Giá vàng hôm nay 11/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh, giá vàng trong nước giảm thêm sau khi tăng dữ dội trước đó.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 11/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 450 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, xuống mức 62 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 8h30' ngày 11/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,05 triệu đồng/lượng 61,77 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,05 triệu đồng/lượng 61,75 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,35 triệu đồng/lượng 62,30 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 62,40 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 11/2

Kết thúc phiên giao dịch 10/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 61,20 triệu đồng/lượng - 62,22 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 61,20 triệu đồng/lượng - 62,23 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,30 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,40 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.825,5 USD/ounce, giảm 6,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.825,9 USD/ounce, giảm 7,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.832 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.833 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/2 thấp hơn khoảng 3,3% (63 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/2.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng thế giới tiếp tục tăng giá

Vàng tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị và là tài sản phòng ngừa lạm phát.

Các nhà đầu tư gom mua vàng khi căng thẳng giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine vẫn tiếp diễn.

Bất chấp răn đe từ NATO, Nga - Belarus bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 10 ngày sát vách Ukraine với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và các hệ thống vũ hiện đại gồm tên lửa đất đối không S-400, hệ thống phòng không Pantsir và máy bay chiến đấu Su-35.

Mỹ và châu Âu tiếp tục thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Dù vậy, nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Moscow và Kiev trong tuần này đã không mang lại đột phá.

Nga đang yêu cầu viết lại toàn bộ trật tự an ninh châu Âu thời hậu Chiến tranh Lạnh, gồm lệnh cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO và triệt thoái lực lượng của khối khỏi Đông Âu. Trong khi đó, Washington và các đồng minh đã từ chối việc chấm dứt chính sách “mở cửa” của NATO.

Trên Forbes, các nhà phân tích cho rằng, nước Đức không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng nước này thể sẽ được giao trọng trách thực hiện tấn công hạt nhân nếu nổ ra một cuộc chiến giữa Nga và NATO.

Hiện tại, Mỹ vẫn duy trì số lượng đáng kể các đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật tại căn cứ không quân Büchel. Số vũ khí này được xem như phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra đối đầu hạt nhân với Moskva ở châu Âu.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới dự báo thời gian tới sẽ còn tăng bởi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua và dịch Covid-19 vẫn còn lan rộng.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ lên mức cao nhất 4 thập kỷ đã làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt tiền tệ với thái độ quyết liệt trong năm 2022.

Vàng được dự báo sẽ còn đi lên khi mà lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Vàng được đánh giá sẽ sẵn sàng bứt phá nếu vượt được mốc 1830 USD/ounce. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là mức kháng cự ngang 1835 USD/ounce. Xa hơn nữa, phe mua sẽ gặp khó khăn tại vùng cản mạnh 1848 USD/ounce.

V. Minh