Giá vàng trong nước và quốc tế vào ngày hôm nay (11/12) bất ngờ đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 11/12, giá vàng 9999 hôm nay tăng 200 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 11/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,60 triệu đồng/lượng 61,30 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,60 triệu đồng/lượng 61,30 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,65 triệu đồng/lượng 61,47 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,65 triệu đồng/lượng 61,45 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h55' ngày 11/12

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,15 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,2 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,27 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h55' sáng 11/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.782,9 USD/ounce, tăng 7,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.784,8 USD/ounce, tăng 6,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 7,8 USD xuống 1.775,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York tăng gần 3 USD lên 1.778,4 USD/ounce.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang hướng tới việc rút lại các khoản kích thích nhanh hơn và mở đường cho Fed linh hoạt hơn vào năm 2022.

Vàng đang hướng tới tuần giảm giá thứ tư do các nhà đầu tư thận trọng trước khi Mỹ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng và Fed tổ chức cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Fitch đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Mỹ, Đức và Nhật, điều này phản ánh cho những vấn đề liên quan đến gián đoạn chuỗi cung ứng với sản xuất công nghiệp. GDP toàn cầu được dự báo tăng trưởng ước tính 5,7%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất tính từ năm 1973, và còn rất lâu mới có thể nói đến rủi ro lạm phát suy thoái.

Theo các chuyên gia, việc Fed thu hẹp chương trình kích thích kinh tế và tăng lãi suất sẽ có lợi cho lợi suất trái phiếu chính phủ trong khi làm tăng chi phí nắm giữ vàng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ dao động trong phạm vi 1.770 - 1.810 USD/ounce do các nhà đầu tư lo lắng về chính sách của Fed, những bất ổn xung quanh sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể làm hoãn chu kỳ tăng lãi suất.

Nhà phân tích Kyle Rodda của IG Markets cho biết: “Vàng sẽ từ từ giảm giá do triển vọng chính sách siết chặt hơn và nếu CPI tăng nóng hơn dự kiến, điều đó sẽ dẫn đến việc Fed quyết liệt hơn trong nỗ lực giảm tỷ lệ lạm phát”.

Các nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến báo cáo về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 10/12, trước khi diễn ra cuộc họp chính sách quan trọng của Fed vào ngày 14-15/12.

