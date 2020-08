Giá vàng hôm nay 11/8 trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại và hướng tới đỉnh lịch sử ghi nhận trong tuần trước. Căng thẳng Mỹ-Trung và đại dịch Covid là nguyên nhân chính đẩy giá đi lên.

Đêm 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.046 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 2.060 USD/ounce.

Giá vàng hiện cao hơn khoảng 34,5% (525 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 50 nghìn đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vàng thế giới tăng mạnh trở lại và hướng tới đỉnh lịch sử ghi nhận trong tuần trước. Căng thẳng Mỹ-Trung và đại dịch Covid là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi lên.

Căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang sau khi Bắc Kinh tuyên bố trừng phạt 11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều nghị sĩ Mỹ để trả đũa lệnh trừng phạt của chính quyền ông Donald Trump nhằm vào các quan chức của Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong.

Quan hệ Mỹ-Trung gần đây ngày càng xấu đi ở nhiều mặt, từ các vấn đề kinh tế như: thương mại, công nghệ, tài chính cho tới các vấn như đại dịch Covid-19…

Giá vàng hôm nay: tăng mạnh trở lại.

Trong một động thái mới nhất, chính quyền ông Trump vừa cử Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ Alex Azar tới Đài Loan. Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân đến hòn đảo này kể từ khi Washington cắt quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Đài Bắc vào năm 1979.

Trước đó, ông Trump đã ký lệnh cấm WeChat và TikTok tại thị trường Mỹ. Đây là các phần mềm của các ông lớn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới tăng vọt và lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2.000 USD/ounce. Trong phiên 7/8, giá vàng giao ngay lên đỉnh lịch sử: 2.072 USD/ounce (tương đương 58,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí).

Vàng quay đầu giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần trên thị trường châu Á nhưng quay đầu tăng nhanh trên thị trường Mỹ.

Nhiều dự báo cho rằng, vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá khi mà mâu thuẫn Mỹ-Trung lên cao, cuộc bầu cử tại Mỹ đang đến gần và đại dịch Covid vẫn khó lường. Việc vàng điều chỉnh sau một đợt tăng dữ dội là dễ hiểu.

Đại diện U.S. Global Investors cho rằng, vàng có thể tăng lên tới 4.000 USD/ounce (113 triệu đồng/lượng) trong vài năm tới do các nước trong đó có Mỹ ồ ạt in tiền. Mỹ cần hàng nghìn tỷ USD để thực hiện gói kích thích trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 10/8 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 thêm khoảng 2-3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so đỉnh cao trong tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 10/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh