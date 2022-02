Giá vàng hôm nay 10/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá vàng trong nước giảm.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 10/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 300 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h30' ngày 10/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,65 triệu đồng/lượng 62,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,65 triệu đồng/lượng 62,65 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,10 triệu đồng/lượng 62,70 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,10 triệu đồng/lượng 62,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 10/2

Kết thúc phiên giao dịch 9/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 61,35 triệu đồng/lượng - 62,17 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,40 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 61,35 triệu đồng/lượng - 62,18 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,40 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.834,1 USD/ounce, tăng 7,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.834,8 USD/ounce, tăng 7,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 9/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.826 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.827 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 98/2 thấp hơn khoảng 3,6% (69 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/2.

Vàng thế giưới tăng khi sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này tại Ân Độ tăng mạnh. Ngân hàng Trung ương Ân Độ mua vào 77,5 tấn vagnf trong năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan mua 90 tấn trong năm ngoái.

Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng thế giới tăng vọt, trong nước giảm tiếp

Trong nước, giá vàng giảm sâu thứ 2 liên tiếp trái chiều thị trường vàng thế giới khiến người mua lỗ 2 triệu đồng/lượng.

Ở vào thời điểm sát ngày Thần Tài, nhiều người giữ vàng miếng SJC đã đẩy mạnh bán ra sau khi giá vàng giảm quá nhanh và khả năng còn tiếp tục đi xuống. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới vẫn còn rất cao, lên tới 11-12 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Theo Wells Fargo, vàng từ một trong những tài sản ít thành công nhất vào năm ngoái có thể trở thành một trong những tài sản tốt nhất năm 2022 khi một số trở ngại chính được xóa bỏ.

Vàng hiện được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới, trong đó có Ukraine.

Dù vậy, vàng chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, lên sát mốc 2%. Bên cạnh đó, một đồng Bitcoin hồi phục khá mạnh cũng ảnh hưởng tiêu cực lên vàng.

Wells Fargo cho rằng, những thay đổi kinh tế vĩ mô này có khả năng khuyến khích mua vàng nhiều hơn trong suốt cả năm. Giá vàng có thể sẽ tăng lên mức 2.000 đến 2.100 USD/ounce vào cuối năm.

Nếu vàng phá vỡ mức 1.900 USD - mức quan trọng về mặt kỹ thuật và tâm lý - thì 2022 sẽ là một năm rất tốt đối với vàng. Dự đoán của Wells Fargo là đến cuối năm, giá vàng lên mức 2000-2.100 USD/ounce.

V. Minh

