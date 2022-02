Vàng tăng giá mạnh trong bối cảnh lạm phát tăng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 12/2, giá vàng 9999 hôm naycủa SJC tăng 350 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 450 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h30' ngày 12/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 62 triệu đồng/lượng 62,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 62 triệu đồng/lượng 62,80 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,40 triệu đồng/lượng 62,25 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,20 triệu đồng/lượng 62,80 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 12/2

Kết thúc phiên giao dịch 11/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 61,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,37 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 61,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,35 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 61,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,25 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 61,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,3 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng giảm (Ảnh:Bảo Anh)

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.859 USD/ounce, tăng 32,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.842,1 USD/ounce, tăng 3,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 6,6 USD xuống 1.826,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng nhẹ 0,8 USD lên 1.837,4 USD/ounce.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 7,5% trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 1/2022, tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 2/1982. Ngay lập tức, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên 2% so với mức 1,51% vào cuối năm ngoái.

Nhiều ý kiến cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ mạnh tay hơn trong chiến dịch nâng lãi suất sắp tới để kiềm chế lạm phát. Fed đứng trước sức ép gia tăng trong việc hành động mạnh mẽ hơn sau khi giá tiêu dùng ở Mỹ bất ngờ tăng mạnh.

Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ nhanh chóng hành động để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 0,26 điểm phần trăm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ 2009.

Ngân hàng ANZ dự đoán việc Fed tăng lãi suất có thể khiến vàng kém hấp dẫn từ quý II/2022.

Kỳ vọng về phản ứng mạnh mẽ của Fed trong cuộc họp tháng tới khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2019 trong phiên 10/2, và hỗ trợ đồng USD.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho biết, thị trường vàng sẽ chuyển động trước những làn gió ngược giữa việc tăng lãi suất và lợi suất cao hơn, và nhận sự hỗ trợ từ lo ngại lạm phát và giá hàng hóa cao.

Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhận định, thị trường sẽ có 6 đợt nâng lãi suất trong năm nay. Điều này ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và điều đó đang hỗ trợ cho giá vàng.

Stephen Innes, chuyên gia của SPI Asset Management, đánh giá USD sẽ suy yếu mặc dù lợi suất tăng cao hơn vì các ngân hàng trung ương khác đều đang tăng lãi suất để chống lại lạm phát.

Nếu Fed bắt đầu tăng lãi suất quá nhanh, điều đó không tốt cho nền kinh tế, đặc biệt là khi các ngân hàng trung ương khác cũng hành động tương tự. Theo đó, vàng có là kênh trú ẩn ơi trú tốt trong dài hạn.

Bảo Anh