Giá vàng hôm nay 12/11 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng dữ dội lên đỉnh cao nhiều tháng cho dù đồng USD tăng vọt do giới đầu tư kỳ vọng vào Fed khi lạm phát lên mức cao nhất 31 năm.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 11/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 59,30 triệu đồng/lượng - 59,90 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 59,30 triệu đồng/lượng - 60,02 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 59,30 triệu đồng/lượng - 59,90 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 59,30 triệu đồng/lượng - 60,03 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.865 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.866 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/11 thấp hơn khoảng 1,6% (30 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 7,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng dữ dội lên đỉnh cao nhiều tháng cho dù đồng USD tăng vọt do giới đầu tư kỳ vọng vào Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi lạm phát lên mức cao nhất 31 năm.

Giá vàng hôm nay 12/11: tăng vọt.

Các thị trường chứng khoán thế giới có xu hướng đi ngang khi mà lạm phát tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ lên mức cao nhất hơn 30 năm. Lạm phát cao có thể khiến Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất sớm hơn so với dự tính trước đó. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo 5,9% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát theo năm cao nhất kể từ 1990.

Vàng miệt mài tìm đỉnh mới cho dù lợi tức trái phiếu Mỹ cũng hồi phục. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng mạnh lên 1,57%.

Ở chiều ngược lại, chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết bà hy vọng lạm phát cao sẽ ở mức vừa phải khi Covid-19 giảm và cho biết sẽ còn “khá sớm” để tăng lãi suất và tăng tốc độ giảm mua tài sản của Fed.

Dự báo giá vàng

Theo các phân tích kỹ thuật, giá vàng có thể bứt phá lên 1.917 USD/ounce. Nhu cầu vàng vật chất được dự báo sẽ tăng lên ở Ấn Độ và Trung Quốc vào dịp cuối năm có thể hỗ trợ cho giá vàng.

Theo GlobalData, sản lượng vàng ở Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ tăng 4,7% vào năm 2021, so với mức giảm 3,9% được báo cáo vào năm 2020. Nhưng, nhu cầu tại quốc gia này dự kiến sẽ tăng 32%

V. Minh