựa chọn lưu trú tại Cát Bà. Một làn sóng khách thuê mới sẽ sớm cập bến bên vịnh Lan Hạ cùng siêu dự án của Flamingo trong năm tới. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đánh giá việc sở hữu Second Homes Flamingo Cát Bà thời điểm này sẽ là lựa chọn đi trước đón đầu do dự án đã đi vào hoạt động, chủ sở hữu cũng có thể lựa chọn linh hoạt giữa hình thức kinh doanh cho thuê kết hợp với chủ đầu tư, hoặc tự vận hành cho thuê. Chính sách này giúp cho khách hàng linh hoạt trong hình thức sử dụng, đồng thời phân tán được rủi ro đầu tư, đa dạng hóa hình thức kinh doanh cũng như thời gian nghỉ dưỡng.

