Giá vàng hôm nay 6/10 trên thị trường thế giới chùng lại và chưa thể bứt phá xa trên ngưỡng 1.900 USD/ounce do chứng khoán thế giới tăng trở lại khi nước Mỹ đồng thuận giải quyết vấn đề cấp bách và sức khỏe ông Donald Trump cải thiện.

Đêm 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.906 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.912 USD/ounce.

Giá vàng thế giới

Đêm 5/10 cao hơn khoảng 25,3% (385 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 5/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chùng lại và chưa thể bứt phá xa trên ngưỡng 1.900 USD/ounce do chứng khoán thế giới tăng trở lại khi nước Mỹ đồng thuận giải quyết vấn đề cấp bách và sức khỏe ông Donald Trump cải thiện.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị chặn lại do đa số các thị trường chứng khoán thế giới tăng trở lại trước thông tin sức khỏe Tổng thống Mỹ Donald Trump cải thiện. Theo đó, ông Trump có thể xuất viện sớm hơn so với dự báo.

Trước đó, giới đầu tư lo ngại việc ông Trump dương tính với Covid-19 có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và gây ra tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính thế giới.

Bên cạnh đó, vàng cũng chững lại sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có một loạt cuộc trao đổi nhằm đi đến nhất trí về các kế hoạch chi tiêu, khi đề xuất của đảng Dân chủ về gói kích thích có trị giá 2.200 tỷ USD vượt so với số tiền mà đảng Cộng hòa muốn chi là khoảng 600 tỷ USD.

Giá vàng hôm nay 06/10/2020: tăng nhẹ.

Ông Mitch McConnell tại Thượng viện cũng bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới trong bối cảnh giới chuyên gia đánh giá đây là một việc làm cấp bách khi mà thị trường lao động Mỹ đang diễn biến xấu đi.

Hiện các thị trường đang theo sát diễn biến bệnh của ông Trump. Tình trạng bệnh sẽ quyết định đến cuộc tranh luận thứ 2 giữa 2 ứng cử viên tổng thống cũng như khả năng vận động tranh cử của ông Trump.

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy, đa số các chuyên gia dự báo vàng sẽ tăng giá trong tuần mới. Theo đó, vàng sẽ được hỗ trợ ít nhất trong ngắn hạn do sự hỗn loạn trước thềm cuộc bầu cử của Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới khi đương kim tổng thống Donald Trump nằm viện vì dương tính với Covid.

Giới đầu tư hiện chờ thông tin chính sách về gói kích thích mới và biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như một số dữ liệu như chỉ số PMI phi sản xuất ISM và tỷ lệ thất nghiệp được cập nhật.

Vàng cũng biến động theo diễn biến dịch Covid-19. Đại dịch vẫn còn phức tạp với số người nhiễm vượt 35,4 triệu người, trong đó có hơn 1,04 triệu người tử vong. Mỹ ghi nhận hơn 7,6 triệu người nhiễm, hơn 211 nghìn người tử vong.

Vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên nhờ chính sách nới lỏng của Fed và nỗ lực thông qua dự luật cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD của Hạ viện Mỹ. Đồng USD được dự báo sẽ mất giá hơn nữa và giá vàng sẽ còn mạnh lên.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 5/10 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng giá vàng 9999 thêm khoảng 100 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 5/10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,37 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,30 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,38 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh