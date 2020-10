Nhiều chuyên gia dự đoán, giá vàng vẫn trên mốc 1.900 USD/ounce, rất có thể kim loại quý này có thể chạm mức 1.950 USD/ounce trong tuần này.

Giá vàng trong nước

Tới 15h ngày 12/10, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,950 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,300 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 55,950 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,470 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa thị trường trong nước 12/10, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới ở thời điểm sáng nay niêm yết ở mức 1.924,3 USD/ounce ở chiều mua vào, bán ra ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước tuần qua biến động liên tục. Giá vàng bán ra tại Hà Nội cuối tuần tăng lên mức 56,52 triệu/lượng, cao nhất tuần này. So với cuối tuần trước, giá bán ra hiện tại cũng cao hơn 50.000 đồng.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay đạt 1.930,60 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.928,80 USD/ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay đã tăng 31,8 USD/ounce, tương đương +1,67%.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ các cuộc đàm phán về gói kích thích mới cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020 đã khiến giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch đêm 6/10.

Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Sáu đã tăng rất mạnh do đồng USD suy giảm, bởi hy vọng ngày một lớn về khả năng Mỹ sẽ tung gói kích thích kinh tế mới.

Jeff Clark, nhà phân tích kim loại quý cấp cao tại Goldsilver.com cho biết, hiện có rất nhiều lý do để mua vàng, do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra khó đoán và không chắc chắn, những bất ổn xã hội, lo ngại cơ bản xung quanh đồng USD, sự hỗn loạn kinh tế đang diễn ra do đại dịch, số lượng các chương trình kích thích tài chính và tiền tệ chưa từng có đang hỗ trợ mạnh cho vàng.

Dự báo giá vàng

Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 17 chuyên gia trên phố Wall, thì có 13 người dự báo vàng sẽ tăng giá, chỉ có 1 người cho rằng giá vàng giảm và như vậy cũng có 3 dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 1.164 người tham gia thì 54% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 27% cho rằng giá vàng giảm và 19% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Ông Lukman Otunuga, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại sàn giao dịch trực tuyến FXTM, cho rằng trong những ngày qua, giá vàng vẫn dao động trong biên độ khá ổn định, bất chấp những diễn biến kịch tính xung quanh gói cứu trợ kinh tế của Mỹ.

Chuyên gia này nhận định nếu đồng USD tiếp tục suy yếu do hy vọng về gói kích thích, vàng có thể sẽ “tỏa sáng” bất chấp tâm lý thị trường đang được cải thiện.

Adrian Day, chủ tịch và Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management, nói rằng diễn biến giá của vàng sẽ là "hai bước tiến, một bước lùi". Bước lùi trước đợt tăng này có thể đã thu hút các nhà đầu tư trở lại thị trường.

Một số các nhà phân tích nhận thấy tiềm năng để vàng tăng cao hơn trong ngắn hạn, tuy nhiên, họ không cho rằng giá sẽ sớm phá vỡ mức 2.000 USD.

Đông Sơn