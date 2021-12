Giá vàng thế giới tăng nhẹ do tâm lý thận trọng do những lo ngại về lạm phát và biến thể Omicron, cũng như lãi suất ở mức thấp lịch sử.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 13/12, giá vàng 9999 hôm nay tăng 200 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 13/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,75 triệu đồng/lượng 61,45 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,70 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,80 triệu đồng/lượng 61,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,80 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 13/12

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,35 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,42 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC đã tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 13/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.787,1 USD/ounce, tăng 4,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.786,2 USD/ounce, tăng 4,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,3 USD lên 1.782,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York tăng hơn 6 USD lên 1.781,9 USD/ounce.

Báo cáo, được công bố hôm 10/12, cho biết giá cả tại Mỹ leo thang trên diện rộng, trong đó giá nhiên liệu, nhà ở, thực phẩm và xe hơi nằm trong số những yếu tố góp phần lớn hơn cả.

Chỉ số giá ăn uống ngoài gia đình tăng 5,8%, là mức cao nhất kể từ tháng 1/1982, trong khi giá thực phẩm ăn tại nhà tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 12/2008.

Giá nhiên liệu so với cùng kỳ năm 2020 tăng 58,1% - mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 4/1980.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của biến thể Omicron mới có thể gây ra tác động giảm sút hơn nữa nếu nó đồng nghĩa với việc nhu cầu đi mua sắm, du lịch và ăn uống suy yếu.

Dự báo giá vàng

Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 13 chuyên gia trên phố Wall, thì có 6 dự báo vàng tăng giá, 6 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang, và 1 ý kiến cho rằng vàng sẽ giảm.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 1.039 người tham gia, thì hơn 53% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 24% cho rằng giá vàng giảm và 23% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ dao động trong phạm vi 1.770 - 1.810 USD/ounce do các nhà đầu tư lo lắng về chính sách của Fed, những bất ổn xung quanh sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể làm hoãn chu kỳ tăng lãi suất.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược toàn cầu của TD Securities cho biết, vàng phản ứng trước diễn biến của Fed. Vàng đang giao dịch quanh mức 1.760 - 1.800 USD/ounce và giữ ổn định trong mức này vào tuần tới. Ông nhận định rằng, vàng đang có xu hướng phục hồi trở lại.

