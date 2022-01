Giá vàng hôm nay 11/1 trên thị trường quốc tế giảm xuống dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce khi mà lợi tức trái phiếu tăng mạnh. Giá vàng trong nước vẫn cao vút, hơn giá thế giới hơn chục triệu đồng.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 11/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 120 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần. Lúc 8h35' ngày 11/1, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,95 triệu đồng/lượng 61,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,02 triệu đồng/lượng 61,69 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,02 triệu đồng/lượng 61,67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 11/1

Kết thúc phiên giao dịch 10/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,52 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,53 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.804,6 USD/ounce, tăng 7,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.805,6 USD/ounce, tăng 8,6 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Đêm 10/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.796 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.797 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/1 thấp hơn khoảng 5,2% (99 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/1.

Giá vàng hôm nay 11/1: Vàng đồng loạt giảm, giá trong nước cao vút

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm xuống dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce khi mà lợi tức trái phiếu tăng mạnh. Giá vàng trong nước vẫn cao vút, hơn giá thế giới hơn chục triệu đồng.

Thị trường vàng thế giới đầu năm mới kém sôi động và vẫn chịu áp lực giảm cho dù đã giảm 3,6% trong năm 2021 cho dù lạm phát gia tăng và đồng USD cũng ở mức thấp.

Vàng giảm giá chủ yếu do lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Giá vàng thế giới trong những ngày đầu năm mới 2022 liên tục biến động nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce, bất chấp nhiều dự báo cho rằng giá vàng đang chuẩn bị cho đợt tăng mới.

Theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng trong năm 2022 do Kitco thực hiện tại Main Street (Mỹ) qua hình thức trực tuyến, có tới 32,7% chọn vàng là kim loại có hoạt động tốt nhất trong năm nay, tiếp đó là bạc, đồng…

Dự báo giá vàng

Mặc dù giảm, vàng được dự báo sẽ hồi phục trong năm 2022 ngay cả khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tăng lãi suất trong năm nay hay không.

Vàng được dự báo tăng trong năm nay khi mà sự sôi động trên các thị trường chứng khoán có thể sẽ giảm bớt sau khi dồn dập kỷ lục trong năm 2021. Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng cũng có thể kéo giá vàng đi lên.

Đồng USD được dự báo không có nhiều biến động trong năm 2022 và đến cuối năm 2022. Trong khi đó, vàng có thể đạt mức 2.000 đến 2.100 USD/ ounce. Thậm chí, chuyên gia từ In the Money Stocks cho rằng, vàng thậm chí có thể đạt mức giao dịch 3.000 USD/ ounce vào cuối năm phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và số lượng trái phiếu mua vào của Fed.

V. Minh